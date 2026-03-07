Efter att ha varit produktiv i Skellefteås juniorlag tog Lukas Johansson steget till Hockeyettan. År tre i Lindlöven har han nu exploderat – och öser in mål i ligan.

— Jag vill såklart ta mig uppåt i min karriär, vilket är målet. Lindlöven i Hockeyallsvenskan hade varit drömmen, berättar 22-åringen för Hockeysverige.se.

Lukas Johansson i Lindlöven.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

LINDESBERG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Lukas Johansson kom fram som en pålitlig poängmaskin i Skellefteås J20-lag, men när det var dags för seniorspel blev det inget A-lagskontrakt. I stället valde han att flytta till Lindesberg och spela för Lindlöven i Hockeyettan. Hockeysverige.se reste till Lindehov för en intervju med 22-åringen som svarat för 22 mål under den här säsongen.

– Hockeyn kom in i livet tidigt. Jag började i Tre Kronors Hockeyskola och hemma i Skellefteå är det alltid hockey som gäller, säger Lukas Johansson då hockeysverige.se träffar honom i ett av Lindlövens klubbrum.

Hur mycket hockeynörd var du från början?

– Mycket. Jag och pappa har varit och kollat på hockey hela livet så jag har haft koll.

Vilka var förebilderna när du växte upp?

– Jocke Lindström. Han var den som var bäst när jag växte upp. Jag gillar hans spel och han hade nummer tio precis som jag.

Var det för att Joakim Lindström hade nummer tio som du också tog det numret?

– Ja, det är väl från honom och det är, som sagt, han som varit min förebild inom hockeyn i Skellefteå, säger tidigare Skellefteåjunioren med ett leende.

Fick spela CHL-match mot Belfast

Lukas Johansson har även haft möjligheten att träna med sin förebild hemma i Skellefteå.

– Ja, någon gång. Sedan fick jag spela en match i CHL med (Skellefteå) AIK, men då var han tyvärr inte med. Däremot har jag träffat på honom och lite så där.

Joakim Lindström är en av Skellefteås största någonsin.

Foto: Bildbyrån.

CHL-matchen Lukas Johansson spelade var mot nordirländska Belfast.

– Det var coolt, men ingen supermatch. Kanske 2 000 –3 000 på läktaren, men det har alltid varit en dröm att åka ut på isen hemma i Skellefteå Kraft Arena. Det är ett minne jag alltid kommer bära med mig och det var jätteroligt.

– Vi vann matchen med tre eller fyra noll och det gick okej för mig. Jag fick i alla fall spela och utifrån förväntningarna tycker jag att det gick bra.

Lukas Johansson lämnade Skellefteå

Givetvis följer han sitt Skellefteå även om han nu bor en bra bit från sin gamla hemstad.

– Jag ser de flesta matcherna, så det blir ganska mycket. Det har gått väldigt bra för laget. De hade en lite knackig start i början av säsongen, men har visat efter jul att de är laget att slå nu när Frölunda har börjat tappa lite.

– Jag är imponerad och (Skellefteå) AIK har ett bra lag över lag. Speciellt nu när man har fått tillbaka (Linus) Söderström. Nu har de två bra målvakter och ett bra lag så jag tror att det ska bli guld igen. Jag hoppas det i alla fall, säger Lukas Johansson med ett leende.

– Det känns som att det står mellan dem och Frölunda.

Lukas Johansson i Lindlöven.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Under sin sista säsong i Skellefteås J20 gjorde han 21 mål och totalt 40 poäng på 45 matcher, men trots framgångarna kom det inte något kontraktsförslag från klubben. Fast det är inte något han i dag känner någon stor besvikelse över.

– Nej, inte direkt. Jag var inte så nära det över huvud taget. De hade andra bra juniorer som kom underifrån. Till exempel 05-kullen som fortfarande spelar kvar.

– Det var inte heller något jag hade förväntat mig så det var ingen besvikelse på så sätt.

Därför föll valet på Lindlöven: ”Ville ta ett steg neråt”

Inför säsongen 2023/24 flyttade han från Skellefteå till Lindlöven.

– Jag pratade med ”Osten” (Thomas Östlund) och fick ett bra upplägg, att komma hit, få spela mycket och utvecklas. Jag hade även hört bra från agenten om klubben. Att man var bra på att fostra unga spelare som vill ta nästa steg.

– Thomas sa direkt att vi ska utveckla och ta det till Hockeyallsvenskan. ”Om det finns möjligheter kommer du få utlåningar.”

– Jag gillade konceptet från start samtidigt som jag kände att jag inte riktigt ville vara kvar uppe i Norrland utan ville ta ett steg neråt. Visa upp mig för södra Sverige och få lite mer ögon på mig. Då kändes Lindlöven som ett bra val.

Hudiksvall är favoriter att ta steget upp till Hockeyallsvenskan.

Foto: Bildbyrån.

Fanns det andra alternativ?

– Ja, det fanns några till.

Hur var omställningen från juniorhockeyn till Hockeyettan?

– Det blev ett annat spel. Lite mer strukturerat än i J20. Där är det mer lite fram och tillbaka även om man i Skellefteå försöker spela efter samma plan som A-laget.

– Det blir ändå en viss omställning eftersom det är äldre och tyngre spelare. Då gäller det att anpassa sitt spel lite.

Lukas Johansson öser in mål i Hockeyettan

Du är storväxt (192 cm), har du haft nytta av det då du klivit upp i seniorhockeyn?

– Kanske en lite lättare omställning. Sedan gäller det att kunna ta vara på sin kropp och kunna använda den rätt.

Det är inte bara inom hockeyn Lukas Johansson stortrivs utan han gillar även livet i Lindesberg.

– Det har varit bra och funkar. Jag gillar lite mindre orter så jag trivs bra, säger 22-åringen som dessutom jobbar i skolan vägg i vägg med ishallen.

Med sina 22 mål den här säsongen är han åttonde bäst i hela Hockeyettan.

– Jag hade en lite tuffare säsong i fjol och det låste sig lite. Efter det gjorde jag en bra sommarträning hemma i Skellefteå.

– När jag kom hit tänkte jag att inte haka upp mig om det går fel eller dåligt eftersom jag efter förra säsongen visste att det kan gå upp och ner.

– Jag kände från start att det gick bättre på försäsongen, spelade bra och vi har ett bra lag. Då var det lätt att komma in i det. Sedan startade jag säsongen bra och gjorde mycket mål i början som gjorde det lättare att få upp mer självförtroende.

– Innan jul hade jag en liten dipp där det inte riktigt stämde poängmässigt, men jag tycker ändå att jag haft över lag en bra säsong i spelet.

Coachas av tidigare Elitserie-spelaren

22 mål – vad ligger bakom de fina siffrorna?

– (Skratt) Jag vet inte riktigt, men jag har alltid tränat på mitt skott som varit min styrka hela livet. Att skjuta bra.

– Det gäller att vara på rätt plats. Sedan har jag fått ett bra förtroende, spela med bra spelare och vi har haft ett bra powerplay. Sedan har det rullat på så.

– Den här säsongen har jag spelat mest med Sebastian Falk och Johannes Jämsén. Två riktigt bra spelare, bra passningsspelare som hjälper mig i den roll jag har.

Har ni högt i tak?

– Absolut. Vi kan prata om någon gör fel eller borde göra något på ett annat sätt. Oftast tar vi det direkt i båset.

– Vi har en bra kommunikation och känner varandra bra även utanför isen, så det har fungerat jättebra.

Lennart ”Lelle” Hermansson.

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån.

Coach för Lindlöven är tidigare MoDo-, Malmö- och Örebrospelaren Lennart ”Lelle” Hermansson.

– Han har gjort det bra för mig. Jag hade det, som sagt, lite tuffare förra säsongen. Han sa då att jag skulle nollställa lite innan jul och fokusera på grunderna, att komma in i det på så sätt.

– Sedan har han gett mig ett bra förtroende den här säsongen och pushat på att jag ska gå på mina styrkor. Han har även gett mig tips på vad jag ska försöka förbättra i spelet utöver mina spetsgrejer. Han har gjort det bra och hjälpt mig med det som behövs.

Fick chansen i Hockeyallsvenskan med Västerås

I december lånades Lukas Johansson ut under två matcher till Västerås som då fortfarande var under Peter Anderssons ledning.

– Det var jätteroligt. Jag fick följa med upp och spela mot MoDo borta. Sedan spelade vi hemma mot Oskarshamn. Jag tror att jag fick spela runt tolv minuter per match. Klart att det var en omställning, men roligt.

– Jag har mött MoDo mycket då jag var yngre så det var absolut kul att spela mot dem igen. Det var en del i det laget som spelat i Skellefteå och som jag sett förut, så det var roligt att möta lite profiler.

– Vi förlorade med 3–2 mot MoDo. Sedan vann vi med 3–0 hemma mot Oskarshamn.

Lukas Johansson.

Foto. Ronnie Rönnkvist.

Nu närmast väntar kval för Lukas Johansson och Lindlöven.

– Det ska bli väldigt kul såklart. Vi har stora förväntningar och går in i kvalet med en bra känsla i gruppen.

Hockeymässigt, var står Lindlöven jämfört med topplagen i Hockeyettan?

– Jag tycker att vi står bra till. Vi har haft lite dipp efter jul med alla skador som gjort att vi inte kunnat träna fullt som lag. Det har varit lite juniorer uppe och allt möjligt.

– Vi har bra tempo på träningarna och har vårt mål och möjligheten att slå alla lagen.

Lukas Johansson om framtiden: ”Får kolla över det”

Och målet är?

– Målet är att vi ska ta oss till Hockeyallsvenskan i år. Vi har laget som krävs för det.

– Många tycker att ”Hudik” är de självklara, men nu ska vi först börja med att ta Forshaga för att sedan bygga vidare. Målet är absolut att ta steget upp i år.

Vad talar för att ni är redo för det?

– Vi har fått tillbaka spelare, har en hög nivå och alla kvaliteter. Jättebra målvaktspar, bra backuppsättning med spets offensivt och även en stark defensiv sida.

– Även forwardssidan är jättebra. Alla har sina roller och bidrar, så vi har en bra blandning. Kommer vi upp i den form som vi kan vara i så ser jag ingen omöjlighet att vi spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

– Vi har börjat prata om det lite grann. Jag trivs jättebra här i Lindlöven. Blir det Hockeyettan är det stor chans att jag blir kvar här.

– Dyker det upp en bra möjlighet i en högre serie så får jag kolla över det. Jag vill såklart ta mig uppåt i min karriär, vilket är målet. Lindlöven i Hockeyallsvenskan hade varit drömmen.

