För knappt ett år sedan klev han in rollen som tränare för första gången. Nu är Johan Gustafsson, 33, en del av duon som ska se till att Västerås undviker kval.

Ny på jobbet: ”Kom in med ett ganska öppet sinne”

Ett lag påverkat av turbulensen? ”Måste hantera det”

Överraskad av Andersson-beskedet: ”Inget jag förväntat mig”

Hyllar nye målvakten: ”Gjorde det fantastiskt bra”

Johan Gustafsson och Oliver Håkanson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Västerås målsättning inför säsongen var att slåss om topp sex-platserna. Rutinerade Peter Andersson kom in som headcoach och vid sin sida fick han Lasse Ivarsson och Johan Gustafsson. Men säsongen har inte blivit som klubben hade förhoppningar om. Just nu på kvalplats i Hockeyallsvenskan och i mitten av januari kom beskedet att Peter Andersson lämnar jobbet i Västerås och att då Lasse Ivarsson och Johan Gustafsson tagit över och leder laget resten av säsongen.



– Jag kom in med ett ganska öppet sinne och hade varit med sista tio matcherna förra säsongen. Jag var också ganska ny på jobbet så mina förväntningar var att ta det dag för dag, se vad jag kan bidra med, plocka upp och stoppa i verktygslådan. Det var förväntningarna jag egentligen hade inför säsongen, säger Johan Gustafsson till hockeysverige.se.

Med tanke på er tabellplacering, vad är det som inte fungerat ut i själva spelet?

– I början av säsongen tycker jag att vi spelade ganska bra, men vi tog inte riktigt betalt för matcherna vi ändå gjorde. Vi hade egentligen chansen att ta lite mer poäng i början av säsongen än vad vi gjorde.

– Resultaten har såklart inte gått vår väg, men vi har inte heller varit tillräckligt bra, vilket tabellen också visar. Det är en sammanfattning om vad som hänt hittills.

– För oss handlar det egentligen om vad som händer nu och har hänt senaste veckorna. Att vi nu bara försöker se framåt. Vad vi har kvar i avslutningen och kan göra för att ta vinsterna vi kommer behöva och få två lag bakom oss. Det är vad som gäller för oss här och nu.

– Vad som hänt innan, absolut det kan man grotta i men det är inte riktigt läge för det nu. Vi måste se framåt, ta läget vi är i just nu och göra det bästa av det.

Påverkade av turbulensen? ”Måste hantera det”

Hur mycket handlar det om att jobba med mentala bitarna framåt kontra själva spelet?

– Klart att det är både och. Den mentala aspekten i ishockey är väldigt stor och den måste vi jobba tillsammans med som lag och grupp.

– Också hockeybiten, vad vi vill se på banan, hur vi ska jobba med varandra och vara mot varandra i omklädningsrummet, på isen och i båset. Det är superviktigt och någonting jag och Lasse jobbar varje dag med tillsammans med gruppen, något jag också tycker att vi lägger ner ett stort arbete på.

Tror du turbulensen som varit har påverkat gruppen mycket?

– Det är svårt att säga och någonstans en fråga som spelarna får svara på.

– Klart att turbulens egentligen aldrig är bra kring ett lag när det inte är positivt. När man varit med i den här branschen länge vet man att vinner man inte hockeymatcher så blir det alltid turbulens. Saker händer då och så är det i elitverksamhet.

– Någonstans får man köpa att det är så när inte resultaten går som man vill. Att det blir någon förändring eller den typen av saker kan hända. Man måste hantera det som lag och individ. Det tycker jag ändå att vi gjort på ett bra sätt och senaste veckorna har vi tagit oss framåt.

– Vi kanske inte har fått exakta resultaten vi vill ha, men vi jobbar ändå hårt med gruppen och energin. Framför allt för att energin ska ligga på topp hela tiden.

Johan Gustafsson har fått en större roll i Västerås efter att Peter Andersson lämnat. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

Överraskad av beskedet: ”Inget jag förväntat mig”

I januari fick Johan Gustafsson ett samtal där han fick beskedet att Peter Andersson lämnar sitt uppdrag i Västerås.



– Klart att jag blev överraskad då jag fick det samtalet och att ”nu ser det ut så här framåt”. Det var inget jag hade förväntat mig.

– Samtidigt vet jag att om man har resultaten vi hade i bagaget där och då, att sådana saker kan hända. Det var inte första gången något sådant skett i vår bransch och förmodligen inte heller den sista.

– Då får man ta det därifrån och vi jobbar stenhårt varje dag med att sätta sakerna som vi vill se ute på isen. Framför allt också med den här energin vi vill ha med och mot varandra. Sedan bygga från den. Det är vad som är viktigast för oss nu och framåt.

Var det givet att fortsätta efter det att Peter Andersson lämnat?

– Ja, absolut. När man får det här samtalet vill man lagets och föreningens bästa, så det var absolut ingen tvekan när dom ringde och förklarade läget.

Nu bor du visserligen i Köping, men hur upplever du vad hockeyn betyder för Västerås och dess invånare?

– Hockey är jättestor och engagemanget vi känner… Det finns ett jättestort stöd i stan och bland fansen här i Västerås för klubben.

– Det är någonting jag känner och jag vill att det ska vända och ge fansen och stan något positivt som dom kan vara glada över i slutet av säsongen.

– Det har alltid varit och kommer alltid vara ett starkt stöd för hockeyn i Västerås, vilket jag är helt övertygad om.

Johan Gustafsson får nu se Oliver Håkanson i Västerås. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hyllar Håkanson: ”Gjorde det fantastiskt bra”

Som gammal målvakt, hur ser du på Oliver Håkansons första match i klubben, bara ett insläppt mål borta mot Oskarshamn?

– Jättekul att se Oliver spela, vilket jag också sa till honom efter matchen. Jag tycker att han gjorde det fantastiskt bra och gav laget chansen att vinna matchen och ta poäng.

– Det är precis vad man vill se av målvakten som spelar. Att han kämpar stenhårt och gör allt han kan för att ge laget den chansen och det gjorde han verkligen.

– Man ska också ha med sig att han inte har spelat på länge. Jag vet själv hur det kan vara, men det var fantastiskt kul att se hans match så det var positivt.

Vad blir nyckeln till att Västerås ska undvika kval?

– Det ligger i tre nyckelord som vi har ritat upp och som kommer vara allra största nycklarna för oss.



* Energi

* Ansvarstagande

* Disciplin



– Sedan såklart också att vinna ishockeymatcher. Det förstår alla att det är absolut, absolut viktigaste, avslutar Johan Gustafsson.

