Så ska Leksand studsa tillbaka: ”Det behöver vi städa upp”

Leksand förlorade match ett i kvalspelet mot HV71.

Till match två har Leksand nu klart för sig vad de behöver göra bättre.

– Det finns saker i vårt spel som vi behöver städa upp, säger tränaren Johan Hedberg.

Leksand är i underläge direkt i SHL-kvalet. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

När pucken släpptes för den första matchen i SHL-kvalet mellan HV71 och Leksand var det hemmalaget för nästan hela slanten inledningsvis. HV var klart bättre i första perioden och hade även ett tydligt övertag i andra perioden. Det var sedan först i den tredje perioden som Leksand kom in i matchen på allvar men det var lite för sent och i stället kunde HV71 vinna match ett med 2-1 för att skaffa sig fördel i kvalet.

Leksands målskytt Michael Lindqvist försöker ändå att se positivt på det spelmässiga som Leksand kan ta med sig trots förlusten.

– HV är bättre i första, sedan spottar vi upp oss i andra. Det är surt, vi måste hålla skärpan i slutet på första perioden och inte släppa 1-0 där. Jag tycker att de ligger på hårt och får väl kanske matchen lite dit de vill. Samtidigt tycker jag ändå att vi fredar oss helt okej och det var surt att vi släpper in ett mål där. Sedan tycker jag att vi växer in i matchen och ju längre matchen går tar vi över mer och mer. Tredje är en bra period av oss och då ser vi att de blir ganska små. Match ett till dem men vi kommer igen, säger Lindqvist.

Anton Johansson: ”Det är såklart lite pirrigt i början”

Leksandsbacken Anton Johansson medger också att det kan vara nerver som spelade in i början av den första kvalmatchen.

– Jag tycker att vi kommer ut och såklart är det lite pirrigt. Jag tycker inte riktigt att vi spelar den hockeyn som vi vill. I andra perioden blev vi lite omständliga med pucken, spelar lite långsamt nedifrån och forwards visade sig inte. Sedan i tredje tycker jag att vi kommer ut jättebra och verkligen gör den här pushen för att försöka komma ikapp, säger Johansson.

Detta är ert första kval medan HV har rutinen av att ha varit här förut. Kan det ha spelat in, just med tanke på nervositeten som du nämner, att de är mer redo i början av matchen?

– Jag vet inte riktigt, jag tror att det är nerver på alla spelare. Jag tror inte det spelar en så stor roll egentligen utan vi får komma ut bättre i nästa match.

HV kom ju ut och spelade fysiskt och smällde på direkt från start, hur tycker du att ni svarar upp på det?

– Jag tycker att vi hanterar det rätt okej ändå. Vi visste att de skulle komma ut hårt på hemmaplan såklart, och vi vet ju hur det är för vi vill också komma ut hårt när vi spelar hemma. De smällde på, men jag tycker att vi hanterade det bra, säger Anton Johansson.

Michael Lindqvist blev Leksands enda målskytt i förlusten mot HV71. Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

Johan Hedberg: ”Det ska vi städa upp”

HV71 har nu vunnit match ett i kvalspelet. Det pratas ofta om att det är viktigt att vinna den första matchen och få en bra start. Även om det således bara är en match så kan det alltså ha betydelse att HV tog hem första matchen. Michael Lindqvist hyser dock ingen större betydelse över resultatet i just match ett.

– Jag vet inte hur historiken är men det är en lång serie, förhoppningsvis. Detta är en match. De vann match ett. Vi ska se till att komma tillbaka här och göra en bra match i nästa här så ska vi ta det därifrån. Det är en match. De vann första och vi laddar om här imorgon och så kommer vi igen och ska göra en grym match på fredag, säger Lindqvist.

Leksand stannar kvar i Jönköping och tränar i Husqvarna Garden igen under torsdagen innan det är dags för match två på fredag. Masarna har därmed chansen att slicka såren och jobba på vad de behöver förbättra för att ha större chans att vinna nästa match.

– Vid 1-0-målet blir vi slagna på andra pucken. Mycket av matcherna kommer att avgöras runt målen. Jag tycker att HV vann den duellen, både vid det målet och även vann den defensivt ganska mycket. Det ska vi försöka städa upp, säger tränaren Johan Hedberg på presskonferensen efter matchen.

Johan Hedberg har börja klura på en plan inför den andra matchen i kvalet. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Detaljerna som Leksand måste förbättra till match två

Johan Hedberg menar också att Leksand behöver vara hetare i offensiven om de ska ha chansen att kvittera serien på fredag.

– Jag vill ha lite mer skottvillighet och även lite mer attack mot målet så att vi ser till att vi har folk där. Det kommer att vara tajt, de kommer att bygga en köttmur och fajtas till sista svettdroppen. Det måste vi vara beredda på, säger Hedberg.

Michael Lindqvist och Anton Johansson är två ledande spelare i Leksand. De är också medvetna vad som kommer att krävas om Leksand ska ha en chans att vinna på fredag.

– Vi behöver vara med från start och vilja köra direkt. Nu har vi klarat den här första matchen och vi har gjort den så nu är det bara att ut och spela, säger Anton Johansson.

– Det som vi framför måste förbättra är väl att ha skärpa i alla lägen. Jag tycker att 1-0-målet som de gör är lite billigt. De får slå sig in på mål och vi tappar vår gubbe där. Sedan 2-0 är ett byte som blir fel… Vi behöver ha mer skärpa helt enkelt och inte bjuda dem på mål. Det är klart att de för ju matchen i långa stunder men vi äter oss in i det. Om vi hade haft lite bättre skärpa så hade vi nog kunnat vinna här idag för jag tycker att de blir ju rätt passiva, säger Michael Lindqvist.

