Fjolårets succéjunior Max Westergård ryktades till Finland förra veckan.

Under torsdagens match tog han dock plats i Frölundas förstakedja.

– Det var kanske lite snack om det men det blev inte så, säger Westergård till Hockeysverige.se.

Max Westergård hyllas efter sitt inhopp i förstakedjan under gårdagens match. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Max Westergård gjorde succé som junior för Frölunda under fjolårets slutspel. Under säsongsinledningen har den 18-årige forwarden dock inte kunnat ta någon större plats i Frölunda.

Detta skulle ändras när Frölunda fick besök av Växjö på torsdagskvällen. Det skulle bli topplagens första möte för säsongen och Westergårds chans att etablera sig i Frölundas uppställning.

Westergård tog plats i Frölundas förstakedja tillsammans med kaptenen Max Friberg och Jacob Peterson.

– Det kändes riktigt bra faktiskt. Det var jättekul att spela med dem. Det är två riktigt bra hockeyspelare så det var jättecoolt att få lira med dem! Det var bara kul, säger Westergård till Hockeysverige.se efter matchen.

Vill du fortsätta spela med dem framöver?

– Det hoppas man ju, men jag tycker att alla lines är väldigt bra i vårt lag. Så det spelar egentligen ingen roll vilka man lirar med.

Hyllas av Robert Ohlsson: “Är en bra injektion i den kedjan”

Westergård har fortfarande inte kunnat göra en enda poäng under sina första sju matcher. Det är däremot inget junioren oroar sig över.

– Jag har inte spelat så många matcher än, men ja det stämmer, inga poäng än. Jag tror dock att det bara är att ta det lugnt så kommer poängen komma, säger Westergård.

Frölundas tränare Robert Ohlsson var även väldigt positiv kring Westergård och kedjekamraterna Friberg och Peterson.

– Jag tycker att det finns bra saker där! När Westergård är inne så har han mycket fart och bra attackspel, så jag kan gilla det också! Jag tycker att hans fart är en bra injektion i den kedjan, säger Ohlsson på presskonferensen efter matchen.

Kommer du behålla honom i den kedjan framöver?

– Det får du se på lördag!

Ifall Westergård får behålla sin nya position i Frölundas uppställning återstår att se. På lördag gästas Göteborgslaget av Färjestad. Hur Ohlsson löser sin uppställning är inget han vill dela med sig i nuläget.

Max Westergård dementerar ryktena: “Det är här jag vill spela”

Att Westergård fick spela i Frölundas förstakedja kom lite som en överraskning. Junioren hade under förra veckan ryktats vara nära en flytt hem till Finland.

Själv säger Westergård följande om ryktena.

– Nej, det var kanske lite snack om det men det blev inte så. Jag älskar att vara här och det är här jag vill spela! Jag försöker ta plats här och nu ska jag bara fortsätta jobba här och fokuserar bara på Frölunda, säger junioren.

Westergård är tydlig med sina planer. För 18-åringen är det Frölunda som gäller. Nu satsar Westergård på att få igång sin poängproduktion och hoppas kunna ta en mer permanent plats i laget.

Source: Max Westergård @ Elite Prospects