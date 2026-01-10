Kaptenen självkritisk: ”Behöver höja mig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Johan Larsson och Brynäs har en tuff säsong bakom sig. Efter finalförlusten förra året har laget underpresterat rejält – och ligger tia i tabellen.

— Jag tycker ändå att vi har hållit det bra och pushar varandra varje dag, säger kapten Johan Larsson till Hockeysverige.se.

Johan Larsson om Brynäs tunga säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs har haft en brokig säsong. Förra säsongens nykomling och finallag har inte uppfyllt högt ställda förväntningarna och ligger inför eftermiddagens möte hemma mot Linköping på tionde plats. Faktiskt bara åtta poäng ner till negativt kval.

— Över 60 minuter spelade vi ganska bra. Sedan hamnade vi i underläge och fick jaga i stort sett hela matchen. Malmö var ett bra lag och inne i ett flow. Får dom ledningen och kan gå på den så…, berättade en av Brynäs mest erfarna spelare, Johan Larsson, då hockeysverige.se träffade honom efter just mötet med Malmö.

Johan Larsson fortsätter:

— Jag tycker ändå att vi gjorde en push, försökte, hade mycket skott, bra lägen och forcerade bra, men idag ville det sig inte.

Är det slutdelen av matchen ni tar med er in i mötet med Linköping?

— Ja, från andra perioden och framåt. Andra var bra. Sedan fick vi en tuff start i tredje, men vi behövde spetsat till powerplay i slutet. Hade vi gjort mål där hade vi haft chansen att få med oss poäng.

”Jag kan bättre”

Hur ser du på Brynäs säsong i stort?

— Lite för mycket upp och ner. Vi har blandat bra resultat med dåliga. Jag tycker att vi senaste tiden har varit bra och spelat stabilt senaste matcherna. Idag var det också helt okej.

När ni har tittat på bakåt och på er inledning av säsongen, vad kom ni fram till som gjorde er svaga inledning av serien?

— Vi släppte in för mycket mål. Då vinner man inte heller matcher.

Brynäs succé från förra året har förvandlats till en bottenstrid.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Du och några till i det här gänget är väldigt erfarna, hur har ni jobbat för att gruppen inte ska titta för mycket i tabellen eller stressa upp sig inledningsvis då inte resultaten eller spelet gått er väg?

— Jag tycker ändå att vi har hållit det bra och pushar varandra varje dag. Det är en härlig grupp så det tycker jag inte har varit något problem.

Johan Larsson har så här långt svarat för åtta mål och totalt 22 poäng på 34 matcher.

— Jag tycker att jag kan bättre och behöver höja mig ett snäpp. Det gäller att vara bra nu på slutet så det kan bli bättre.

Johan Larsson om hur Brynäs ska klättra

När du säger att det kan bli bättre, vad tänker du närmast på då?

— Kanske vara ett lite mer hot framåt. Jag tycker ändå att jag har varit stabil bakåt, men jag måste, som sagt var, vara ett mer hot offensivt.

Ni fick in en världsspelare i laget inför säsongen, Nicklas Bäckström, vad har han tillfört laget?

— Jag tycker att han tillför mycket stabilitet och lugn. En bra kille i omklädningsrummet och en jäkligt skicklig spelare där ute. Han hittar passningsvägar som ingen annan hittar.

Fina händer.

Nicklas Bäckström. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad krävs det av er som lag ifall ni ska börja klättra i tabellen?

— Det krävs att vi har en bra prestation hela tiden. Samtidigt att vi är med i matcherna och tar poäng. Det är vad som är viktigast.

Jag träffade Stig Salming tidigare idag, han tror att Brynäs blir en ”dark horse” i en eventuell final, håller du med ”Stigge”?

— Vi är inte så långt fram utan måste leva i nuet. Det är klyschigt, men vi måste ta en match i taget, en vecka i taget för. Sedan får vi se var vi är i slutändan, avslutar Johan Larsson.

Brynäs mot Linköping startar 15.15.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects