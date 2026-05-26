”Notans” invändning: ”Det är ord jag hatar”

I kritiken efter VM-förlusten mot Norge pratade Viaplays Erik Granqvist om en avsaknad av passion i Tre Kronor. Nu, inför måstematchen mot Slovakien, får han lite mothugg från kollegan Mattias ”Notan” Norström.

Det talar för och emot Sverige mot Slovakien.

Pekar ut efter Norge-matchen: ”Ska aldrig vara i det läget”

Förslaget: ”Måste ibland svälja sin stolthet”

Övercoachade? ”Hockeyspelare är inte så smarta”

Vad är Tre Kronor för lag? ”Jag ser inga linjer”

Mattias ”Notan” Norström ger sina tankar inför Sverige–Slovakien. Foto: Bildbyrån (montage).

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

När Sverige, 2021, missade slutspel i hockey-VM var det för första gången sedan Prag 1985. Nu står man med kniven mot strupen igen, bara fem år senare.

Förluster mot Kanada, Tjeckien och senast Norge, har satt Sam Hallams gäng i denna situation. En match återstår i gruppspelet, och vid förlust mot Slovakien blir det även det sista förbundskaptenen gör. Hockeysverige.se ringde upp Mattias Norström, expert i Viaplay, som ska kommentera ödesmötet tillsammans med Niklas Holmgren.

– Jag tror att Tre Kronor har tillräckligt för att kraftsamla till en seger mot Slovakien. Då blir man troligtvis fyra i gruppen och sen blir det en kvartsfinal, och det är knappt godkänt. Där ska vi vara, så om det inte ska bli fiasko så måste man nå dit. Jag har sagt att semifinal är godkänt, brons är strax över förväntningarna, det är bra med det här laget, och succé är guld. Där har vi det i mina ögon, så tar vi oss inte till kvartsfinalen så blir det ett misslyckande, börjar ”Notan” om situationen Sverige satt sig i.

Kanadas seger mot Slovakien öppnar för Sverige att rädda sitt VM. Men där ute på isen finns mycket mer att önska, enligt Norström.

– Någonstans tror jag att man som spelare och ledare måste ställa laguppställningarna mot varandra. För rankar vi våra målvakter, backar och forwards mot motståndarna, då slår vi Slovakien. Men åt andra hållet, lagbygget? Har vi visat tillräckligt i turneringen för att kunna slå Slovakien? Där kommer det stora frågetecknet. Den här gruppen har upp uppenbarligen inte levererat efter hur de är rankade. Det är laget som talar för Slovakien, för att spelarkvalitén talar för Tre Kronor, säger han.

”Tre Kronor ska aldrig vara i det läget”

Just starten på matcherna har också varit ett återkommande problem under mästerskapet i Schweiz. Sam Hallam pratar om det, spelarna pratar om det, men i 2–3-matchen mot Norge hände det igen. Mattias Norström menar att han vill se Tre Kronor ställa om mentalt mot Slovakien, likt man gjorde i slutet av Norge-matchen, till intensitet och smarta beslut.

– Då tror jag att Tre Kronor kommer slå Slovakien. Vi såg i andra perioden mot Kanada att laget i sig besitter kvalitet, att de kan spela hockey i högt tempo. Men det som talar emot är den generella synen, var står Tre Kronor? Det är frågetecknet som bara kan rättas ut av spelarna. En yrkesstolthet som jag tyckte saknades mot Norge.

Experten fortsätter om Norge-matchen.

– Man pratar nästan efteråt om att Norge är en jämnbördig motståndare, och det tycker jag är fel i sig, utan att ta bort något från ett bra norskt lag. Ska lagen mötas igen så ska man säga ”vi ska vinna skotten i första perioden med 10–5, inte 6–6”. Inte säga efteråt ”vi vann skotten och hade ett par stolpträffar”. Ja, de var för att ni jagade jagade och var desperata. Tre Kronor ska aldrig vara i det läget mot ett lag som Norge. En normal förväntning mot Norge är att Sverige vinner med tre mål. Det är inte 9–0 som det var för 20 år sedan, men det kravet kan man ha.

Förslaget: Ändra sättet Tre Kronor spelar på

När det kommer till starterna har även ”Notan” ett förslag: Ändra sättet som Tre Kronor spelar på.

– Jag ställde den frågan tidigare: Vad är en bra start? Är det att vi ska ha det offensiva initiativet? För mig kan det vara att ha noll skott på eget mål de första tio minuterna, bara det är uttalat – för att börja i rätt i ända och därifrån ta bort initiativet. Tre Kronor går alltid in med den svenska stilen som innehåller puckkontroll, fart i spelet, bra passningsspel, och det har ju inte funnits där inledningsvis. Då måste man ibland svälja sin stolthet lite och säga att det finns olika sätt att spela hockey på.

– Vi har sett tjeckiska och slovakiska lag ha tålamod och vänta på kontringar i 30 år. Antingen kan man säga att det inte är vår stil, eller vara modig nog och säga att vi prövar något annat. ”Vi tar motståndarnas starkaste kort”. Alla de andra lagen bygger sitt spel på det där. De förväntar sig att förlora skotten, men att vinna matchen.

Emil Heineman under VM-mötet med Norge. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Inte bara en passion-fråga: ”Det är ord jag hatar”

Ett ord som återkom i kritiken efter Norge-förlusten var PASSION. Inte minst av Norströms kollega Erik Granqvist som tog fram den stora sågen. Där är han dock inte helt överens.

– Som gammal spelare så är det ett par ord jag hatar. Det är en tränare som kommer in och säger att vi måste KÄMPA MER. Om du kan förklara för mig vad det betyder, varsågod. Men det är ingen som kan förklara vad ”att kämpa mer” betyder. När du säger det till ett lag är det oftast en eller två personer som tänker ”jag måste köra över någon”, och då tar man en utvisning istället. Om man inte kan ge tydliga instruktioner om vad som saknas då blir det ”kämpa, passion”. Ungefär som att ropa täck mer skott och visa offervilja, och så kastar sig tre killar och blir överspelade. Sådana ord blir väldigt svåra, börjar ”Notan” förklara.

– Det man kan är att sätta spelarna i lägen där agerandet visar passion och kämpaglöd. Som tränare och som grupp måste man hela tiden sätta varandra i situationer där sådant kan lyckas. Vi forcerar fram saker och det finns ingen kyla i spelet. Vi känner hela tiden att vi ska vara bättre, så vi går in i situationer och blir överspelade.

Övercoachade? ”Hockeyspelare är inte så smarta”

Norström menar att spelare som Emil Heineman, Jacob de la Rose och Oskar Sundqvist, som jämt tacklas till vardags, hamnar fel och blir istället ifrågasatta. Något som, enligt experten, behöver rättas till av tränarstaben med Sam Hallam i spetsen.

– På ett lite skämtsamt säger jag så här: Gör det enkelt för oss hockeyspelare, vi är inte så smarta. Ge oss enkla direktiv, ge oss inte tio saker vi ska göra bra i genomgångarna, utan två punkter, och då kan vi kliva ut och genomför dem, och sedan korrigera. Har du tio saker så blir det för mycket, och det gäller inte bara i hockey, utan i allt, säger ”Notan” och fortsätter.

– Ibland ser det ut som att man scoutar och vet så mycket om motståndarna att man förlorar grunden i hockey. Pucken går snabbare än skridskokåkning, så passa pucken. Och vad är det viktigaste med en passning? Se till att du ger din medspelare förutsättningar för att ta emot den.

– Det är sättet vi ska slå nationer som är lägre rankade, inte att åka ifrån spelare eller genom sådana detaljer, utan att förstå schackspelet hockey. Det har saknats lite, de fundamentala sakerna.

Vad är Tre Kronor för lag? ”Jag ser inga linjer”

Mattias Norström trycker även på att det behövs en enklare hockey i uppspelen, och överlag. Samtidigt lägger han en viss del av ansvaret hos spelarna.

– Jag ser inte någon taktik som Sam Hallam kan rita upp. Det här handlar om individuell stolthet. Så gjorde jag alltid inför matcher, för att försöka förmedla till laget, de åren jag var kapten i NHL. Jag ville slå Detroit och Colorado på deras villkor, men då kommer du förlora. Vi måste spela på ett annat sätt som ger oss en möjlighet.

– Det är lite där jag tror att Tre Kronor har hamnat i. Vad är identiteten? Är det att vara ett puck-kontrollerande lag? Är det ett väldigt skickligt defensivt lag? Eller är de ett forecheckande lag? Jag vet inte. Jag ser inga linjer som gör att jag får den tydlig bilden: Det här är Tre Kronor.

Source: WC League Page @ Elite Prospects