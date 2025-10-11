Junioren Ivar Stenberg tappade pucken till Rögle i egen zon som sedan gjorde ett mål.

18-åringen kunde dock sedan se till att stänga matchen.

– Jag kände en revanschlust där, det är klart. Man vill aldrig tappa pucken så att de gör mål, säger Stenberg till hockeysverige.se.

Ivar Stenberg punkterade matchen med sitt mål. Foto: Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda vann sin andra raka match när Rögle var på besök i Scandinavium. Mot slutet av den första perioden hade hemmalaget fått med sig en 2–0-ledning. Då skulle Rögle däremot komma med en reducering.

Där var det succé-junioren Ivar Stenberg som drällde med pucken i egen zon. Rögles Josh Dickinson kunde stjäla pucken och trycka in den i mål bakom Tobias Normann. Stenberg skulle däremot revanschera sig och kunde göra Frölundas avslutande 4–1-mål i den tredje perioden.

– Ja, jag kände en revanschlust där, det är klart. Man vill aldrig tappa pucken så att de gör mål, så det var jäkligt skönt att kunna bidra till laget senare, säger Stenberg till hockeysverige.se efter matchen.

Du gjorde en gest till supportrarna efter målet, var det någon tanke bakom den?

– Nej, de har grymt tryck varje match så… Ja, jag vet inte varför, det bara blev så, säger junioren leendes.

Stenberg som slog igenom i Frölunda under den gångna säsongen har nu stått för nio poäng (2+7) på sina elva matcher under säsongsinledningen. Därmed ligger 18-åringen på en delad tredjeplats i den interna poängligan.

Ivar Stenberg: “Vill fortsätta så som jag har gjort”

Stenberg satsar nu ytterligare framgångar med Frölunda i de kommande matcherna. Anfallaren menar att han vill fortsätta utveckla sina offensiva egenskaper för att kunna bidra mer framåt för Frölunda.

– Det känns väldigt skönt att vi fick med oss segern! Nu vill jag fortsätta så som jag har gjort här och försöker bli bättre varje dag, säger Stenberg.

Jag ser att du blöder på läppen, vad var det som hände där?

– Ja, jag vet inte, det var någon hög klubba. Jag tror att domarna missade den!

Stenberg har nu en permanent plats i Frölunda och får spela flera byten varje match. Junioren har fått ett väldigt stort förtroende och visar ofta att han hör hemma i Sveriges högsta liga.

Efter dagens seger har Frölunda skapat fem poängs marginal till tabelltvåan Rögle. Närmast ska Stenberg och Frölunda ta sig an SC Bern som kommer till Göteborg på tisdag för en CHL match. Frölundas nästa SHL-match kommer om en vecka när Timrå är på besök.

