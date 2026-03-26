AIK-fansens psykning: Smällde fyrverkerier – mitt i natten

Vid 02-tiden inatt smälldes det fyrverkerier i mängder utanför Globen.

Anledningen? Att väcka MoDo Hockeys spelare.

AIK-fansen delade en video där de riktade fyrverkerier mot MoDos hotell. Foto: X

Ikväll kommer match sex att spelas på Hovet mellan AIK och MoDo Hockey. En seger för gästerna innebär sommarlov för AIK. Skulle hemmalaget ta hem kvällens drabbning tvingar de fram en sjunde avgörande match av kvartsfinalserien.

AIK-fansen gör vad de kan för att påverka bortalaget. Utöver drygt 6 000 sålda biljetter till matchen passar supportrarna på att smälla fyrverkerier utanför hotellet där MoDo-laget bor – vid 02:20 inatt. Om spelarna påverkas av psykningen återstår att se.

En sak som däremot är säker, om AIK-supportrarna utgår ifrån att de får läktaren för sig själva har de fel. I de tidigare möten mellan lagen har bortasektionen varit full av modoiter. Utöver duellerna på isen kan det nog bli en kamp på läktaren mellan fansen.

Pucken släpps kl 19:00 på Hovet. Utgångsläget är ett faktum. Vinner Modo Hockey är de klara för semifinal och AIKs säsong är över. Vinner AIK så utjämnas matchserien och spelet vänder åter till Örnsköldsvik för en sjunde avgörande match.

