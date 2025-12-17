”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå har en succéartad säsong i SHL trots flera spelare på skadelistan.

Nu ger tränaren Daniel Hermansson en uppdatering om läget – och Linus Söderströms status.

— Han gör framsteg, vi hoppas att han är tillbaka efter nyår, säger Hermansson till hockeysverige.se.

Skadeläget är på väg att ljusna för Skellefteå, menar tränaren Daniel Hermansson. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter bara två säsonger som seniortränare i HockeyAllsvenskan valde Skellefteå att plocka in Daniel Hermansson som headcoach. Att det blivit succé går knappast att ifrågasätta. Efter drygt halva serien är spelad ligger Skellefteå tvåa efter Frölunda.

— Det är en del grejer. Mer mediabevakning på både träning och match. Skickligare spelare, vilket såklart är positivt. Sedan har vi ett sätt att spela här uppe som är lite annorlunda mot hur jag spelade med mina lag i Mora, svarar Daniel Hermansson då hockeysverige.se frågar om vilken han upplevt som den största omställningen från att coacha i SHL jämfört med HockeyAllsvenskan.

Du har ändå spelat i Skellefteå tidigare. Visserligen spelade ni i allsvenskan då, men var du förberedd på det stora intresset som är för laget i stan?

— Ja, det var jag förberedd på. Dels finns det ett grundintresse i stan och fansen är jättebra på det sättet. Sedan är SHL ett steg upp från allsvenskan så det är inte så konstigt att intresset är stort.

Hur minns du idag tiden som spelare i Skellefteå?

— Som positiv. Jag hade ett bra år där vi trivdes bra i stan. Laget gick bra, men vi snubblade på målsnöret att ta oss upp.

— Jag lärde mig mycket där och vi var, som sagt var, ett topplag i allsvenskan och väldigt, väldigt nära att gå upp redan då.

Daniel Hermansson: ”Det är mitt jobb som ledare”

Du var inne på det själv att Skellefteå spelar lite annorlunda mot hur ni gjorde i Mora, vad är den största skillnaden?

— Det är ganska tydligt hur vi vill spela hockey i Skellefteå. Vi vill äga pucken och spelet så mycket som möjligt. Det är lite där det skiljer sig från Mora, sättet att vårda pucken.

Har du behövt förändra mycket i ditt ledarskap för att anpassa dig till SHL?

— Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag kommit upp hit och försökt vara mig själv i mitt ledarskap.

— Jag kör på det jag tror på i ledaskapet och sättet att spela, så jag tycker inte att jag har behövt förändra mig själv speciellt mycket.

Daniel Hermansson har fått en stark start som tränare i Skellefteå. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Vad ser du själv som styrkan i ditt ledarskap?

— Jag tror på utveckling och ett inre driv. Mitt jobb som ledare är att försöka vara där för att stötta och locka fram det här drivet varje dag för att vi alla ska bli lite, lite bättre. Det är största grejen.

— Jag försöker vara positiv och den delen med en målsättning att vi och även jag kommer till hallen varje dag för att försöka bli lite bättre, så jag skulle säga att styrkan i just mitt ledarskap är drivet att bli bättre.

Inte nöjd – trots succén i Skellefteå: ”Behöver bli bättre”

Ni ligger tvåa, hur jobbar du för att du och spelarna ska behålla ödmjukheten och inte börja titta för långt fram?

— Det där är inget problem. Vi har från start en målsättning att vi ska vara med och fajtas om det på riktigt då det drar ihop sig i vår.

— Ska vi vara med och kunna vinna behöver vi ha just drivet att bli bättre hela tiden. Det går inte att slå oss för bröstet, tycka vi är bra och att det räcker med att vara tvåa så vi väntar till slutspelet.

— Jag känner att hela gruppen tycker att vårt spel är bra, men behöver bli bättre för att vi ska kunna vara med och vinna i slutändan.

Skellefteå flyger fram i SHL, men han ännu bättre menar Hermansson. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Daniel Hermansson ser såklart på lagets prestation så här långt den här säsongen.

— Säsongen har varit bra. Vi har tagit steg hela tiden och haft många delar i vårt spel som gjort att vi kunnat vinna matcher.

— Bra både i powerplay, boxplay och ett jättebra målvaktsspel. Vi har hittat sätt att vinna, vilket är jättepositivt. Sedan tycker jag också att fem mot fem-spelet sakta, men säker har blivit bättre och bättre hela tiden. Samtidigt finns det fortfarande steg kvar att ta där, absolut.

Vad har ni lagt tyngden på då gäller träning under landslagsuppehållet?

— Största tyngden har vi lagt just på att träna. Egentligen allt, men framför allt den fysiska delen. Att vi blir starkare, snabbare, bygger upp en bättre kondition och hela det paketet.

— Sedan har vi hela tiden ett driv att utveckla varje del i vårt spel och då extra fokus på spelet runt båda målen.

Svaret om Linus Söderström: ”Gör framsteg”

Måns Forsfjäll är på väg tillbaka…

— Ja, men har inte tränat 100 procent för fullt ännu. Han är på is, vilket är positivt.

När han är tillbaka har ni nio backar, hur är tanken där?

— Ja, det är många, säger Daniel Hermansson med ett lätt skratt och fortsätter:

— Det är såklart positivt. Nu är det en bit kvar innan Måns är spelklar. Sedan får vi se om alla nio är friska och i gång samtidigt. Det brukar inte vara så, men vi har en bred trupp med en bra konkurrens, vilket vi bara ser som positivt.

Linus Söderströms rehabilitering går i rätt riktning. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Hur är statusen med Linus Söderström?

— Ungefär samma som Måns. Han är på is, men har inte tränat fullt ut med laget ännu. Lite oklart med ett exakt datum, men han gör framsteg så någon gång efter nyår hoppas vi att han är tillbaka.

Är det några ytterligare ni saknar då SHL startar upp igen under torsdagen?

— (Victor) Stjernborg är fortsatt borta. Det finns lite förhoppningar om att han kan spela i mellandagarna. Sedan är Valter Lindberg på junior-VM, avslutar Daniel Hermansson.

Source: Skellefteå AIK @ Elite Prospects