Historiskt dålig säsong för Mora: ”Det är ingen katastrof”

Aldrig någonsin i Hockeyallsvenskan har Mora stått för en sämre grundseriesäsong.

Ekonomin går tufft och ännu en gång väntas de bästa spelarna lämna föreningen.

– Det är ingen katastrof, säger sportchefen Andreas Hägglund till Hockeysverige.se.

Vidare ger han besked kring hur man tänker kring tränaren Oscar Dahlgrens framtid.

Andreas Hägglund, Moras sportchef, berättar om läget i klubben.

Mora IK har aldrig under Hockeyallsvenskans tid slutat på en så dålig slutplacering som tiondeplatsen. I en säsong som gick mycket upp och ner, hade laget dock hopp och hugg på topp sex länge. Men slutresultatet blev en mycket tuff åttondelslottning mot Södertälje, där man dessutom förlorade båda matcherna.

Efter tre säsonger med Johan Hedberg (2020-2023), tog Daniel Hermansson över i två år. Den nuvarande succétränaren med Skellefteå AIK har vunnit SHL:s grundserie och har därmed en ganska god chans till SM-guld senare i vår.

Försvarar coachen: ”Fullt godkänt”

Men Daniel Hermanssons ersättare, i form av Oscar Dahlgren, fick inte samma rull på Mora under säsongen som de båda föregångarna.

– Jag tycker att han har gjort det fullt godkänt, säger sportchefen Andreas Hägglund.

– Det är saker som han behöver utveckla, som han behöver ta nästa steg. Men det är också lite en del av planen med en ganska ung tränare som inte varit på seniornivå förut. För mig är det väl ingen överraskning att man har saker att jobba med. Men jag är helt övertygad om att han har ett jäkla driv och vill bli bättre varje dag, ungefär som vi har det med många unga spelare. Han kommer bli bättre och kommer att lära sig saker. Det är jäkligt svårt att sätta krav på folk att man ska kunna allting det första året i ligan. Man får ha lite respekt för att det blir mycket nytt för honom.

Efter en svag säsongsavslutning blev man alltså sämst någonsin. Men Hägglund meddelar nu att man kommer att jobba vidare med Dahlgren nästa år. Däremot kommer man fortsatt ha tuffa förutsättningar. Det ekonomiska läget i föreningen är tufft – och i januari meddelade man att man har ett nödläge och behövde få in pengar.

Oscar Dahlgren sitter säkert, slår han fast.

”Det är väldigt svårt”

Hägglund menar att ”den här skiten har vi hållit på med i tre år nu”. Men i februari kom ett besked från styrelsen att man ser mer optimistiskt på framtiden, så väl ekonomiskt och sportsligt.

– Det är klart att det är besvärligt. Framförallt i år när det ryker så mycket spelare och du kan inte ersätta spelare. Det blir väldigt svårt att kunna leverera någon form av resultat skulle jag vilja påstå. Man gör ju de här sakerna också för att få klubben på rätt bana. Som jag förstår det så är man på väg åt det hållet och hittar rätt.

– Det är också väldigt viktigt att klubben överlever ekonomiskt. Allt påverkar ju, sponsorer, hur mycket publik vi har på läktaren och så vidare. Det där påverkar vad man får för lag. Det är där budgetarna läggs och man får förutsättningarna ifrån. Är det dåligt intresse så blir det sämre förutsättningar och så vidare. Det hänger ihop allting.

Säsongsavslutningen blev väldigt tuff för Mora. Från att ha varit en huvudkandidat för en slutplacering i topp sex, tog man bara sex poäng på de nio sista matcherna i grundserien. Slutplaceringen tia gav en tuff lottning mot Södertälje, där man förlorade två raka matcher med totalt 1–8 i målskillnad.

– Det är väl aldrig roligt att avsluta en säsong som vi gjorde. Egentligen, om man går tillbaka, om man inte bara ser till slutspelet, så… Någonstans runt deadline med alla skador som skedde där, eller egentligen tidigare, när vi inte hade möjlighet att ersätta några, så blev vi väldigt, väldigt tunna.

– Egentligen tycker jag väl kanske inte att vi levererar någon vidare ishockey egentligen från februari och framåt, tyvärr. Men, ja, som sagt, vi blir också väldigt, väldigt tunna på slutet.

Säsongen är över för Mora.

”Vi hade någonting på gång”

Det blev den sämsta slutplaceringen Mora IK har gjort i Hockeyallsvenskan. Vad sänder det för signaler tycker du?

– Det är ju klart att… Jag tror att om man är lite förnuftig så ser man på vilka förutsättningar som rådde under säsongen, så är det ju ingen katastrof. Men så klart är det inte bra heller. Jag tror att man från varje klubb också måste välja lite inriktningar. Vad man vill och vad man vill göra och åt vilket håll man ska gå. Jag tror man måste ha lite tålamod just nu, kan man väl säga.

Det blev hawaii mellan lagen i slutet – och formen sviktade på flera håll. Mora var inte ensamma om att svaja mot slutet.

– Om vi hade kunnat hålla ihop det på slutet hade vi ju lika gärna kunnat bli sexa. Så det är klart att det är små marginaler, men.. Vi kommer ju göra en riktig analys senare. Vi har haft det väldigt svårt med ”second line-scoring”. Det är vår förstalina som har burit mycket av laget ihop med några enstaka personer med exempelvis Marcus Karlström. Det är klart att det blir väldigt mycket istid på dem. Det blir väldigt hård belastning på dem och de kan ju inte göra poäng hela tiden. Vi hade väl egentligen inte så många som gjorde poäng bakom dem.

– Sen är det klart att det blev en liten svacka mot slutet – särskilt i vår förstalina. Då blev det väldigt svårt att göra mål framförallt. Vi snittade 1,5 mål per match. Det blir väldigt svårt att vinna då. Vi bygger om en hel del och varje år kan man inte lyckas heller, tyvärr.

Ni har ju fått göra om ganska mycket år för år med nya tränare. Ni har ju haft coacher som har varit attraktiva och fått nya jobb högre upp. Har det betytt att ni har fått byta riktning, eller har ni försökt jobba utifrån en tråd på något sätt?

– Nej, vi försöker väl jobba utifrån en tråd. Jag vill egentligen inte skylla på det, men det är klart att det är lite arbete. Någonstans så byter vi 17 spelare, en hel stab och så vidare. Det är klart att allting blir inte helt rätt från början. Vi hade någonting på gång där och vi var starka där i en månad. Vi slog Björklöven, Modo och Södertälje. Men också i den vevan så fick vi två, tre långtidsskador, samtidigt som Malmö tog tillbaka Filip Björkman. Helt plötsligt så har vi fyra, fem juniorer inne varje match. Vilket är kul, men det är väldigt svårt att säga att det är de som ska driva laget. De behöver ju ha en lättare ”entry”. Några av våra spelare som skulle leda det, ledde inte det från början.

På söndag kommer en andra del, där Moras sportchef berättar genomlyser truppen och vad som kommer hända framöver.