A-lagsdebuterade som elvaåring – ska ta nästa steg med Luleå

Redan som elvaåring spelade Mimmi Gill sin första A-lagsmatch för Västerås. Elva år senare har hon fått sitt nationella genombrott med SDE – och värvats till topplaget Luleå.

– Jag ser i min väg framåt, att det är där jag kommer utvecklas ännu ett snäpp och ta mig vidare i min karriär, säger hon till hockeysverige.se.

Mimmi Gill tar ett stort steg i karriären när hon går från SDE till Luleå i SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

TÄBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



Mimmi Gill har gått den långa resan från Västerås via flera säsonger i andraligan och förra säsongen i SDE till att kommande säsong spela för mesta mästarna i SDHL, Luleå. En resa som inte på något vis varit spikrak.

– Grunden till den jag är idag kommer från tiden i Västerås. Jag spelade både med killar och tjejer där, med flickor C och lite blandat 04:orna och 03:orna, berättar Mimmi Gill för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan gick jag upp till damlaget och då var det enbart damerna jag satsade på förutom på högstadiet eftersom jag då hade två träningar i veckan med grabbarna. Det har absolut hjälpt mig till dit jag är idag.

Upplevde du att Västerås då hade en bra satsning på damhockeyn?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det har alltid varit väldigt mycket snack och en lite verkstad, vilket nu syns eftersom damlaget inte finns kvar alls längre. Något som jag tycker är jättetråkigt eftersom det finns många tjejer i Västmanland som vill kunna spela och satsa på hockey.

– Vi har ändå några tjejer som tagit sig från Västerås och fortsatt sina karriärer, men det blir annars lätt att man stannar kvar.

Mimmi Gill A-lagsdebuterade som elvaåring

En av spelarna som Mimmi Gill spelat med i Västerås är SDE:s Hilda Ljungberg.

– Ja, det har jag gjort, men jag har även spelat med hennes brorsa (Filip Ljungberg), vilket är lite roligt. Jag har spelat med Hilda både i länslaget, och lite i A-laget innan jag åkte till Färjestad.



Vilka var förebilderna för dig under uppväxten?

– Det har alltid varit min brorsa, Hampus. Sedan slutade han spela hockey då han var 18 år, men jag har alltid haft honom som idol. Det är honom jag sett mest upp till.

Med tanke på den långa resa du haft, sågs du som en stor talang hemma i Västerås under uppväxten?

– Jag har nog absolut varit en av dom bättre spelarna i laget och fick också möjligheten att gå upp i damlaget redan då jag var elva år. Det var såklart väldigt ungt och där fick jag spela mot tjejer som var i 20-års åldern och äldre, vilket var spännande.

Mimmi Gill hamnade i Färjestad efter tiden i Västerås. Foto: Ronnie Rönnkvist

Minns tiden i Färjestad med glädje

2019 lämnade Mimmi Gill Västerås för spel med Färjestad. Där blev hon kvar till 2023.



– Jag älskade min tid i Färjestad. Jag pratar fortfarande med tjejerna jag spelade med där. Dom är helt underbara och jag utvecklades verkligen i den klubbe

– Färjestad gav mig det som saknades i VIK. Jag fick utvecklas och tävla med mina lagkamrater. Dom hjälpte och pushade mig till att bli bättre. Färjestad kommer alltid ha en liten del av mitt hjärta, säger Mimmi Gill med ett leende.



Givetvis är hon glad att Färjestad nu har tagit klivet upp i SDHL.



– Jag tycker att det är helt otroligt och det ska bli riktigt kul att få spela mot dom. Komma till Karlstad och se hur dom hanterar att vara i högsta serien efter att ha varit i Division 1 och NDHL så pass länge.



Har det inte lockat att återvända till Färjestad nu då laget spelar i SDHL?

– Jag flyttade till Karlstad då jag var 16 år. Gick gymnasiet där. Majoriteten av mina vänner är i Karlstad. Klart att jag då har en förkärlek till staden, men jag känner mig färdig med min hockey där.



Just nu eller för alltid?

– Just nu är det så, men sedan vet man aldrig. Man ska aldrig säga aldrig, säger Mimmi Gill med ett skratt.

Hyllar Peter Elander efter SDE:s succésäsong

Säsongen 2022/23 debuterade Mimmi Gill i SDHL då hon gjorde ett kort stopp på tolv matcher i Göteborgs HC.

– Att spela i Göteborg var en lärdom i sig. Så var det absolut. Det var första gången jag fick känna på SDHL och jag tyckte redan då att det var riktigt kul.

– Sedan var det rätt mycket runt om som inte fungerade, vilket var jättetråkigt. Dessutom lades laget ner sedan. Det var tråkigt för alla tjejer som inte hade någon klubb att gå vidare till.



Senaste säsongen spelade Mimmi Gill för SDE. Där svarade hon för åtta mål och totalt 13 poäng på 36 matcher. Under Peter Elanders ledning fick hon lite av ett nationellt genombrott.



– Det var en riktigt bra säsong. Jag tycker att vi tjejer verkligen gjorde det över förväntan. Vi satsade på att komma topp fyra, vilket vi gjorde. Vi bytte tränare och lite sådant, men vi klev ut och visade att vi är ett lag för att vara med och fajtas i toppen.

– Sedan gick det inte riktigt hela vägen, men vi tog oss till semifinal, vilket SDE aldrig gjort tidigare. Inte heller kommit så högt i ligan, vilket var kul att få vara med om tillsammans med tjejerna.



En nyckel till lagets och Mimmi Gills framgångar vill hon tillskriva Peter Elander.



– Bara under den korta stunden jag haft Peter har jag utvecklats något enormt. Han hade absolut jobbiga träningar med all skridskoåkning, men samtidigt var det riktigt kul.

– Det var roligt att komma till träningen och man visste att jag faktiskt skulle bli bättre av den.

Peter Elander ligger bakom SDE:s lyft i SDHL.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Mimmi Gill bröt vadbenet i SDHL-slutspelet

22-åringen från Västerås skadade sig dessutom allvarligt i slutet av säsongen.



– Jag var inte med mer än två och en halv match i slutspelet. Sedan fick jag en smäll och bröt vadbenet och tidigare i veckan var första gången jag fick springa efter skadan och det gick br



Trots att hon trivdes bra under Peter Elanders ledning har hon valt att skriva på för Luleå.



– Jag ser i min väg framåt, att det är där jag kommer utvecklas ännu ett snäpp och ta mig vidare i min karriär.



Vilka förväntningar har du på tiden i Luleå?

– Jag har hört mycket om Luleå. Att dom är ledande inom damhockeyn. Klart att jag då är förväntansfull på att få se hur det är.

– Jag känner att förväntningarna är väldigt höga och jag är väldigt taggad. Jag tror att det kommer bli riktigt roligt, en rolig hockey och att få träna med några av dom bästa.



Vad har Melinda ”Brallan” Olsson sagt om din roll i det här stjärnspäckade laget?

– Jag kommer mest dit för att utvecklas som spelare och klättra. Dessutom är jag fortfarande ung (22 år).



Hur ska det bli att bo i Luleå?

– Det är väldigt högt upp. Väldigt långt norrut, säger Mimmi Gill med ett leende och fortsätter

– Som sagt var så älskar jag Karlstad och det är en liten stad. Nu är Luleå lite mindre än Karlstad, men jag trivs bättre i små städer än så här stora städer (Stockholm). Jag tror att det kommer bli jättebra.