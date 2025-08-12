Efter premiärkrossen: ”Behöver vara ännu vassare”

Småkronorna krossade Tyskland i gårdagens premiär av Hlinka Gretzky Cup.

I dag väntar betydligt tuffare motstånd när Sverige ställs mot USA.

— En sak som talar för oss är att de inte gillar att försvara lika mycket, och där kan vi hitta våra chanser, säger Axel Elofsson.

Axel Elofsson.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Småkronorna fick en drömstart på Hlinka Gretzky Cup när Tyskland besegrades med 10–0. En av spelarna som utmärkte sig lite extra var Örebros backlöfte Axel Elofsson, som noterades för två assist i storsegern.

— Jag tycker vi gör en riktigt bra insats. Vi spelar som ett lag, jobbar hårt för varandra och rullar pucken bra. Det blir många mål och det är precis det man vill se när man möter lite svagare motstånd. Vi hade bra fart och höll trycket uppe hela matchen, säger Axel Elofsson.

Inför turneringen har förbundskapten Johan Rosén lagt stort fokus på offensiven, något som syntes i gårdagens match. Axel Elofsson är nöjd med hur Småkronorna presterade framåt, och det var heller inget fel på defensiven i premiären.

— Vi har pratat mycket om att vara offensiva, och det såg vi att vi lyckades med. Men vi har också lagt fokus på försvarsspelet; att räkna in våra spelare, hålla motståndarna på utsidan och hjälpa Milo (Tjärnlund) där bak. Det var riktigt kul att han fick hålla nollan, säger Elofsson.

”Snabba och gillar att gå rakt på kassen”

Trots att Tyskland inte blev någon större värdemätare finns det ändå en del att ta med sig från matchen. Axel Elofsson berättar vad Småkronorna kan ta med sig inför mötet med USA.

— Framför allt det offensiva spelet. Vi skapade mycket, satte våra chanser och hade bra lagsammanhållning. Det känns som vi spelade med bra självförtroende. Nu väntar USA, och då vet vi att tempot kommer vara högre och spelet lite mer intensivt, så vi behöver vara ännu vassare i allt vi gör, säger Elofsson.

Finns det något särskilt ni behöver tänka på mot USA?

— De är snabba och gillar att gå rakt in mot kassen. Vi måste hålla dem på utsidan och se till att de inte får de där riktigt farliga lägena, säger Axel Elofsson.

Axel Elofsson i en match mot Finland förra säsongen.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Tuff konkurrens på backsidan

Årets upplaga av Småkronorna är stark och det finns gott om talang. Flera spelare spås gå i förstarundan av 2026 års NHL-draft. Dessutom finns fem spelare som inte är tillgängliga förrän draften 2027.

— Vi har många skickliga spelare som förstår spelet väldigt bra. Alla är med i spelet hela tiden och kan läsa nästa steg. Det gör att vi kan spela ett snabbt och kreativt spel, säger Elofsson.

Sveriges backsida är särskilt talangfull och den röda tråden är att alla backar kan spela i båda ändar av isen. Det finns även gott om storlek och fysik, något som kan komma väl till pass i dagens match mot USA.

— Vi har många tvåvägsbackar och en tuff konkurrens, vilket bara gör oss bättre. Det är grymt kul att få vara med i ett lag med så hög kvalitet på backsidan, säger Axel Elofsson.

Axel Elofsson är en av de mest spännande backarna i Sveriges trupp och ett namn att hålla koll på inför draften 2026. Närmast för Elofsson och Småkronorna väntar matchen mot USA klockan 15.30 på tisdagseftermiddagen.