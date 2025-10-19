När Leksand föll med 0–3 mot Färjestad under lördagen fanns en Karlberg på båda sidor. För hockysverige.se berättar nu Mikael Karlberg om att vara tillbaka i fel bås – och känslorna efter uppbrottet.

– Kul att möta honom, men det var skönt att vi fick vinna, säger FBK-tränaren om Marus Karlberg.

Det var en speciell kväll för Mikael Karlberg i gårdagens match i Tegera Arena. Han kom till Leksands IF 1995. Efter det har han varit ledare eller spelare i klubben fram till och med förra säsongen. Nu var han tillbaka som coach fast på fel bänk. Det vill säga bortabänken som den här kvällen tillhörde Färjestad.



– Det var speciellt och har varit lite nervöst och pirrigt senaste veckan. Jag har sett fram emot den här matchen, att komma hem hit till Leksand igen och gå ut till fel bås, om man säger så, säger Mikael Karlberg med ett lätt skratt när hockeysverige.se träffar honom för en intervju strax efter att hans Färjestad besegrat Leksand med 3-0.

– Dessutom var det en viktig match för oss. Vi behövde spela bra idag eftersom vi pendlat mycket i prestation. Kul att vi fick vinna också.



Hur var då känslan att kliva ut i arenan som coach för ett bortalag?

– Kul och väldigt speciellt. Jag förbi ”Klintan” (Kjell Klintberg) på vägen ut. Precis som jag gjort under många år, liksom (Jesper) Korning.

– Det var kul, men när väl matchen började var jag så inne i den precis som vilken match som helst.



Gick det att bara släppa alla känslor att komma tillbaka och i stället bara fokusera på laget, matchen och det jobb du skulle göra?

– Ja, det tycker jag även om jag försökte njuta lite grann av vara tillbaka. Jag tittade mig också lite omkring ibland.

”Det var bra för både Leksand och mig”

Mikael Karlberg gjorde sin första match som spelare för Leksand säsongen 1995/96, alltså för ganska precis 30 år sedan. En match han minns väl.



– Resultatet minns jag i alla fall. Det blev en speciell match. Vi vann matchen men 5-3. Per-Erik (Eklund) gjorde hattrick, men det visade sig att Tomas Jonsson, som spelade, var avstängd från säsongen innan så det slutade med att vi ändå förlorade med 5-0 efter någon pappersexercis.



Hur har första tiden varit i Färjestad?

– Kul att få komma i väg och göra något nytt. Jag tror att det var bra för både Leksand och mig att gå skilda vägar. Det var en bra tid för det.

– Kul också att få hamna i Karlstad. Inte långt att åka heller så jag har nära om jag vill åka hem ibland.



Är det en stor skillnad rent organisatoriskt mellan Färjestad och Leksand?

– I slutändan är den ändå bara hockey. Jag tycker att det är två välskötta föreningar. Det har fungerat bra i Karlstad och jag är jätteglad att jag fått chansen att vara här.



Hur var det att ställas mot din son Marcus?

– Det var speciellt. Kul att han fick komma in och jag tycker att han spelade bra när han fick chansen.

– Kul att möta honom, men det var skönt att vi fick vinna, avslutar Mikael Karlberg med ett leende.

