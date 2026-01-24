”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

2021 var senast Linus Klasen spelade i SHL. I dag var profilen tillbaka efter en säsong fylld av skador – och fick en stående ovation innan matchen.

— Jag fick rysningar och man fick betalt för det man har gjort här. Man försökte njuta men samtidigt hämta andan, berättar profilen för Hockeysverige.se.

260124 Djurgårdens Linus Klasen under uppvärmningen inför ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Malmö Redhawks den 24 januari 2026 i Stockholm. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0303

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården har sju raka hemmaförluster och har tappat mark i SHL-tabellen. Något som inte har fungerat på sistone är offensiven i allmänhet, och powerplay i synnerhet. Inför matchen mot Malmö fick de tillbaka Linus Klasen. Trollkarlen som snart fyller 40 år.

Veteranen gjorde sin första match sedan avancemanget mot AIK.

Det efter att ha varit utanför laget med en skada under hela hösten och inledningen av vintern. Under presentationen av laget fick han också en stående ovation av Hovet.

— Jag fick rysningar och man fick betalt för det man har gjort här. Man försökte njuta men samtidigt hämta andan i vissa byten. Man har inte spelat sedan AIK-matchen när vi gick upp. Det kommer att ta ett par matcher innan det börjar stämma ordentligt. Alla toucher som man har blir 100-procentiga, säger Klasen.

Det blev däremot ingen Klasen-effekt för Djurgården. Matchen slutade 1-0 till Malmö efter att Oskar Blomgren storspelat i motståndarkassen.

— Vi har två skott som är på väg in. Det är klart att det är surt. Vi jobbar på men det studsar inte vår väg. Vi måste ha in mer folk på mål när vi tar skotten. Sen försöka komma till de hetare lägena. Vi är inne i en period där vi inte får med oss poängen just nu. Vi kan inte göra något mer än att försöka gräva oss ur den gropen. Det är tillbaka på jobbet på måndag.

Profilen landade in på 13:28 i sin SHL-comeback. Han fick också stort förtroende i powerplay. En spelform som Djurgården har det förtvivlat svårt i just nu.

Mot Malmö fick Djurgården chansen i powerplay två gånger om, men fick inte iväg ett enda skott på mål i någon av försöken. Samtidigt var just Klasen nära att näta när en puck smet precis utanför i den första perioden.

— Vi blir lite omständliga. Vi har ett läge, jag har ett bra skott i första som är millimeter ifrån att gå in. Sen är det någonting vi måste slipa på. Som sagt var, vi jobbar på och tar det dag för dag.

Hur frustrerande har det varit att vara på sidan sista tiden när laget gått tungt?

— Det är klart det aldrig är kul att sitta på sidan när vi torskar men grabbarna sliter arslet av sig. Vi jobbar hårt varje dag och vi gör det vi kan varje dag och fokuserar på det vi kan påverka.

Djurgården har nu sju poäng ner till kval. Samtidigt förlorade Linköping och de behåller just nu sin tionde plats. Nästa match är på torsdag borta mot Rögle. Sedan väntar ett returmöte mot Malmö på bortaplan nästa lördag.

Source: Linus Klasen @ Elite Prospects