Kontraktet med HV71 bröts. I stället sökte sig Herman Träff, 19, hem till moderklubben IK Oskarshamn.

I en intervju med hockeysverige.se berättar talangen nu om:

Hemflytten: ”Väldigt speciell känsla”

Situationen i HV71: ”Tufft men lärorikt”

NHL-klubbens roll i övergången.

Herman Träff är hemma i moderklubben IK Oskarshamn. Foto: Robin Olausson & Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under onsdagskvällen väntade en träningsmatch mellan HV71 och Oskarshamn. För Herman Träff i Oskarshamn blev det därmed en återkomst till staden och arenan där han spenderat mycket tid de senaste åren. Träff spelade fem säsonger i HV71 innan han lämnade för spel i IKO i somras.

I går var han då tillbaka i Husqvarna Garden – som motståndare.

– Det var kul och tuffa tag där ute. Jag kände det att jag fick ha blicken uppe, men annars var det en rolig match, säger Herman Träff till hockeysverige.se efter drabbningen.

Herman Träff var i centrum för mycket i träningsmatchen, som HV71 vann med 6-2. Bland annat var han inblandad i ett par gruff mot sina tidigare lagkamrater

Blev det lite extra känslor att möta dina tidigare lagkamrater?

– Ja, kanske lite grann. Det var inget som jag försökte tänka på så mycket men det är klart att det blir lite känslor där ute. Men jag tycker bara att det är kul och det är bra att få känna det och spela sådana matcher också innan säsongen drar igång.

Annars var det inte riktigt er match, vad säger du om insatsen?

– Nej, men jag tycker att det var en bra match för oss att kunna ta nya steg. Vi behövde en sådan här match med att möta ett motstånd på SHL-nivå nu innan säsongen drar igång. Vi får bara ta med oss grejer från den här matchen och lära oss.

Herman Träff – från klacken till isen i Oskarshamn

Herman Träff är född och uppvuxen i Oskarshamn och spelade också för IK Oskarshamn som ungdomsspelare innan han gick till HV71 och Jönköping vid 15 års ålder 2020. Flytten hem till Oskarshamn har inneburit att han har fått spela sina första seniormatcher i moderklubben. Under försäsongen har han parats ihop i en ”ungdomskedja” tillsammans med Joel Svensson och Viggo Nordlund.

Hur har det varit att spela i IK Oskarshamn-tröjan?

– Det har varit jätteskönt och jättekul. Vi har fått ihop en bra kedja där tycker jag med jag, Joel och Nordlund. Det är kul att spela tillsammans med dem. Joel känner jag sedan vi var små och vi har spelat ihop jävligt länge.

– Det är jätteskönt att vara hemma. Det är bara kul att ha familj och släkt så nära och att de kan vara på plats och kolla på matcherna. Jag trivs jättebra och bara njuter där ute.

Det måste ändå vara ganska speciellt med tanke på att du är Oskarshamnare också?

– Ja, men precis. Jag stod i klacken när jag var liten och skrek med samma grabbar som är med i klacken än i dag. Det är en väldigt speciell känsla faktiskt och jättekul att spela för IK igen.

Herman Träff lämnade HV71 efter fem säsonger i klubben. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Lämnade HV71: ”Nöjd med mitt val”

Herman Träff hade egentligen kontrakt med HV71 även till 2026. Men efter att Nikola Pasic anslöt till HV:s trupp fanns det inte längre någon plats för talangen. Därför kom parterna överens om att bryta kontraktet och gå skilda vägar, vilket möjliggjorde Träffs flytt hem till Oskarshamn.

Hur gick dina tankar kring att kontraktet bröts och att lämna HV71?

– Nej, det finns inte mycket att säga. Vi kom överens och sedan valde jag att ta nästa steg i Oskarshamn. Jag trivs jättebra här och tänker bara fortsätta köra på. Det där är inget som jag tänker på nu.

Träff var ombytt i sin första SHL-match för HV71 redan under säsongen 2022/23 men fick speltid för sin ”riktiga” SHL-debut säsongen därpå. Han spelade i tio SHL-matcher men lånades sedan ut till Västerås under slutet av säsongen. Förra säsongen skulle Träff ta en ordinarie plats med HV71 i SHL men han skickades tidigt ut på lån igen, den här gången till Nybro Vikings. Herman Träff studsade sedan mellan HV71 och Nybro där det blev 25 matcher i SHL, nio i HockeyAllsvenskan och två matcher i U20 Nationell.

Det måste ha varit lite speciellt att inte riktigt veta var du ska spela och åka fram och tillbaka på lån. Hur har det varit och påverkat dig?

– Det är klart att ibland har det varit lite tufft men ibland har det varit skönt också. Jag känner att det har varit lärorikt i alla fall. Jag antar att alla hockeyspelare går igenom det här någon gång. Det är bara att gilla läget.

Herman Träff har tidigare spelat allsvensk hockey på lån hos Nybro och Västerås. Foto: Bildbyrån

Var Oskarshamn det självklara valet för dig nu när du lämnade HV?

– Jag snackade lite med andra klubbar också men till slut kände jag att Oskarshamn blir bäst för mig. Jag är väldigt nöjd med mitt val.

Fanns Oskarshamn med som ett alternativ även när du skulle bli utlånad förra säsongen?

– Jag minns inte riktigt exakt hur det var. Jag vet inte hur det låg till där eftersom att man bara får ha tre SHL-lån per säsong, jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut. Det var inget jag som hade koll på riktigt utan det var min agent som skötte det där då. Men det är skönt att vara tillbaka här nu i alla fall.

Trejdades i NHL: ”Trivdes skitbra”

Herman Träff har en händelserik tid bakom sig. Förutom övergången från HV71 till Oskarshamn var han även inblandad i en NHL-trejd i våras.

I NHL-draften 2024 valdes Träff i tredje rundan av New Jersey Devils. Men i mars trejdades han rättigheter vidare till Anaheim Ducks. Under sommaren var då 19-åringen över i USA för att delta på Anaheims utvecklingsläger.

– Det var riktigt, riktigt nice. Jag trivdes skitbra där, det är kul att lära känna nya kompisar. Det är speciellt också att vara där med hur vädret är också. Det är massvis med sol och sedan bara gå in i ishallen. Sedan när man ska ut igen var det bara på med shorts, t-shirt och flip-flops. Det var riktigt nice där och jag tar med mig mycket från det.

Hade Anaheim också en del i att du lämnade HV och sökte dig vidare för att få mer speltid?

– Jo, men det hade dem. De tyckte också att det var det bästa valet för mig just i den här tidiga åldern. Det är klart att det är viktigt att kunna få mycket speltid och att jag ska kunna gå ut och spela mitt spel och göra min grej där ute.

Herman Träff under JVM i vintras. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Herman Träff ser fram emot säsongen i Oskarshamn

Förra säsongen stod Träff för 3+4 på 25 matcher i SHL med HV71. I HockeyAllsvenskan har han även visat upp en förmåga att kunna leverera trots sin ringa ålder. Under lånet till Västerås noterades han för 1+2 på åtta matcher och i fjol blev det 3+3 på nio matcher med Nybro.

Nu får han dock vara med från start med IK Oskarshamn och ser det som en positiv faktor inför den nya säsongen.

– Det är skönt att dra igång direkt med Oskarshamn och inte behöva hålla på att åka fram och tillbaka massvis med gånger. Utan nu får man vara på samma ställe, träna hårt och vinna ihop med laget förhoppningsvis. Jag ser bara fram emot att säsongen ska börja och jag kan knappt vänta längre.

Du hoppas bidra med lite mål och smälla på samtidigt då?

– Ja, det är exakt det jag vill, avslutar Herman Träff med ett skratt.

