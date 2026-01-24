Mattias Nyberg är AIK-talangen som öser in poäng i U20 och jämförs med Richard Gynge. Men idag har han inte spelat hockey på över en månad. Under ett sjukhus-besök upptäcktes ett medfött hjärtfel som kräver operation.

– Både jag och farsan frågade direkt hur länge jag blir borta. Kommer jag kunna lira igen? berättar 18-åringen för hockeysverige.se.

Mattias Nyberg drömmer om att spela i AIK. Foto: Simon Eld och privat.

RITORP (HOCKEYSVERIGE.SE)

22 matcher, 13 mål, 16 assist.

Om Mattias Nyberg, född 2007, fortsatt i samma takt under sin första säsong med AIK hade han blivit en av klubbens bästa U19-spelare någonsin, sett till produktion i U20. Men helgen innan julafton vändes vardagen på Ritorp upp och ner.

När hockeysverige.se möter Nyberg har en månad gått sedan han fick beskedet från läkarna. Ett medfött hjärtproblem som kräver operation.

– Det var helgen mot Leksand och Mora (6 och 7 december), börjar AIK-talangen berätta om hur det hela upptäcktes.

– Under söndagsmatchen kände jag mig extra trött och hade ont i huvudet. Efter det var jag sjuk i två veckor.

I slutet av denna period upplevde Nyberg att han hade problem med andningen. Han åkte in till sjukhuset och fick strax reda på att han haft corona, mykoplasma och lunginflammation. Men vid undersökningen upptäckte man, av en tillfällighet, något annat.

– De hade sett på blodvärdena att jag hade ett litet problem med hjärtat som vi behöver åtgärda, berättar Nyberg och fortsätter.

– Det är ett medfött hjärtfel som jag har haft hela mitt liv. Ett hål mellan förmakarna som gör att blodet pumpas ut till lungorna, och att hjärtats högra sida ansträngs mer. Då blir större, och växer med tiden.

Mattias Nyberg inväntar nu hjärtoperation. Foto: Simon Eld och privat.

Missar troligen resten av säsongen: ”Frågade direkt”

Första frågan som Mattias och hans pappa fick i huvudet var: Hur blir det med hockeyn?

– Ja, både jag och farsan frågade direkt hur länge jag blir borta. Kommer jag kunna lira igen? Då förklarade de och sade ”ja, du kommer kunna spela, men vi vet inte exakt hur länge du kommer vara borta än”,

Efter detta har Mattias Nyberg inte spelat någon match med AIK. Istället väntar han in fler detaljer om operationen på hjärtat, och återhämtning.

– Jag missar nog resten av den här säsongen. Men det ska nog inte vara något problem att komma tillbaka till försäsongen sen.

Foto: Privat.

Hur reagerade du när läkarna började prata om hjärtat?

– Jag blev lite orolig först när han kom in på morgonen och berättade att det var något fel på hjärtat. Men sen förklarade de lite mer, och att det inte är något farligt egentligen. Jag behöver bara ta ett litet uppehåll från hockeyn.

– Men min familj har hjälpt mig mycket. De bryr sig om mig väldigt mycket, så jag har ändå kunnat tänka på annat. Sen har vi även en hjärtläkare inom familjen, vilket underlättat för mig.

Får inte gå över 140 i puls: ”Jag längtar tillbaka”

Vad säger de andra killarna i laget om allting?

– Det är mycket frågor, men de har varit schyssta och omtänksamma också. Det uppskattas väldigt mycket. Det har varit lättare att lägga hjärtproblemet åt sidan när jag varit här på Ritorp med grabbarna. Man har kul, snackar om annat och får umgås med dem i gymmet, i båset. Det är skönt att ha dem med sig.

Nu, utan matcher på över en månad, är suget såklart stort hos Nyberg. Men i väntan på en återkomst får han nöja sig med att träna i gymmet – utan att höja pulsen allt för mycket.

– I början vilade jag i ungefär tre veckor. Sen började jag köra lite smått i gymmet. Vi pratade med en specialist inom idrott och hjärtan som då berättade att jag får träna. Men jag försöker ligga under 140 i puls, så därför kör jag med pulsband nu.

– Sen åker jag ut på isen och glider lite ibland. Det hjälper mycket att samla puckar till grabbarna och att få igång övningar.

Är det svårt att hålla sig borta?

– Ja, jag brukar stå och dribbla med skorna på vid båsdörren. Jag längtar tillbaka till isen sjukt mycket, att bara kunna spela match och bidra till laget. Men det är bara att tagga inför nästa säsong och träna för att komma tillbaka starkare än jag var innan.

Mattias Nyberg i AIK, nu och då. Foto: Simon Eld och privat.

AIK sedan barnsben: ”Alltid varit en dröm”

Sett till den utveckling Mattias Nyberg fått under hösten är det säkerligen inte bara han som är spänd på att se vad som sedan väntar. Inte minst med det skadeläge som varit i A-laget under säsongen.

– Den här säsongen har varit över förväntan. Jag trodde inte riktigt att det skulle gå så bra som det gjort. Men jag har fått bra med speltid av tränarna och försöker använda mina offensiva förmågor för att attackera mot mål och vara den offensiv spelare jag ska vara. Sedan är det mycket hjälp av kedjekamraterna, berättar han.

Hur tungt är allt det här med tanke på hösten som varit?

– Jag tänker inte på det jättemycket. Det har bara varit väldigt tråkigt att komma ifrån det nu. Speciellt när det gick hyfsat bra. Man vet ju inte vad som hade kunnat hända under säsongen, om jag hade fått A-lagstid eller inte, det vet man inte.

– Samtidigt är det bra att de hittar det här nu så att det inte blir värre. Tur i oturen skulle jag säga.

Och att få göra den där debuten på seniornivå i just AIK är något Mattias Nyberg drömt om.

– Jag har kollat mycket på Nathan MacKinnon. Sedan är det, utanför NHL, mycket Hockeyallsvenskan. Jag har följt AIK hela mitt liv och gått på de flesta matcherna på Hovet. De spelarna där, delvis Daniel Muzito-Bagenda och Richard Gynge, har varit idoler. Det har alltid varit en dröm att spela i AIK, berättar han.

Vill åka in på Hovet igen – som A-lagsspelare: ”Nästa år”

Fotboll, baseboll och innebandy handlade det om för Mattias, utöver hockeyn, fram till elva, tolv års ålder, men det har alltid varit AIK.

Foto: Privat.

– Ja, både i hockey och fotboll är det AIK hela vägen, för hela familjen. Så jag var med på Råsunda när jag var liten, säger talangen, som även är född intill den gamla nationalarenan.

Lillasyster, född 2009, spelar även hon i AIK, och har tidigare i veckan gjort debut i damallsvenskan. Medan lillebror, född 2017, spelat under pausmatcherna på Hovet – precis som Mattias gjorde när han var i samma ålder.

– Det var det roligaste man kunde göra när man var yngre, att åka ut på Hovet. Om jag får chansen att göra det nu när jag är äldre, att bara åka ut framför publiken, genom borgen… Det hade varit otroligt kul. Det är en dröm som jag alltid har haft sedan jag var liten, säger han.

Vad har du för drömmar överlag med din hockey?

– Att spela i AIK. Jag vill spela proffshockey och kunna leva på det. Just nu tänker jag på att försöka slå mig in i A-laget i AIK nästa år, om det går. Att få någon match och sedan kunna etablera mig i Hockeyallsvenskan eller SHL.

Jämförs med Gynge: ”Varit här och gett lite tips”

I AIK:s A-lag finns även, till denna säsong, en av de där idolerna Mattias Nyberg sett upp till. Då pratar vi om en viss Richard Gynge. En spelare som talangen faktiskt jämförts med i en del av sitt spel.

– En sak som sticker ut hos Gynge var att han redan från 8 eller 9 år tyckte att det var så enormt kul att göra mål. Den likheten finns med en sån spelare som Nyberg, i viljan att göra mål, sade J18-tränaren Isak Unger till hockeysverige.se när Nyberg löftet smällde in 50 poäng under förra säsongen.

Gynge besökte juniorlagen i AIK redan under förra året och finns nu med som bollplank för seniorerna.

– Det är otroligt kul att höra, säger Mattias om jämförelsen och fortsätter berätta.

– Jag har haft lite kontakt med honom under förra säsongen, och sen har han varit här och tränat med oss, och gett lite tips. Det uppskattas verkligen.

Richard Gynge och Mattias Nyberg. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman och privat.

Det är bara att lyssna så mycket som möjligt?

– Ja exakt. Det är bara att sitta och lyssna för att ta in allt han säger. Man vet att han är en av de bästa som gjort det, så det är bara att sitta tyst.

Var kommer den där viljan ifrån, att alltid vilja göra mål?

– Jag har alltid gillat att göra mål. När man var yngre kände man att det var det roligaste man kunde göra, så jag har alltid varit en målskytt, alltid haft näsa för mål.

– I både J18 och J20 har det gått förvånansvärt bra för mig. Jag har gjort fler mål än jag hade förväntat mig. Det är kul. Det ger en liten boost till självförtroendet.

Source: Mattias Nyberg @ Elite Prospects