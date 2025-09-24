En skada satte stopp för Maja Nylén Perssons PWHL-säsong och gjorde att hon missade VM.

Med ett nyskrivet kontrakt med New York Sirens tar stjärnan nu sikte mot OS.

— Förhoppningsvis växer jag av det här och kommer tillbaka ännu starkare, jag är samtidigt sjukt taggad på ett OS, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Maja Nylén Persson tar sikte mot OS.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Trots en tuff skada belönades Maja Nylén-Persson nyligen med ett nytt PWHL-kontrakt. ”Möjligheten att behålla Maja i vår organisation de kommande tre åren, ger oss inte bara talang i världsklass på en viktig position. Vi får också ledarskap och arbetsmoral som går i linje med våra ambitioner att bli bättre. Hon är en spelare med obegränsad potential”, sa GM Pascal Daoust till New York Sirens hemsida.

Innan skadan förra säsongen svarade Maja Nylén-Persson för två mål och totalt sex poäng på 23 matcher.

— För min personliga del var säsongen en stor omställning att komma över dit och spela. Det är en liten annan typ av spel på mindre rink och så vidare. Campen vi hade var bara under två veckor. Sedan började serien, berättar Maja Nylén-Persson för hockeysverige.se då hon är på promenad hemma i Avesta.

— Det var pang på. Jag fick spela väldigt mycket redan från start vilket gjorde det ganska enkelt för mig att komma in i det snabbt. I alla fall lättare än om jag hade haft begränsat med istid.

— Att jag fick spela mycket gjorde också att jag hela tiden växte in i säsongen. Jag känner också verkligen att jag har växt in i det mer och mer. Sedan tycker jag att jag spelade min bästa hockey innan jag blev skadad, vilket gjorde det extra tråkigt att jag blev skadad just då.

— Jag växte, som sagt var, under hela säsongen och fick ett stort förtroende, vilket jag är tacksam för. Det gjorde det lättare för mig att komma in i spelet där borta.

Skadan som sabbade PWHL-säsongen: ”Hoppas vara tillbaka snart”

Det var i just match 23 för säsongen som olyckan var framme och där hon skadade sin axel som höll henne borta från spel resten av säsongen.

— Det var helt enkelt en olycklig situation där jag fick en axelskada. Jag har aldrig någon gång innan varit skadad under min karriär eller missat någonting på grund av en skada. Någon gång skulle väl vara den första, men jag försöker se något positivt i det och inte ta för givet att alltid kunna vara på isen.

Hur mår din axel idag?

— Det är en lång försäsong i PWHL så jag har inte känt mig stressad eller någonting Jag har kunnat köra min rehab i lugn och ro. Jag har också haft en bra stöttning från New York under hela resan.

— Det känns tryggt och allt har gått enligt plan så jag hoppas vara tillbaka snart.

Maja Nylén Persson missade VM med en skada. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Vilka erfarenheter tar du med dig från din första säsong i PWHL?

— Det är att spela med och möta dom bästa varje kväll. Det ställer kravet på mig själv att vara bättre i alla delar av spelet. Samtidigt är det sjukt kul att bli utmanad på det sättet och något jag verkligen utvecklats av.

— Verkligen kul att få se allt på nära håll och möjligheten att utmanas i den miljön. Nu då jag spelat en säsong och fått mer kött på benen ska jag bygga vidare på det här.

Hur skulle du säga att din roll är i laget?

— Jag fick spela med vår kapten, Micah (Zandee-Hart). Hon är väldigt duktig defensivt. Jag fick spela många defensiva situationer, men även i powerplay. Just offensiva situationer har ändå tidigare under min karriär varit min största styrka.

— Nu fick jag chansen i båda typer av situationer, vilket gjorde att jag växte väldigt mycket som spelare utav det. Framöver vill jag vara en pålitlig spelare där coachen kan sätta in mig i vilket spelmoment som helst. Det är målet.

Lever drömmen i New York: ”Blir behandlad som ett proffs”

Nu är inte Avesta och New York riktigt samma sak, men Maja Nylén-Persson trivs i sin nya miljö även vid sidan av isen.

— Det är en liten omställning, om man säger så, skrattar 24-åringen med Skogsbo som moderklubb innan hon fortsätter:

— Vi bor inte i New York utan lite utanför. Det är en helt annan kultur, vilket man märker av. Jag trivs jättebra i laget och lagkamraterna. Det har gjort mycket att jag känt mig hemma där borta också.

— Allt runt omkring är väldigt professionellt och man blir verkligen behandlad som ett proffs.

Just intresset som kring PWHL är något hon tycker är häftigt.

— Det är sjukt häftigt. Framför allt kring kanadensiska lagen, men jag skulle säga att intresset är stort överallt.

— Man märker att det är någonting stort. Nu dessutom med expansionen och allt. Det är fortfarande en ung liga och jag tror att den kommer fortsätta växa under närmsta åren.

— Redan nu, att få spela en match inför 20 000 personer är något jag aldrig trodde att jag skulle få göra då jag var liten.

Maja Nylén-Persson har skrivit ett nytt kontrakt med New York Sirens i PWHL. Foto: Bildbyrån

Nya lagen i PWHL inför kommande säsong är Seattle och Vancouver.

— Det är bra att ligan utökas. PWHL är fortfarande en ung liga så jag hoppas inte det här beslutet tagits för snabbt, men det är kul och eftersom det med fler lag också blir fler spelare som får chansen att spela i ligan.

Efter VM-missen – Maja Nylén Persson siktar mot OS

På grund av sin axelskada missade Maja Nylén-Persson VM-spel i våras, något som såklart var trist både för henne och landslaget.

— Klart att det var jättetråkigt. Som sagt var kände jag i mars att jag spelade min bästa hockey, kanske någonsin, och hade växt in i rollen där borta ännu mer.

— Jag var sjukt taggad att få åka på VM, men förhoppningsvis växer jag av det här och kommer, hoppas jag, komma tillbaka ännu starkare och är samtidigt sjukt taggad på ett OS.

Hur har dialogen varit med Ulf Lundberg kring landslagsspel och OS?

— Vi har haft en dialog i stort sett varje gång dom haft en camp. Jag har checkat av hur campen varit och han hur rehaben går, så vi har en tät dialog vilket känns bra.

— Jag tycker att det är viktigt att man håller kontakten och rår om varandra. Vi kommer fortsätta ha kontakten framåt hösten och se hur allting blir.

Nytt kontrakt i New York Sirens: ”Sjukt roligt”

För ett par dagar sedan meddelade alltså New York att man tecknat ett kontrakt gällande till och med säsongen 2027/28 med Nylén-Persson.

— Det är såklart sjukt roligt att bara efter en säsong känna att dom tror på mig så pass mycket att dom vill ha kvar mig under tre säsonger framöver.

— Jag känner ett stort förtroende från organisationen och ledningen där. Jag vet att jag vill fortsätta spela hockey och i ligan under den här tiden så det var inte så mycket att fundera på.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar har du på säsongen i New York?

— Det ska bli kul att se vårt lag som gått igenom en liten ombyggnation i och med vissa val i draften.

— Vi har ett nytt och ungt lag. Det ska bli kul att träffa alla, komma ihop och se vad vi kan göra den här säsongen.

— Personligen har jag växt in i allt ett år och förhoppningsvis kan jag bygga vidare från det, avslutar Maja Nylén-Persson.

