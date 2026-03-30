Stanley Cup-mästaren om Frondell: ”En fröjd att se honom”

Anton Frondell har tagit NHL med storm så här långt och en som har följt honom länge är Mats Hallin. Den rutinerade NHL-scouten och Stanley Cup-mästaren är inte heller förvånad över vad han har fått se så här långt.

Mats Hallin har följt Anton Frondell under många år.

Anton Frondell svarade som 18-åring för 20 mål i SHL den här säsongen, något som inte minst uppmärksammades hos hans organisation i NHL, Chicago. När Djurgården slogs ut i åttondelsfinalen valde klubben att plocka över honom direkt till Nordamerika, där han sensationellt fick kliva in i NHL direkt. Så här långt har det blivit fyra matcher i Blackhawks-tröjan och fyra assistpoäng.

En som har följt Anton Frondell under en lång tid är Chicago-scouten, tidigare Stanley Cup-vinnaren Mats Hallin.

— Bra fråga, det var nog ett par år sedan, svarar Mats Hallin då hockeysverige.se frågar honom när han såg Anton Frondell första gången.

— Han har alltid varit lite före med storleken, hockeyskillsen han har och det bra skottet. Det är inte så svårt att scouta en sådan kille, utan det har alla gjort som jobbar med det här, så det är inga konstigheter med den här killen.

Hallin om Frondell: ”Det är en fröjd att se honom”

Ledningen i Chicago var inte heller så svår att övertyga när det kom till att drafta honom i första rundan.

— Nej, det behövdes inte. Jag och Niklas Blomgren var övertygade. Det var (Michael) Misa eller Anton. Hade San José tagit Frondell, då skulle jag tro att vi hade tagit Misa. Det är så det fungerar.

— Jag var nöjd och tycker att vi i honom har en riktigt bra spelare för 10–15 år framåt.

Kan du se några direkta brister i hans spel?

— Nej, det tycker jag inte. Det är några grejer han är bättre på, men brister…

— Allting kan bli bättre, men framför allt visar det sig nu att han har ett starkt psyke och är stark mentalt, i alla fall av det jag sett så här långt.

— Nu kommer det här med att det händer saker där borta, hur han klarar av livet i USA och allt det där, men jag ser egentligen inga problem i honom.

Anton Frondell gjorde poäng i sin NHL-debut.

Vad ser du som hans unika sidor som hockeyspelare och person?

— De unika sidorna är karaktären, vilken person han är. Han är dessutom väldigt träningsflitig och noggrann.

— Jag såg en bild på honom under juniorsemifinalen (JVM) där borta. Då började han direkt på isen efter matchen att trycka i sig något för återhämtning inför nästa match. När en annan spelade tänkte jag inte så långt, men den här killen tänker ett steg framåt och lämnar inget åt slumpen. Tränar hårt, skottet är ”major league”, spelsinnet, passningarna…

— I natt stod han och (Connor) Bedard på blå och styrde powerplay. Det är en fröjd att se honom. Nu är det upp till dem där borta att utveckla honom ännu mer.

Mats Hallin vill se Anton Frondell i VM

Mats Hallin är inte överraskad över att han redan nu har fått chansen till spel i NHL.

— Nej, det är jag inte. Vi har ett ungt lag med flera som är lika unga som honom. Ge det här laget några år till tillsammans och med några ytterligare vi har i pipelinen, då kommer Chicago om runt tre år att vara bra.

Hur ser du Anton Frondells utveckling i Djurgården under säsongen?

— Jag har hela tiden velat ha honom som center, men Djurgården har valt att spela honom som ytterforward.

— Vi resonerar som så att får han bara spela, så spelar det inte någon roll var någonstans han spelar. Oavsett kommer han att utvecklas. Jag tror Djurgården skulle ha mått bra av att ha honom som center och låtit honom vara ännu mer delaktig.

— Sedan gjorde han en bra höst, men definitivt kunde han ha fått mer istid. Det var lite tjafs och jag lyssnade lite på poddar om vad man tyckte, och i allmänhet sa man att det blivit lite istid.

— Han har fått en bra utveckling hos Djurgården och är redo för det här. Nu vet jag inte om han får spela VM eller hur det blir, men det skulle jag kunna se att han får.

— Efter det, sedan, ha en bra sommar med ännu mer träning. Då kommer han att komma väl förberedd till nästa säsong.

Du ser honom som en potentiell VM-spelare?

— Ja, det tycker jag.

Hur tänker du kring hans framtid i NHL?

— Han kommer att spela topp-sex i Chicago och han har en utomordentlig framtid där. Säkert också ett kaptensämne när det drar ihop sig, avslutar Mats Hallin.

