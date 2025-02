Minns tillbaka till ropen: ”BJ, you are still the king man”

I kväll kommer några av världens bästa spelare genom tiderna mötas i en legendmatch som arrangeras i Börje Salmings anda.

En av spelarna som inte tvekade att tacka ja är Ulf Dahlén.

Montage av bilder på Ulf Dahlén (till vänster) och Börje Salming (till höger) i Tre Kronor-tröjor.

Med nedsläpp 18.00 i Avicii Arena invid Nynäsvägen i södra Stockholm kommer några av världens bästa spelare genom alla tider mötas i en legendmatch 2×20 minuter. Här har vi möjlighet att åter få uppleva spelare så som Mats Sundin, Jari Kurri, Henrik Lundqvist, Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström, Pekka Rinne, Henrik Sedin med flera. Matchen kommer sändas på Viaplay.



En av spelarna som inte tvekade att tacka ja är Ulf Dahlén. På meritlistan finns bland annat 14 NHL-säsonger och VM-guld 1998 i Zürich, men inte att förglömma SM-guldet med Björklöven 1987.



– Det kommer bli kul, men jag önskar att kroppen skulle vara lite yngre, säger Uffe Dahlén med ett skratt då hockeysverige.se får en intervju med honom dagen innan matchen som kommer arrangeras i Börje Salmings anda.

– Självklart ska det bli kul att träffa killarna och många av ledarna, Thomas Carlsson, Uffe Carlsson och ”Pudding” (Anders Weiderstål). Framför allt är det ett bra syfte med matchen i och med ALS-stiftelsen och Börje.



Vad är ditt starkaste minne från Tre Kronor?

– VM-guldet 1998. Hemkomsten, svenska flaggorna och Sergels Torg… Det är definitivt det starkaste.

– Sedan var det kul att vara med i matcherna under World Cup. Då hade vi Kanada i gungning. ”Garpen” (Johan Garpenlöv) träffade ribban i femte övertidsperioden. Sedan avgjorde Kanada strax efter. Det var också en sådan gång då vi var nära att vinna.

– Dessutom kändes det bra i Salt Lake City, men det blev i stället värsta minnet i och med att vi förlorade mot Vitryssland. Där kändes det också som att vi hade en stor chans att vinna då alla dom bästa var med.

– Det är såklart kul att Tre Kronor vunnit en gång (2006) när alla hade sina bästa spelare med, men då var inte jag med.



Vilken är den bästa kedja du spelat i med Tre Kronor?

– Det är nog i Salt Lake City. Då spelade jag med Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Det fanns inte något att klaga på där för mig, men kanske för dom säger 58-åringen från Östersund med ett skratt.



Vilka förväntningar har du på kvällens legendsmatch?

– Mest att det ska bli kul. Samtidigt är lite allvar kring matchen. I och med ALS-stiftelsen och Börje hoppas jag att det ska bli en fin inramning och match. Men också att det blir lite roligt för dom som kommer dit och tittar.

Börje Salming i Toronto-tröja.



Vad tror du det betyder för forskningen kring ALS att Börje Salming blivit ett ansikte för hur fruktansvärd sjukdomen är?

– Det betyder jättemycket. Om vi tittar på matchen som var i Gävle med Toronto så förstår man hur stor han var. Dessutom var den här serien om Börje jättebra.

– Han kom till NHL och Toronto när det inte var europeiskt öppet i NHL. Det var hårt och tufft då han kom dit. Börje var då den som banade väg för alla oss andra. Verkligen satte européer och svenskar på kartan i NHL.

– Nu är det en liga med väldigt många européer och inte minst svenskar som spelar där. Det ökar hela tiden och grunden till det här är Börjes prestation och allt han gjorde under sin tid där.

– I och med att fick den här hemska sjukdomen hoppas jag att det här tragiska att Börje fick ALS ska hjälpa andra i och med hans namn är i ALS-stiftelsen. Det är speciellt att jag får vara med och bidra till det på något sätt.

Minns tillbaka: ”En häftig upplevelse”

Ulf Dahlén har haft äran att spela både med och mot Börje Salming.



– Börje var jobbig att spela mot. Han var schysst, men han offrade hela sig i defensiven. Han var definitionen av en lagspelare. Jag fick även spela med honom några gånger och det var en underbar människa.



Bland annat spelade dom båda tillsammans vid Canada Cup 1991.



– Han var helt fantastisk som lagkamrat, en i gänget. En kanonkille. Det är minnena jag har från Börje gångerna jag spelade med honom. När jag spelat mot honom har han alltid hejat. Det var en fantastisk ishockeyspelare och en fantastisk människa.

– Jag glömmer aldrig efter att vi landat i Toronto och skulle gå till hallen. Hela laget samlades i receptionen. När vi sedan började gå tutade bilarna. Taxibilar tutade och folk vevade ner rutorna och skrek ”BJ you are still the king man”.

– Det var en häftig upplevelse att få vara med om och han var otroligt stor i Toronto. Så var han i Sverige också, men i Toronto var han verkligen en legend.



Hur minns du beskedet att Börje Salming somnat in?

– Det var tragiskt och alldeles för tidigt. Jobbigt…, avslutar en rörd Ulf Dahlén.



Så här ser preliminära laguppställningarna ut:



Tre Kronor:



Målvakt:

30. Henrik Lundqvist



4. Niklas Hjalmarsson

5. Nicklas Lidström

7. Tommy Sjödin

27. Johnny Oduya

44. Staffan Kronwall

52. Jonathan Ericsson



13. Mats Sundin

16. Jacob Josefson

20 Joel Lundqvist

22. Ulf Dahlén

24. Niklas Sundström

33. Henrik Sedin

38. Mikael Samuelsson

40. Henrik Zetterberg

Viktor Stålberg



Coacher: Bengt-Åke Gustafsson, Pär Mårts, Markus Näslund, Stig Salming



NHL Alumni:



4. Ossi Väänänen

6. Ville Koistinen

10. Esa Tikkanen

12. Esa Pirnes

17. Jari Kurri

19. Jiri Tlusty

20. Niklas Hagman

21. Kai Nurminen

24. Sami Kapanen

26. Patrik Elias

27. Teppo Numminen

32. Ville Nieminen

35. Pekka Rinne

36. Jussi Jokinen

68. Mikko Lehtonen

72. Juha Lind



Här kan du läsa mer om Börje Salmings ALS-stiftelse: Börje Salmings ALS Stiftelse

Här kan du boka biljetter till matchen: Biljetter till Tre Kronor LEGENDS vs. NHL ALUMNI i Stockholm på Avicii Arena den fre, 7 feb. 2025 – 18:00