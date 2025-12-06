Nyförvärvets succé: Närmar sig personliga rekordet

Max Lindholm har verkligen hittat rätt i Frölunda efter flytten från Skellefteå. Nu börjar den 28-åriga forwarden redan närma sig sitt personliga målrekord – mindre än halvvägs in på säsongen.

– Det är klart att jag alltid strävar efter att vara bättre än vad jag har varit innan, säger Lindholm till hockeysverige.se.

Max Lindholm har haft en framgångsrik höst i Frölunda och har kunnat visa upp sin nya målgest vid flera tillfällen.

Max Lindholm har visat sig vara en drömvärvning för Frölunda. Forwarden som flyttade till Frölunda från Skellefteå har hittat stora framgångar med Göteborgslaget.

Lindholm närmar sig även sitt personliga målrekord som ligger på tolv gjorda mål på en SHL-säsong. I nuläget har han redan gjort tio mål i Frölunda – efter 24 spelade matcher.

Kommer du slå ditt personliga målrekord denna säsong tror du?

– Jag vet inte om jag ska svara på det (skratt). Det är klart att jag alltid strävar efter att vara bättre än vad jag har varit innan. Nu gäller det bara att fortsätta vara bra här och vara hungrig och spela med gritten. Då brukar det komma av sig självt, säger Lindholm till hockeysverige.se.

Är en del av Frölundas succékedja: “Ställer höga krav”

Lindholm har gjort flest mål av alla Frölundaspelare och har dessutom stått för nio assist. Det innebär att 28-åriga forwarden har gjort 19 poäng totalt.

I Frölundas interna poängliga delar Lindholm andraplatsen med kedjekamraten Theodor Niederbach. Den enda som har gjort fler poäng är supertalangen Ivar Stenberg, som även han är en del av samma kedja. Lindholm, Niederbach och Stenberg har varit Frölundas starkaste kedja under hela hösten. Enligt Lindholm ligger trions samarbete bakom succén han har lyckats hitta i Frölunda.

– Jag tycker att vi spelar bra alla tre. Vi hjälper varandra, vi ställer höga krav på varandra och vill vara där varje kväll och göra bra saker, säger Lindholm och fortsätter:

– Vår lägsta nivå har varit ganska bra här efter 24 matcher spelade. Det är dock mer än hälften kvar så vi behöver fortsätta vara bra de sista 28 matcherna också.

Succékedjan Ivar Stenberg, Max Lindholm och Theodor Niederbach.

Idag är den sista SHL-omgången innan landslagsuppehållet. Lindholm och Frölunda ska nu ta sig an ett Brynäs som har börjat hitta rätt i sitt spel och klättrar i tabellen. Det återstår att se ifall Frölundas succékedja fortsätter leverera framöver.

Matchen mellan Brynäs och Frölunda drar igång klockan 15:15.

