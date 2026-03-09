”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ett omtalat ämne i hockeyvärlden är diskussionen om ligorna bör bestå av 12 eller 14 lag. Frölundas ordförande Mats Grauers har tagit ställning, han tycker ligorna ska minskas.

Åsikten är han inte ensam om, TV4:s experter håller även med Grauers – nu berättar SHL:s sportchef Johan Hemlin om ligans syn på det hela.

– Vi kom faktiskt från ett sådant möte förra veckan, säger Hemlin till Hockeysverige.se.

Johan Hemlin om liga-situationen

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Om SHL och HockeyAllsvenskan borde kapas från 14 lag ner till 12 är ett ämne som inte är främmande. Så sent som i lördags uttalade sig Frölundas ordförande Mats Grauers om frågan. I TV4:s sändning kommer han med förslaget om att minska ligorna med två lag i respektive liga.

Säsongen 2014/2015 blev den sista säsongen där SHL bestod av 12 lag och HockeyAllsvenskan 14 lag. Till säsongen 2015/2016 utökades Svenska Hockeyligan till 14 lag för att skapa mer dramatik i upp och nedflyttningarna. Fler lag innebar fler städer och därmed större publik och intäkter.

Nu, tio år senare, har förändringen fortfarande inte imponerat på TV4 experterna. Staffan Kronwall, Joel Lundqvist och Sanny Lindström, stöttar Grauers idé. Trion är alla eniga om att minska ligorna är den rätta vägen att gå.

Men vad säger egentligen SHL:s sportchef Johan Hemlin om en potentiell förändring?

– Man kan säga så här, att SHL just nu, arbetar med att se över var SHL är på väg framåt i tiden. Vi har ju ett nuvarande system som sträcker sig fram till 2030, säger Hemlin till Hockeysverige.se.

Framtidsplanerna diskuteras redan nu

Trots att systemet sträcker sig fram till 2030 är SHL:s styrelse redan nu i full gång att planera framtiden.

– Vi är alltså mitt inne i brinnande finish av grundserien. Och ändå så samlar vi klubbarna och får dem att arbeta med strategiska frågor ihop med styrelsen, det är väldigt bra. Vi kom faktiskt från ett sådant möte förra veckan.

Hur en process skulle gå till ifall ligorna minskas tycker Johan Hemlin är för tidigt att svara på. Samtidigt betonar sportchefen att det är positivt att frågan diskuteras bland klubbarna.

Frågan om ligorna ska bestå av 12 eller 14 lag lär därför fortsätta diskuteras. Men i dagsläget kommer ingen förändring att ske i och med att den nuvarande seriemodellen gäller fram till 2030.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects