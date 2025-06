”Inte som HV71 som nästan kunde köpa tillbaka sin plats”

”Målsättningen är inte (!) att vi ska gå upp i år”, menar nye huvudtränaren, Jeff Jakobs.

Nu utvecklar Arsi Piispanen, sportchef i IK Oskarshamn, resonemanget – inför 2025/26.

– Vi vill vara hälsosamma med våra målsättningar, berättar Piispanen för hockeysverige.se.

Arsi Piispanen och Jeff Jakobs. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är dumt att inte ha visionen att vi ska dit (till SHL) igen – sedan är inte målsättningen att vi ska gå upp i år”



Så lät det när IK Oskarshamns nye huvudtränare, Jeff Jakobs, nyligen öppnade upp för Barometern-OT om frustrationen kring förväntningarna under 2024/25 – och vad han siktar på inför den kommande säsongen.



Nu, efter att sista pusselbiten fallit på plats i lagbygget, utvecklar sportchef Arsi Piispanen resonemanget.



– Vi har absolut ingenting emot att gå upp, vi är beredda att ta det steget, men vi ska inte satsa allt nu. Vi har försökt hitta lite längre avtal med unga spelare, och tanken är att ha en långsiktig plan för att framförallt vara ett bra allsvenskt lag, men också för att kunna ta steg. Någon säsong när vi känner ”nu har vi chans” så kan vi kanske satsa lite extra på att ta klivet, men vi känner oss trygga med att först bygga ett lag där vi är toppen i allsvenskan år efter år, börjar Piispanen förklara.



Sportchefen, som klev in i rollen i januari, fortsätter med att trycka på hur mycket som många falla på plats för att ta steget till SHL.



– Det är ett jäkla jobb att vinna hela serien. Man måste vinna otroligt mycket matcher, och man måste kunna undvika skador, det är självförtroende på spelarna (som spelar in). Vi har inte heller lika stor ekonomisk boost som HV71 och Brynäs hade, som nästan kunde köpa tillbaka sin plats i SHL. Vi måste vara lite smarta, men vi kommer samtidigt att ha förutsättningar för att kunna slåss om topplaceringar år efter år.



En längre intervju om lagbygget kommer på hockeysverige.se.

Vill hitta tillbaka: ”En väldigt blåsig säsong”

Efter 14:e platsen i SHL och kvalspelet mot HV71 2024 slutade IK Oskarshamn åtta i Hockeyallsvenskan 2024/25. Resan kantades av frustration från supportrarna efter att det först pratats om återtåg, och därefter följde en rockad på ledarsidan där Oscar Alsenfelt ersattes av Piispanen, som i sin tur sparkade huvudtränaren Björn Karlsson.



– Vi har pratat mycket om hur vi vill stabilisera oss och på något sätt hitta tillbaka och bygga om. Det har varit två ganska blåsiga säsonger här. Tuffa säsonger med högre förväntningar, så vi måste hitta tillbaka till ett positivt resultat helt enkelt och kunna bygga vidare på det, menar nu sportchefen.



Hur långt bort är en uppflyttning i den långsiktiga plan ni nu sätter upp?

– Vi har de ekonomiska möjligheterna på så sätt att vi är väldigt stabila i grund och botten, vilket gör att vi kan bygga långsiktigt. Sen om det tar ett, två, tre eller fem år att ta oss tillbaka till SHL, det får tiden visa. Men det är klart att vi vill dit. Vi vill slå oss dit, men det är även viktigt för oss att vi har en hälsosam organisation som kan prestera på ett positivt sätt.



En del supportrar tänker säkerligen att ni sätter ribban lågt, vad vill du säga till de som tvivlar?

– Nästan alla allsvenska lag vill till SHL. Det är klart att alla vill vinna. Vi vill vinna varje dag när vi kliver på isen, men som sagt, vi vill vara hälsosamma med våra målsättningar. Målsättningen är att gå tillbaka till SHL men vi måste hitta lite till rötterna. Vi hade en väldigt blåsig säsong med massor av ändringar i organisationen, så vi måste hitta en stabilitet först innan vi verkligen kan börja prata om att vi ska gå upp.



För den nu 39-årige Arsi Piispanen själv blir även detta första gången han får se ett av sina lagbyggen ta sig an en säsong. Detta då han tidigare varit ansvarig för J20-laget, efter tiden som spelare i IKO mellan 2013 och 2020.



– Det är spännande för oss, och mig själv, hur det ser ut när vi kliver ut på isen. Just nu känns det väldigt bra och tryggt med killarna vi har fått in. De här grabbarna har redan börjat, och jobbat här i en halv månad snart med de värdegrunderna vi har bara allt att bygga vidare på. Det känns väldigt tryggt på det sättet, att de som är här vet vad de kommer till och vad det handlar om att spela för IK Oskarshamn, avslutar Piispanen.