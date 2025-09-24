”Jag hoppas att de ska vinna när vi inte möter dem”

Robert Ohlsson ledde sitt lag till en jättekross mot Djurgården på Avicii Arena.

Efter 11–2 medger han dock att han har en uppgift framför sig.

– Jag inser att det blir ett tufft jobb i morgon. Det gäller ju att nollställa och få in ödmjukheten. Vi får vara glada ikväll och så får jag göra mitt jobb i morgon, säger han.

Robert Ohlsson ger tummen upp. Foto: Bildbyrån

Frölundas huvudtränare Robert Ohlsson har en tuff uppgift framför sig. Att hålla spelarnas fötter och skridskor på jorden efter den närmast surrealistiska storvinsten mot Djurgården på tisdagen med 11–2.

Det erkänner han efter segern.

– Jag inser att det är ett tufft jobb i morgon. Det gäller ju att nollställa och få in ödmjukheten. Vi får vara glada ikväll och så får jag göra mitt jobb i morgon. Det blir ingen öl på vägen hem, säger han skämtsamt.

Vad har du för bild av matchen?

– Jag tyckte matchen var mer jämn än vad kanske resultatet visade. Framförallt när det stod 4-2 och då kunde det gå åt vilket håll som helst. Men när vi gjorde 5-2 och de dömde att pucken var över mållinjen, då började målen trilla in ganska tätt.

”Jag är glad att stå här som vinnare”

Det är ingen tvekan om att det var speciellt för Robert Ohlsson att återvända till Avicii Arena för en match mot just Djurgården.

– Ja, men senast jag var i Globen, då spelade jag en SM-final med Djurgården mot Frölunda. Förlorade den sjätte matchen där med 2–6. Jag tror Max Friberg gjorde två mål i den matchen, säger han och fortsätter.

– Men ja, det är klart att det är speciellt att komma tillbaka och möta Djurgården. Jag är glad att stå här som vinnare. Sen hoppas jag som alltid att de ska vinna när vi inte spelar mot dem.





