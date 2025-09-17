Kapten – efter 16 matcher: ”Njuter varje dag”

Efter en tung tid anslöt han till IK Oskarshamn under förra säsongen.

Nu, efter endast 16 (!) matcher i tröjan är Herman Hansson kapten i det hockeyallsvenska laget.

– Jag kom in med ett blankt blad inför Oskarshamns-tiden, men kände mig väldigt bra bemött, berättar han för hockeysverige.se.

Herman Hansson under Hockeyallsvenskans upptaktsträff. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Herman Hansson kom till IK Oskarshamn i februari hade han en tung tid bakom sig. Den hårt arbetande forwarden hade tagit sig tillbaka från en armfraktur och såg fram emot att återigen bidra i SHL efter en längre skadeperiod. Istället stannade han på 32 matcher över två säsonger i HV71, och klev ner i Hockeyallsvenskan.



– Jag hade satt ut en bild i huvudet av att jag skulle gå in och spela och bidra, för att sedan leta upp något annat. Det var en tuff smäll där också såklart. Jag är tacksam mot Oskarshamn som ville ta emot mig med så snabba ryck och visade intresse för mig. Det är jag väldigt glad för, berättade Mörrum-killen för hockeysverige.se efter första tiden i IKO.



Nu, när Hansson hoppas göra sin första hela säsong sedan 2022/23, har han även fått ansvaret som kapten. Detta trots att han endast hunnit med 16 (!) matcher i tröjan.



– Det känns bra. Det är en ära att vara kapten och leda laget. Att det inte blev så många matcher förra året har jag inte tänkt så mycket på ens. Jag kom in i det väldigt bra, både i klubben och i laget. Det gjordes ett litet omtag inför i år och det är kul att få vara med och leda laget i fortsättningarna, berättar han under upptaktsträffen i Stockholm.



Redan i april förlängde den nu 31-årige pjäsen genom att tvåårskontrakt, samtidigt som sportchef Arsi Piispanen lade grunden för seriens näst yngsta lag (snittålder på 24.35). I och med detta blir Hansson en av lagets äldsta och mest rutinerade spelare.



– Jag har inte så svårt att komma in i en ny grupp heller, utan jag känner att det var kul att spela förra året. Man vill alltid vinna och man vill alltid tävla och då blir det lite krav och annat därefter som kommer per automatik. Jag kom in med ett blankt blad inför Oskarshamns-tiden, men kände mig väldigt bra bemött och välkommen. Det blev en fortsättning och nu får jag äran att vara lagkapten. Det är bara kul, säger han om hur han kommit in i gruppen.



Blev du förvånad när du fick frågan?

– Både ja och nej. Jag har väl känt att jag vill ta lite mer ansvar, även under denna sommaren. Även om jag var ny så kände jag att jag ville hjälpa gruppen och vara med och driva det lite. Jag är bara glad att det blev som det blev.

Ledaren i omtaget: ”Kommer kanske ta lite tid”

Herman Hansson fortsätter sedan om hur den tuffa tiden i HV71 då han missade mycket hockey, gjort det lätt att komma in och bidra med energi i laget.



– Glädjen och suget för att spela hockey har varit stort. Jag har haft det lite tufft med skador och sådär, och att få komma in och bara spela… att egentligen bara njuta av att få spela, det har gjort att man haft en god energi och njutit av det. Det är bara kul att vara med igen och spela. Jag njuter verkligen varje dag, berättar han.



Du har aldrig varit kapten tidigare…

– Lagkapten har jag inte varit, men jag har varit assisterande i Mörrum för många år sedan. Sedan var jag även assisterande i Kristianstad. Jag har inte varit kapten så, men jag har varit med i kaptensgrupper och har känt att jag trivs i det.



Du har inte varit kapten någon gång som junior då?

– Jag spelade fotboll innan och var lagkapten, och var även det lite i U16 och J18 i Mörrum, men inte mer så, nej. Inte på seniornivå.



Varför kommer ledaregenskaperna ifrån?

– Det är väl att man vill tävla och vinna, och känna ett driv inför uppgiften att spela match, träna och ha en bra daglig verksamhet. Annars har jag inte tänkt så mycket på det. Det har mer varit att när man kommer till hallen så kör man och gör det absolut bästa man kan. Man driver på de andra och försöker vara en bra lagkompis och vara en bra kille. Det tycker jag är viktigt. Jag är bara mig själv och då ville Oskarshamn att det skulle bli så här. Det kändes bra direkt.



IK Oskarshamns sportchef, Arsi Piispanen, har tidigare berättar för hockeysverige.se hur han medvetet valt att försvenska laget efter fjolåret, och med Hansson i spetsen är det tydligt. Åtta nordamerikaner har en enda till i år som en del av det omtag kaptenen nämner. Nu återstår det att se hur denna grupp med många nya spelare kan följa upp kvartsfinalförlusten 2024/25.



– Det känns bra tycker jag. För det första är vi en jäkligt bra grupp med killar, och sen tycker jag att vi har gått helt okej under försäsongen. Det ha varit ganska höga toppar, och även lite djupa dalar, men det är så det är i början på säsongen när det är många nya spelare. Det kommer kanske att ta lite tid innan det sätter sig så som vi vill. Det känns som att vi har bra tålamod i det. Annars är det en lyhörd och träningsvillig grupp där vi är jäkligt bra i det vardagliga. Det blir spännande, helt klart, avslutar Hansson.



