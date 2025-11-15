”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två matcher. Noll poäng. 1-11 i målskillnad.

Det är Leksands facit efter uppehållet.

– Det är klart att det inte är vad vi hade hoppats och trott, säger huvudtränare Johan Hedberg till Hockeysverige.se.

Johan Hedberg och Leksand har en del att fundera kring. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha tagit sex av nio möjliga poäng och hållit nollan i två matcher strax innan landslagsuppehållet har Leksand nu rasat ihop fullständigt.

I de två matcherna i återstarten av SHL har Leksand förlorat med 1-6 och 0-5 borta mot bottenkonkurrenterna Linköping och HV71. I torsdags gjorde Leksand en rejäl plattmatch mot LHC men i dagens match mot HV tycker tränaren Johan Hedberg att det såg lite bättre ut innan siffrorna började rinna iväg.

Nu ger Hedberg sin syn på vad som gick fel i 5-0-förlusten.

– Det är 0-0 i fem-mot-fem-spelet, de gör väl ett mål precis när deras powerplay tar slut. Våra special teams har det tufft, både framåt och bakåt. Det är en stor anledning till att vi inte får med oss vinster. Jag tycker heller inte om hur vi spelade, speciellt i andra perioden. Vi börjar fuska i offensiven, ligger och småtjuvar lite och gör inte klart de defensiva situationerna, säger Johan Hedberg och fortsätter:

– Det är inte riktigt vårt spel och det är inte så vi har sett ut under hösten när vi har varit som bäst. Noggrannheten i våra ingångar var inte där och jag tycker att det var alldeles för många ”turnovers” (pucktapp). Sedan är det ju också tydligt att när vi har ett sådant special teams som vi har just nu, då kan vi inte ta så många onödiga utvisningar som vi gör.

Johan Hedberg: ”Vi har inte varit oss lika”

Efter förlusterna mot Linköping och HV71 ligger Leksand nu åter på kvalplats.

Ni gjorde ett par starka insatser innan uppehållet men har nu fått sämsta tänkbara start igen. Hur ser du på situationen?

– Det är klart att det inte är vad vi hade hoppats och trott. Vi har även fått tillbaka en del folk så vi är ju nästan skadefria… Jag tycker inte att vi har varit oss likt de här två matcherna. Vi har fuskat för mycket i spelet med puck, mot Linköping spelade vi väldigt slarvigt. I dag tycker jag ändå att vi löste mycket bakifrån på ett bra sätt, men vi tappade puckar i anfallszonen och vid ingångar i stället, vilket leder till stora chanser för HV där de är kliniska. Deras spets gick in och gjorde vad de ska göra men vi fick inte samma utdelning på våra chanser.

– Vi skapar ju en hel del, speciellt i början när vi har flera lägen i slottet men deras målvakt gör någon bra räddning. Vi måste hitta ett sätt att peta in pucken i mål, hålla oss på isen och bli bättre i våra special teams. Sedan framför allt ska vi hitta tillbaka vår identitet för den tycker jag att vi har saknat i de här två matcherna.

SHL:s sämsta powerplay: ”Vi har inte flytet”

Leksand har det sämsta powerplay-spelet i SHL. Under lördagen hade LIF även fyra chanser i spel fem-mot-fyra, men utan att få in pucken. Samtidigt gjorde HV flera mål i sitt powerplay, vilket blev avgörande för matchen.

Powerplay har ju varit ett sorgebarn för Leksand i flera år, hur jobbar ni för att lösa upp knutarna där?

– Ja… Vi pratar om det, ritar bågar och tränar på isen. Vi försöker gjuta mod i killarna och allt det där som man alltid pratar om. När det går som det gör nu, då ska man bara försöka göra det så enkelt som möjligt. Sätt ett bra pucktempo, ta avslut och få in folk på kassan.

– Det kommer liksom inte att vara något spel genom boxen. HV gör ju ett par riktigt fina PP-mål på oss där de spelar igenom vår box. Men vi är inte där just nu, vi har inte det självförtroendet eller flytet. Det handlar om att dra ner kravnivån lite; lägg upp pucken, skjut pucken, skapa kaos och få lite tryck på kassan. Någon gång kommer det att studsa vår väg också, det har inte varit så mycket sånt. Nyckelordet är att förenkla spelet.

Du nämner saker som både puckslarv och brist på disciplin. Det är ju inte taktiska detaljer, så hur jobbar man för att lösa det?

– Jag tror att disciplinen kommer också lite när man får med sig resultaten, sedan finns det säkert en hel del frustration där. Sedan pucktappen, där handlar det om noggrannhet i våra ingångar och att inte gambla för hårt. Där tycker jag att vi har slarvat för mycket. Vi ska adressera det och vi har adresserat det i stort sett hela tiden.

– Vi är som bäst när vi tuggar med fyra kedjor som går, spelar intensivt och är bra i forechecken. Nu försöker vi göra saker som inte riktigt är vi, tycker jag.

Kris i Leksand: ”Det måste vi hitta tillbaka till”

Leksand har lyckats ta starka och överraskande vinster mot topplag som Frölunda, Rögle och Skellefteå. Men mot bottenkonkurrenterna har Leksand haft det tuffare, bland annat med fyra förluster mot just Linköping och HV71.

Finns det någonting som går att peka på kring varför ni har så svårt att vinna i de här viktiga matcherna?

– Jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga… Det är ju inte så att vi ”approachar” dem på något annat sätt än de andra matcherna. Vi vet ju att alla poäng är sjukt viktiga, oavsett vem du spelar mot, men självklart är det ännu viktigare mot lag som är runt omkring dig i tabellen. Vi har det som ett av våra ledord att vi tar varje match för sig självt och varje match betyder lika mycket.

– Jag vet inte om det har något att göra med situationen som vi är i eller tabellpositionen och så vidare. Vi vill vara mer konsekventa än vad vi har varit i de här två matcherna. Det tycker jag att vi har varit under större delen av hösten, men det är vi inte just nu. Det måste vi hitta tillbaka till, fortare än kvickt, avslutar Johan Hedberg.

Leksand ligger just nu under kvalstrecket med 20 poäng efter 20 omgångar i SHL. Deras nästa match är på torsdag då Växjö är på besök i Dalarna.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects