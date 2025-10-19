Leksand kritiserades efter sin första period i 0–3-matchen mot Färjestad. Nu är även 19-årige August Lissel hård mot sin egna insats.

– Jag tycker egentligen inte att vi gör det bra, säger han till hockeysverige.se

August Lissel och Färjestads Christoffer Jansson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det blev en ganska sömning tillställning när Färjestad utmanövrerade Leksand, till synes ganska enkelt, och vann med 3-0 under lördagen. Färjestad gjorde 1-0 tidigt och efter det kändes det aldrig som masarna kom in ordentligt i matchen.



– Tuff start. Insläppt mål direkt. Sedan var det uppförsbacke därifrån, berättar Leksands August Lissel för hockeysverige.se strax efter slutsignalen.

– Första perioden tycker jag egentligen inte att vi gör bra. Sätter inte forecheck, spelar inte bra i egen zon. I andra perioden kommer vi ut bättre, men det studsar inte med oss vår väg nu, men det är bara att fortsätta jobba på.



Lissel var även kritisk till sin egna prestation.



– Ingen höjdare.

Christoffer Jansson: ”Gör det vi lovat varandra”

En som var betydligt nöjdare var Färjestads Christoffer Jansson.



– Vi visade en jäkla lagmoral. Vi har haft många och öppna möten efter förra torsken. Jag tycker att vi kommer samman som grupp. Att göra det här vi lovat varandra och satte dom grunderna ordentligt i den här matchen.

– Jag tycker att vi visar en jäkla kämpaglöd där ute och gör en grym bortamatch.



Det blev inga poäng från Janssons klubba den här kvällen, men som vanligt ett stabilt spel i både offensiven och defensiven.



– Jag tycker att jag var stabil där ute. Det är lite mer offensiv jag vill få fram under matcherna. Jag får ta bytena jag får. Ta det enkla och jag tycket att jag kommer in i det mer och mer.



Från sidan såg det ut som er defensiv vad det som avgjorde den här matchen, hur upplevde du det?

– Ja, det skulle jag också säga. Vi har en grym målvakt där bak och ett tryggt försvarsspel, så absolut.



På torsdag möter Färjestad Skellefteå hemma medan Leksand åker upp till Timrå för bortamatch.

