Draftad av Buffalo – klar för college

Han var en av tre (!) spelare från samma U16-lag i Täby som valdes i NHL-draften.

Nu berättar Melvin Novotny hur resan, via Leksand, tagit honom till Buffalo – och varför han nu valt att lämna Sverige.

– Jag bestämde mig för någon vecka sedan, säger han till hockeysverige.se.

Melvin Novotny i Buffalo Sabres-dress. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Internationellt sett är Boris Novotny nog fortfarande den mest kända inom familjen Novotny. Men i dagarna draftades hans son Melvin av Buffalo i NHL och inom om snar framtiden kommer nog han ”gå om” pappa Boris som mest framstående namn i idrottsvärlden. Boros Novotny som alltså vunnit flera medaljer både nationellt och internationellt i Judo.



– Jag har själv bara några få erfarenheter av Judo. Pappa var tränare och han körde det med vårt hockeygäng då vi var yngre. Det var bara en eller två gånger i veckan. Han graderade mig några bälten upp, men jag skulle inte alls kalla mig bra.



Vilken färg på bältet har du idag?

– Jag fick orange bälte, vilket är ett eller ett par graderingar upp, säger Melvin Novotny med ett leende då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på ett café i Täby Centrum norr om Stockholm.



Även om pappa var framgångsrik inom judon har Melvin själv inte riktigt haft tankar på att gå i hans fotspår just där.



– Nej, det var alltid hockey eller fotboll som gällde. Judo var tredje alternativet. Det var en kul grej att göra vid sidan av. Vi fick brottas lite, köra gymnastik, rörlighet, balans och grejer.



När kom hockeyn in i bilden?

– Ganska tidigt. En granne tipsade om hockeyn och sedan började jag med det i kombination med fotboll.

– I början tyckte jag att fotboll var roligare, men efter ett tag tror jag bara att hockeyn tog över. Jag insåg att jag nog var bättre på det.



Både pappa och mamma är slovaker, ett land med en stark hockeytradition.



– Båda föddes i Slovakien och träffades på ett universitet där. Sedan flyttade dom tillsammans hit. Mamma spelade handboll här i Sverige och pappa tävlade i judo.

– Hockeyn tror jag i alla fall är hyfsat stort i Slovakien, men det var ingen hockey för någon av dom två.

Därför lyckas Täby-killarna: ”Fortfarande kompisar”

Nyligen var NHL–draften och inte mindre än tre spelare, Wilson Björck (Vancouver), Theo Stockselius (Calgary) och Melvin Novotny (Buffalo) blev alla draftade. Lägg därtill även Isac Nilsson, Marcus Nordmark, Viggo Björck med flera spelade i samma Täby–lag.



– Det är att många från det laget som lyckats och kommer lyckas nästa år. Jag tänker då på bland andra Nordmark och Björk. Kul också att vi fortfarande är kompisar, träffas, spelar golf och så vidare.



Vad är nyckeln till framgångarna för spelarna i det här laget?

– Jag tror att vi haft en väldigt bra träningsmiljö. Vi var alltid på varandra med att köra extra och var ofta nere efter skolan och körde ”almis”.

– Vi tävlade mycket mot varandra på fysen och hade bra ledare som främjade tävlingsinriktade träningar.



Fick ni även ha kul?

– Ja, det fick vi och hade väldigt kul. Framför allt var vi ett bra gäng. Hela 07-kullen, plus 08-orna, var en väldigt bra grupp. Jag tror att det var vad som gjorde att vi i slutändan tog oss till final i U16-SM.

Melvin Novotny nu och då (i Täby U16 2023). Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Inför säsongen 2023/24 flyttade Melvin Novotny upp till Leksand.



– ”Jeppe” Ollas i Leksand hörde av sig till pappa. Han ville att vi skulle komma upp för att se hur det var där.

– Jag älskade närheten till allt. Till rinken och skolan. Det kändes väldigt lätt att leva där. Framför allt var det anledningen till att jag valde Leksand. Det i kombination med bra ledare som (Mattias) Ritola som fanns där. Det kändes som, och blev, ett bra ställe att utvecklas på, så jag är nöjd med det valet.



Blev det en stor omställning hockeymässigt jämfört med Täby?

– Ja, så var det. För mig var det första gången jag bytte klubb, men trodde nog inte att det skulle bli någon stor omställning, men det blev en helt annan grej. Nya ledare, nya spelare, men framför allt bo hemifrån.



Hur ser du tillbaka på tiden i Leksand?

– Det har varit jättekul och jag är jättetacksam för dom två åren. Jag har utvecklats jättemycket, skaffat jättemånga bra kompisar, lärt mig mycket och framför allt fått uppleva jättemånga bra hockeymatcher.



Vad har du utvecklat mest under tiden där?

– Mognaden i spelet är det jag tror att jag utvecklat mest. Förståelsen för vad jag måste utveckla och hur man behöver träna för att kunna bli proffs.

Därför lämnar Novotny Sverige: ”Ett bra steg”

Inför kommande säsong kommer Melvin Novotny lämna Sverige för spel i Nordamerika för Muskegon Lumberjacks i USHL.



– Framför allt är det för att jag under några års tid har tänkt att jag vill spela på college. När den här möjligheten dök upp kändes det som ett bra steg innan jag kan gå till college, att kunna utvecklas där och göra mig redo.



Vad hoppas du av tiden i Muskegon?

– Att komma in i den nordamerikanske hockeyn. Spela på liten rink tror jag är något som blir viktigt för mig.

– Vänja mig vid det för att sedan spela på college. I alla fall utveckla så jag kommer in i tempot så jag känner mig förberedd.



Nu blir han inte ensam svensk i Muskegon. Även Viktor Nörringer med Frölunda som senaste klubbadress kommer spela där kommande säsong.



– Jag känner inte honom sedan tidigare, men vi har skrivit lite med varandra sedan det blev klart. Det ska bli kul att träffa honom.



Efter säsongen i Muskegon blir det alltså college som gäller för 18–åringen från Täby.



– Ja, jag ska till U-Mass. Det är klart verbalt och jag bestämde mig för någon vecka sedan.



Vad vet du om den skolan?

– Jag var två dagar i Muskegon och två dagar i U-Mass och fick se arenan, coacherna och hela campus.

– Jag vet att dom har en grym coach (Greg Carvel) och gjort ett grymt program. Det känns som ett bra ställe för mig att vara på. Coachen har jobbat tio år i NHL och nu varit på U-Mass i flera år.



Vad siktar du på för inriktning på studierna under dina fyra år?

– Jag vet inte, men jag har gått ekonomi i Leksand. Jag kan tänka mig att det blir något med det.

Melvin Novotny i landslagsdress. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Aron Broman.

Var på camp i Buffalo: ”Fått med mig jättemycket”

I dagarna draftades han alltså av Buffalo Sabers.



– Vi satt i soffan och såg namnet på TV:n och blev såklart glad, säger Melvin Novotny med ett leende och fortsätter:

– Det är en del svenskar från tidigare säsonger som spelad både där och i AHL, så det kändes jättekul att bli vald av Buffalo.



Vad visste du innan om organisationen?

– Framför allt visste jag om Rasmus Dahlin och att Buffalo haft Owen Power som ”draftetta”. Såklart också att Noah Östlund är draftad dit liksom Isak Rosén som är tidigare leksing.



Bara timmar innan hockeysverige.se träffar Malvin Novotny har han landat på Arlanda efter varit på Buffalos development camp.



– Jag har fått med mig jättemycket erfarenhet därifrån och träffat väldigt många bra coacher, ”development staff”. Framför allt sett och träffat alla andra ”prospects” som är draftade av Buffalo. Att få träna med och mot dom. Se hur bra dom är, mäta sig lite med dom.

– Sedan att få med sig en massa tips hem. Både fys- och kost-mässigt, men framför allt tar jag med mig erfarenheten från tiden på isen.



Hur bra var ”prospecten”?

– Alla var riktigt duktiga, så det var kul.



Har klubben sagt någonting om framtiden i organisationen?

– Nej, med dom vet om att jag ska till Muskegon och sedan U-Mass. Dom är väldigt positiva till att jag tar den vägen och tror att det kommer bli riktigt bra för mig.



Du spelade U18–UVM förra året, finns det förhoppningar och tankar hos dig att spela J20-VM den här säsongen?

– Det är såklart ett mål jag har, men inget jag kan påverka nu. Jag kan bara försöka göra den första halvan så bra som möjligt. Sedan får vi se.



När åker du över till Muskegon?

– I slutet av augusti, den 25:e, avslutar Melvin Novotny.