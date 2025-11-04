Henrik Lundqvists nya karriär: ”Vill prata om vad som händer i huvudet”

Henrik Lundqvist har fyllt tomrummet efter sin framgångsrika hockeykarriär. Som expert i TV-rutan har han påbörjat en ny resa – som tar honom till svenskarnas tv-apparater under OS i Milano i februari.

– Jag hoppas återigen kunna ge en inblick i vad spelarna känner och tänker i olika situationer. Det som man kanske inte ser, det som tittarna inte vet, säger han till hockeysverige.se.

Henrik Lundqvist poserar för ett porträtt under en pressträff i Stockholm.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Se mer från Henrik Lundqvist i videospelaren!

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Happy Halloween!

Henrik Lundqvist skrattar gott när han får se bilden av sig själv, utklädd till en av bröderna Hanson från kultfilmen ”Slapshot”.

Scenen utspelade sig i en TV-studio i Atlanta förra veckan där den pensionerade före detta NHL-stjärnan numera jobbar som expert för NHL on TNT. Tillsammans med kollegorna och före detta NHL-spelarna Paul Bissonnette och Anson Carter firade Lundqvist Halloween genom att kliva in i karaktärerna som de stökiga bröderna.

– Det kanske inte var den bästa Halloween-kostym jag har haft. Men det var kul. Vi försöker ha kul med TNT när vi kör, säger han.

Onekligen. Hockey on TNT är en stor kontrast till de vanliga, lite mer förutsägbara hockeysändningarna man ser från både Nordamerika och Sverige. Det är oortodoxt, knasigt och emellanåt lite provocerande.

– Det är det absolut. De försökte ta efter NBA-sändningarna de hade med Charles Barkley och Shaquille O’Neal tidigare. De har mycket humor i sina program och har väldigt kul när de jobbar. Det är lite grundkonceptet från TNT att det ska vara ungefär samma. Det är mindre till tittaren, mer vi själva som sitter och har en konversation, säger Henrik Lundqvist.

– Men vi har kul när vi jobbar och förhoppningsvis tycker tittarna det. Det är kul också, det gäller att hitta den balansen där det inte ballar ur helt. Men att vi ändå kommer med bra insikter samtidigt som vi försöker ha kul.

Who owns the Chiefs… OWWNNZZZZZ 😭



Hockey Halloween everyone 🎃 pic.twitter.com/9WxbGLKj36 — NHLonTNT (@NHL_On_TNT) October 30, 2025

Så hamnade Henrik Lundqvist i tv-rutan

En knapp vecka efter sin senaste sändning i USA sitter han nedsjunken i en fåtölj på Hotell Lydmar i centrala Stockholm för ett intensivt dygn av pressträffar inför OS i februari. Henrik Lundqvist landade på Arlanda tidigt på måndagsmorgonen och reser tillbaka till New York under tisdagseftermiddagen för att göra sig redo för nästa tv-sändning i USA.

Det låter som ett minst lika hektiskt liv som han hade som NHL-spelare. Men Henke konstaterar glatt att han inte har något emot det, och att han har tid för mycket som NHL-karriären inte tillät.

Den karriären tog som bekant slut 2021 efter att hans väldokumenterade hjärtfel tvingat honom till en omfattande operation. När New York Rangers-ikonen funderade på vad han ville göra med sitt liv i tomrummet som uppstod efter hockeykarriären blev ett jobb inom media snabbt ett intressant alternativ.

– Jag visste att jag ville vara kvar inom Madison Square Garden. Inte så mycket på sportsidan, med Rangers, utan mer överlag Madison Square Garden med allt som händer i arenan där. Efter olika möten med ledargrupperna så blev det att jag körde lite TV med MSG Networks och tyckte det var kul. Mycket handlar om att jag jobbar med härliga människor och tycker det är roligt. Samtidigt som man kan vara hyfsat nära sporten men ändå ha tid för mycket annat, säger Henrik Lundqvist.

– Så det var lite så det började och sen tyckte jag det var kul. Utmanande på ett nytt vis även fast media har varit en stor del av mitt liv senaste 20-plus åren. Det är en annan grej att sitta och ha åsikter och analysera spelare och lag.

– Många som tittar på hockey, de kan hockey. Men de kanske inte vet riktigt vad spelarna känner och tänker i vissa situationer, varför det blev bra eller varför det blev dåligt. Så där försöker man väl ge sin syn på det eftersom man har varit i de situationerna själv väldigt ofta.

Henrik Lundqvist ska agera expert för både TV4 och SVT under OS-hockeyn i Milano.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Ska vara expert för både SVT och TV4 under OS

Det är den typen av analyser han hoppas kunna ge de svenska tv-tittarna under OS i Milano i februari. 43-åringen ska nämligen agera expert för både SVT och TV4 under hockeyturneringen. Han gör därmed sitt andra OS som expert – efter att ha deltagit i tre som spelare.

– Det blev en konversation mellan SVT och TV4 i och med att de delade på matcherna. För egen del är det kul att kunna följa alla Tre Kronors matcher i och med att jag ändå kommer vara där, förklarar Henke.

– Jag jobbade med OS sist för en annan kanal men då jobbade vi från Stockholm i studion. Nu när den här möjligheten kom att vara på plats så landar vi i det här upplägget. Det kommer bli lite pussel men det kommer bli kul.

Vill ta TV-tittarna in i huvudet på spelarna

Kan det inte bli svårt att ställa om mellan två olika kanaler och två olika tilltal gentemot tv-publiken?

– Jag tror inte det blir så stor skillnad. Det är klart att alla kanaler har sitt sätt att göra TV på. Men i slutändan när du sitter där så är det ju dina åsikter, dina tankar kring hockey, kring prestationerna som spelar roll.

– Det är det man vill förmedla oavsett hur kanalen väljer att sända. Det är lite som jag jobbar i USA med MSG Networks och TNT Networks. Två väldigt skilda kanaler, två väldigt skilda game plans när det kommer till att göra TV. Men i slutändan handlar det om ens kunnande och åsikter kring sporten.

Vad har du för förhoppningar kring ditt eget OS då? Vad du ska leverera till de svenska tittarna?

– Jag hoppas återigen kunna ge en inblick i vad spelarna känner och tänker i olika situationer. Det som man kanske inte ser det som tittarna inte vet.

– Återigen många som tittar på matcherna är väldigt kunniga och kan hockey. Men det är väl där man försöker hitta en bra nivå där man inte blir för teknisk. Så man tappar de som inte kan hockey samtidigt. Så man vill ge bra info till de som verkligen kan. Det är ju den balansgången man försöker gå hela tiden. Det får inte blir för svårt, så man kan nå ut till alla som tittar. Framför allt prata om saker man inte ser. Utan mer som för sig går i huvudet på spelarna. När det händer saker, både om det är bra eller dåligt. Varför händer det? Och gå in på djupet på det.

Fakta: Så sänds herrarnas OS-hockey på TV

Onsdag 11 februari 2026

16.40: Grupp B –Slovakien-Finland (SVT)

21.10: Grupp B – Sverige-Italien (TV4)

Torsdag 12 februari 2026

12.10: Grupp A – Schweiz-Frankrike (TV4)

16.40: Grupp A – Tjeckien-Kanada (TV4)

21.10: Grupp C – Lettland-USA (TV4)

21.10: Grupp C – Tyskland-Danmark (SVT)

Fredag 13 februari 2026

12.10: Grupp B – Finland-Sverige (SVT)

12.10: Grupp B – Italien-Slovakien (TV4)

16.40: Grupp A – Frankrike-Tjeckien (SVT)

21.10: Grupp A – Kanada-Schweiz (SVT)

Lördag 14 februari 2026

12.10: Grupp B – Sverige-Slovakien (TV4)

12.10: Grupp C – Tyskland-Lettland (SVT)

16.40: Grupp B – Finland-Italien (TV4)

21.10: Grupp C – USA-Danmark (TV4)

Söndag 15 februari 2026

12.10: Grupp A – Schweiz-Tjeckien (SVT)

16.40: Grupp A – Kanada-Frankrike (SVT)

19.10: Grupp C – Danmark-Lettland (TV4)

21.10: Grupp C – USA-Tyskland (SVT)

* Sändningarna från slutspel och medaljmatcher avgörs efter gruppspelet