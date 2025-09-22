Succémålvakten siktar på OS: ”En barndomsdröm”

Lisa Jönssons debutsäsong i collegeligan blev succéartad.

Nu vill 21-åringen ta nästa kliv – och hoppas att det ska räcka hela vägen till en OS-plats.

– Jag kommer att göra mitt allt för att visa upp mig och kunna vara redo om chansen kommer, säger Jönsson till Hockeysverige.se.

Lisa Jönsson drömmer om OS i Milano.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Privat

Förra säsongen valde en av våra mest lovande målvakter, Lisa Jönsson, att åka över till Northeastern University och spela i NCAA. Det blev totalt 26 matcher och imponerande 93,8 i räddningsprocent. Efter säsongen röstades hon dessutom in i collegeligans All-Rookie Team tillsammans med lagkompisen Tuva Kandell.

— Min senaste säsong blev över förväntan där jag fick spela 26 matcher och jag är väldigt glad att jag kunde ta vara på chansen som jag fick av min coach, berättar Lisa Jönsson för Hockeysverige.se och fortsätter:

— Jag hade inte räknat med att få spela så många matcher då man under sitt första år som målvakt på universitet här i USA brukar vara med för att se och lära. Jag tycker att jag lyckades prestera hela säsongen och räddade flera matcher åt oss.

— Några av mina styrkor under året var att jag hade en hög lägsta nivå, var jämn i mitt spel och att laget kunde lita på mig. Det var otroligt roligt att få spela framför 13 000 människor på TD Garden och att få vinna Beanpot (turnering för collegelagen i Boston med omnejd).

”Skillnad på hockeyn”

Hur upplevde du omställningen hockeymässigt?

— Det är skillnad på hockeyn i USA och Sverige. Framför allt i zoningångar och attack mot mål. I USA så kommer det oftare skott från spelare som driver mot mål till skillnad från i Sverige där de ofta passar över pucken.

— Jag tycker att det snabbare och mer attackerande spelet passar mig bra. Det blir även fler saker som händer i matchen vilket gör det lättare att spela. Den mindre rinken bidrar till att allting kommer närmare mål så vinklarna för skotten blir bättre och då kommer det oftare fler lägen för spelarna.

Och med att bo i USA?

— I år så har jag fått flytta in i en lägenhet som jag delar med Tuva Kandell och en annan tjej där vi alla har ett eget rum, så det känns jättebra. Jag gillar att laga mat, så en lägenhet med kök är mycket bättre än matsalen som vi fick äta i förra året.

— Vår skola ligger i centrala Boston så när vi inte har träning brukar vi försöka hitta på saker som att gå på NHL-match eller äta en god middag. Hittills trivs jag superbra.

Lisa Jönsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Lisa Jönsson drömmer om OS: ”Barndomsdröm”

Lisa Jönsson menar också att nivån på laget och ligan är riktigt bra.

— Jag tycker att vårt lag håller en riktigt bra nivå. Skolan har fått fram många spelare som slagit sig in i PWHL.

— Den största skillnaden jämfört med många andra lag är att vårt lag har en enorm bredd. Det finns många spelare som kan producera och vara jämna över en hel säsong.

— En annan sak som skiljer sig från Sverige är att det är mycket mer tävling och kamp på träningarna här i USA. Alla är här för att utvecklas och bli bättre, för att slåss om en plats i laget, så det blir högt tempo på träningarna.

— Säsongen som kommer satsar jag på att utvecklas och att fortsätta kunna vara så jämn i mitt spel som jag var förra säsongen. Jag vill blygga vidare på det jag gjorde under våren för att bli bättre i flera delar av mitt spel. Jag vill också vara med och föra laget till att vinna Hockey East och sedan ta oss vidare till det nationella slutspelet.

Renna Trembecky kommer in som målvakt, vad vet du om henne?

— Av det jag har sett från Renna hittills så är hon en duktig målvakt och en trevlig tjej. Hon spelade med killar fram till förra säsongen så hon är snabb och stark i positionsspelet. Det blir en bra konkurrens och jag tror att hon kommer driva mig till att fortsätta utvecklas.

— Vi kommer att tävla mot varandra på träning vilket gör att man alltid måste prestera sitt bästa.

Det är en OS-säsong, finns det med i ditt bakhuvud?

— Det är absolut något jag har gått och tänkt på. OS är en barndomsdröm och jag hoppas såklart på att jag kan visa under säsongen att jag är värd en plats i truppen. Jag kommer att göra mitt allt för att visa upp mig och kunna vara redo om chansen kommer.

Northeastern har seriepremiär i Hockey East är den 10 oktober mot Providence, men första träningsmatchen är på lördag den 27 september.