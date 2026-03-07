Kaptenen om förlorade ödesmötet: ”Vi tog dumma beslut där ute”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand tog hem alla tre poäng i ödesmatchen mot HV71.

Efteråt gav HV-kaptenen Olle Alsing och Leksandsbacken Matt Caito sin bild av hur matchen blev.

– Vi började bra och matchen stod och vägde lite och vi kände på varandra. Sedan tycker jag att vi tog dumma beslut där ute som gav de lite ”turnovers” på oss, säger Alsing till Hockeysverige.se.

Olle Alsing och Matt Caito om Leksands seger mot HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det var en märkligt svängig match i Tegera Arena mellan Leksand och HV71. 3-0 blev 3-3 och sedan 4-3 till hemmalaget. Efter matchen träffade hockeysverige.se en besviken, men ändå samlad Olle Alsing.



– Jag tycker Leksand är bättre i två perioder och vi i en period, säger HV71-kaptenen.



Vad hände i första perioden då Leksand gick ifrån till 3-0?

– Vi började bra och matchen stod och vägde lite och vi kände på varandra. Sedan tycker jag att vi tog dumma beslut där ute som gav de lite ”turnovers” på oss.

– De fick momentum då vi tappade puckar i stället för att vi skulle få ner dem djupt.



Vad hände med HV71 efter 3-1 målet?

– Vi började göra saker vi snackat om, vända snabbt och började få ner puckarna bakom deras backar så de fick vända på sig.

– Vi kladdade inte så mycket i mittzonen, fick ner puckarna och gjorde det svårt för de. Dessutom hade vi ett bra tålamod.

– I tredje perioden gick vi i princip tillbaka till första perioden. Jag tycker att vi började tappa lite mer puckar och spelade lite svårare bara för det stod 3-3. Där måste vi ha mycket mer tålamod och göra rätt saker där ute.



Om vi ser till hela säsongen, vad är det som gjort att ni hamnat där ni hamnat?

– Det har varit en turbulent säsong för HV71. Vi började säsongen med sex raka torsk och det var svårt att ta sig upp därifrån.

– Oändligt med skador känns det som. Vi har haft folk in och ut från Hockeyallsvenskan. Samtidigt har vi den här veckan en bra chans att ta poäng och vinna matcher mot Linköping och Leksand här, men vi gör det inte.



Det känns ändå att ni hittat något och börjat plocka poäng…

– Jag vet inte… Vi ska absolut ”foka” på utförande och hur vi spelar strukturellt, struktur och allt där emellan. Samtidigt måste vi gå för poängen.

– Det är bra grabbar där inne i omklädningsrummet, bra som fan. Riktigt bra killar, men som såklart sura nu över att inte ta tre poäng här idag.

”Vi får kolla oss i spegeln”

Hur tänker du kring fortsättningen?

– Det får vi se. Vi får sura här i kväll, kolla igenom sina byten, kolla oss i spegeln, komma ihop i gruppen här, sedan tillbaka till jobbet på måndag och skruva till det som inte är tillräckligt bra.



Vad blir nyckeln om ni ska undvika kval?

– Tålamod. Få ner puckarna bakom deras backar. Jobba ihop som ett lag, precis som vi gjorde i andra ”perran” här. Vi vet att vi kan, men vi måste göra det under 60 minuter och inte bara i halva matchen.



Du som lagkapten, vad sa du till killarna i omklädningsrummet efter matchen?

– Det stannar där inne.

Matt Caito har vänt på säsongen: ”Börjar betala av sig”

Leksands hårt kritiserade under säsongen, Matt Caito, var förstås både lättad och glad då hockeysverige.se träffade honom efter matchen.



– Vi hade en bra start. En bra första period från oss. Andra perioden spelade vi inte vår bästa hockey och gick ifrån det spel vi hade i första. Vi var slarviga med pucken och spelade ibland för snällt.

– När vi sedan kom in i omklädningsrummet bestämde vi oss för ett spela enklare i tredje och som vi brukar. Vi skapade press, fick powerplay och “special teams” har nu börjat fungera för oss, så det kändes bra.



Vad hände med Leksand efter att HV71 gjorde 3-1?

– Det blev lite stress och vill ville göra ett mål snabbt så vi kunde gå ifrån till ledning med tre mål igen.

– Ibland pushar du för hårt, blir för snäll och gör olika små saker som blir fel. Samtidigt är de ett bra lag och du kan inte ge de utrymme eftersom de har bra målskyttar och spelare i laget.

Leksand firar segern mot HV71.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0352

Hur ser du på din match?

– Min match idag, jag spelade en enkel hockey. Försökte spela bra defensivt. Jag hade ett par chanser, men puckarna ville inte in för mig idag.

– Jag ville, som sagt, spela enkelt och få upp pucken snabbt i banan och låta forwards jobba därifrån.



Vad har hänt med Matt Caito efter OS-uppehållet?

– Jag vet inte, men resultaten har gått vår väg samtidigt som laget har börjat spela bättre.

– Jag har jobbat hårt hela säsong. Resultaten har inte varit där, men det dedikerade arbetet har hela tiden funnit där. Nu börjar det sakta betala av sig.

– Laget är mycket bättre på isen nu, Innan har det varit mycket upp och ner och allt känns mycket bättre, avslutar amerikanska backen med ett leende.