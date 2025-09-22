Stjärnbacken får nytt avtal: ”Har obegränsad potential”

Maja Nylén-Persson skriver ett treårsavtal med New York Sirens.

Den svenska landslagsbacken hyllas nu stort av sin klubb.

”Hon är en spelare med obegränsad potential”, säger Sirens GM Pascal Daoust till klubbens hemsida.

Maja Nylén-Persson blir kvar i PWHL. Foto: Bildbyrån

Landslagsbacken Maja Nylén-Persson stannar i världens bästa liga PWHL. På måndagen står det klart att svenskan får ett nytt kontrakt som gäller i tre år, efter rookieåret förra säsongen.

New York Sirens-svenskan blev vald som tionde spelare i PWHL:s Entry Draft förra sommaren och gjorde sex poäng på 23 matcher för laget.

”Möjligheten att behålla Maja i vår organisation de kommande tre åren, ger oss inte bara talang i världsklass på en viktig position. Vi får också ledarskap och arbetsmoral som går i linje med våra ambitioner att bli bättre. Hon är en spelare med obegränsad potential”, säger Sirens GM Pascal Daoust till klubbens hemsida.

Även Maja Nylén-Persson uttrycker stor glädje kring beskedet.

”Jag är jätteexalterad över att ha fått förlänga mitt kontrakt med Sirens. Jag längtar efter att få fortsätta jobba med och bygga på den organisationen vi har i många år framåt. Så klart också att få spela framför våra fantastiska supportrar”.

24-åringen har spelat i VM och OS för Sverige och i svensk hockey har hon representerat Leksand och Brynäs.