Guldfesten fick skjutas upp med en dag efter tränarens sms.

Men i kväll ska Mjällby-supportern Alfons Freij fira SM-guldet med lagkamraterna i Timrå.

Då ska han bjuda lagkamraterna på kött.

– Det ska bli jävligt gött, säger han till Hockeysverige.se

Timrås Alfons Freij får fira guldet i kväll med Timrå-vännerna i stället.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen fullbordades en av svensk fotbolls största skrällar någonsin. Blekinge-laget Mjällby AIF har vunnit SM-guld för första gången, framför storklubbar som Malmö FF och Hammarby som inte var nära att hänga med i deras tempo.

Som väntat var Timrås stora backtalang Alfons Freij (från Sölvesborg) överlycklig över att hans favoritlag uppnått denna framgång.

– Det var jävligt kul alltså, man vet knappt var man ska ta vägen och man trodde aldrig att man skulle få skåda något sådant. Jävligt kul och man mår riktigt bra nu när man äntligen tog hem det, man har fått vänta väldigt länge men äntligen knep dem guldet.

Det var inte direkt så att laget från Listerlandet vann med nöd och näppe. Mjällbys avgörande igår gjorde dessutom att man ryckte åt sig en elva poängsledning. Man är med tre matcher kvar bara en poäng från att tangera Malmö FF:s poängrekord som stått sig sedan säsongen 2010, då man vann allsvenskan på 67 poäng.

– Ja, nu går vi för poängrekordet och jag har själv inte skådat ett så här överlägset lag. Malmö har varit jäkligt bra flera år på den senaste tiden, men jag har aldrig sett något liknande. Jag trodde aldrig att det skulle vara mitt lag av alla som har så mycket pengar,

– Man spelar i Mjällby för att man har hjärta och inte för pengar. Man har en jättebra tränare verkligen (Anders Torstensson) och spelarna har stannat i klubben och utvecklat. Till exempel Noel Törnqvist har tagit stora kliv och har skrivit på för Como nu i Serie A, det är ett kvitto på hur jävla bra han är.

Men det är en spelare som sticker ut. Allsvenskans kanske mest frispråkiga profil; Jacob Bergström. Under gårdagens sändning i HBO Max firade han guldet genom att leverera citat efter citat i TV-studion, samtidigt som han halsade i sig en öl. Dessutom lyckades han öppna målskyttet i guldmatchen med en cykelspark-”light”.

– Han är en sån jävla kung och han är så go. Han är min förebild och håller alltid låda. Jacob är en trogen MAIF:are och jävligt rolig. Han förtjänar allt tillsammans med alla andra i laget så klart.

Missade festen – efter tränarens meddelande

Festen fortsatte hela natten på Göteborgs gator och klubbar; men Alfons Freij närvarade inte. Detta trots ”löftet” som han uppgav att han hade fått, i en tidigare intervju med Hockeysverige.se.

Vid en guldmatch skulle han få vara på plats.

– Jag har pratat med Tommy (Samuelsson, tränare) om det lite och jag ska få ledigt, det är inget snack om det, jag måste dit. Det är redan klart med guldet, men den matchen det blir klart officiellt kommer bli riktigt kul, sade han då.

Dagen efter det historiska första SM-guldet, när guldfirandet nu har lagt sig något, konstaterar Freij att det inte blev någon guldmatch.

– Tyvärr så blev det inte så, Daniel Karlunden skickade ett meddelande igår att träning imorgon och du går ingenstans. Då svarade jag på skämt att tyvärr är det redan för sent, jag är redan på väg ner.

– ”Tyvärr” blev man kvar här, men vi har en säsong här som jag respekterar och då är det så, man måste träna och göra det man får betalt för. Det är en fin grupp och ett fantastiskt lag här i Timrå.

Daniel Karlunden, assisterande i Timrå, satte stopp.

Foto: Bildbyrån

Svaret efter vädjan: ”Det var tyvärr lite tyst”

Alfons Freij har haft kontakt med både målvakten Noel Törnqvist och tränaren Anders Torstensson, men den officiella inbjudan kom aldrig.

– Nej, det var tyvärr lite tyst

Nu på tisdagskvällen ska SM-guldet firas tillsammans med ett gäng lagkamrater i Timrå. Några har han lyckats konvertera till att bli Mjällby-supportrar. Men det är ingen idé att försöka göra något åt ”tokdjurgårdarna” Erik Walli Walterholm, Lukas Pilö eller Östersundssupportern Jonathan Dahlén, som han själv beskriver dem.

– Det är stockholmarna som är omöjliga där, men de andra är ganska lättflörtade. De har verkligen tagit till sig Mjällby och det ska bli jävligt gött med en fin köttbit. Det blir Linus Nässen, David Lilja, ”Walli”, Eddie Genborg, Jacob Johansson, med flera.

”De visar hur man firar på riktigt”

Han fortsätter med att hylla lagsammanhållningen i hans Timrå.

– Det är en jäkla bra grupp och ett fantastiskt lag, det blir fint, alla hänger med alla och oavsett hur gammal man är gillar man att surra med alla. Man kommer med ett leende på läpparna i hallen och man längtar till en ny dag i hallen.

Mjällby fick lite kritik för sitt ”svala” firande, om man tar sig friheten att sammanfatta några av reaktionerna från sociala medier.

Freij har fått en fin start på tiden i Timrå.

Foto: Bildbyrån

Även Timrå-spelarna var på Freij i morse.

– Vi är inte så vana vid det där och det är bara kul över hur det såg ut. Jag kan inget annat än att känna igen mig, det ska vara så, det är ett tecken på att man inte ändrar på sig själv, vinner man något är man samma klubb som alltid. Det är så kul att det blir ett mycket coolare firande än om Djurgården eller Malmö vann. I hallen i morse var det folk som sa; ”Vad var det för fest Mjällby hade, vann de ens, de var så jävla dåliga på att fira”.

– Jag tycker bara att det är kul att de visar hur man firar på riktigt.

Source: Alfons Freij @ Elite Prospects