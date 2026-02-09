”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

SHL-tränarna utbildas också vid sidan av jobbet i båset.

Hockeysverige.se följde med på en tränarutbildning – där det bland annat diskuterades vart svensk hockey är på väg.

– Det är otroligt inspirerande att höra från de andra organisationerna, säger Frölundas Martin Sandgren.

– Vi utvecklar våra ledare så att vi kan utveckla våra spelare, säger HV71:s Nicklas Rahm.

– Jag är lite orolig för framtiden, säger Växjös Joakim Fagervall.

Johan Krantz och PG Fahlström ledde utbildningen med SHL-tränarna. Foto: Ronnie Rönnkvist

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

För andra året i rad hade SHL sin tränarutbildning där man blickade mot bland annat vart svensk hockey är på väg. Utbildningen pågick under två dagar på Clarion Hotel invid Arlanda Flygplats. Efter andra utbildningsdagen fick hockeysverige.se möjligheten att träffa några av deltagarna, men även Johan Krantz och PG Fahlström.

— Syftet med det här är att lyfta nivån på ledarskapsutbildningen, säger Johan Krantz till hockeysverige.se och fortsätter:

— Efter ETU (Elittränarutbildningen) blir det här nästa steg. Det blir en högskolepoäng på det och att man jobbar kontinuerligt med det under ett år. Vi har fyra fysiska träffar och sex digitala där vi jobbar med det breda perspektivet i tre block. Ishockeyns utveckling, historia och organisationens utveckling. Det sista blocket är elitcoachning.

”Det har varit väldigt högt i tak”

Hur har gensvaret varit bland deltagarna?

PG Fahlström:

— Vi gjorde en utredning efter förra utbildningen och det var väldigt positivt. Det var därför både klubbarna och SHL ville fortsätta.

Johan Krantz:

— 18 av 18 deltagare lämnade tummen upp för en fortsättning, vilket såklart var jättebra.

PG Fahlström:

— Nu är alla föreningarna med och väldigt positiva. Deltagarna är konkurrenter, men samtidigt kolleger och sitter varje dag med samma grejer, tränar lag i olika åldrar, resultatpress och så vidare, men det har också varit väldigt högt till tak.

Johan Krantz:

— Vi träffades första gången i augusti. Då var det avslappnat och serien hade inte börjat. Sedan sågs vi i november och nu är vi här i februari. Nu är det pressat, men samtidigt är coacherna ännu mer beroende av varandra så det blir bra diskussioner.

SHL-tränarna samlas flera gånger varje gång för att diskutera olika frågor. Foto: Ronnie Rönnkvist

Märks det här jobbet då coacherna träffar på varandra i hallarna?

Johan Krantz:

— Ja, faktiskt. Jag tycker att det syns på presskonferenserna, när dom möts innan och efter när dom tar varandra i handen, att dom känner varandra.

PG Fahlström:

— Har dom suttit här och pratat med varandra på kvällarna blir det ett annat klimat när dom träffas på matcherna.

— Vi har haft mediaträning med Willy Silberstein som är på Dagens eko. Vi hade motsvarande i fjol och då kunde man efteråt se under intervjuer att killarna tagit till sig av det. Man var lite mer eftertänksam. Samtidigt är deltagarna som är här i resultatbranschen och vill bli bättre.

Joakim Fagervall: ”Jag är lite orolig för framtiden”

Hockeysverige träffade även tre av deltagarna Joakim Fagervall (Växjö), Nicklas Rahm (HV71) och Martin Sandgren (Frölunda) för att få deras syn på hur utbildningsdagarna varit och vad dom upplever att svensk hockey är på väg.

Joakim Fagervall:

— Rent publikt slår det i taket den här säsongen. Jag har en teori att vi hänger med ett tag till, men den unga generationen har inte riktigt hittat till hallarna ännu. Dom som är 35-40 idag är dom det är flest av i hallarna, så jag är lite orolig för framtiden.

Martin Sandgren:

— Precis som Jocke är inne på är det viktigt att vi hittar en väg att attrahera den yngre publiken så vi hela tiden får fylla hallarna. Det är otroligt viktigt, men SHL gör just nu ett väldigt bra jobb med att ha en hög beläggning på arenorna.

Nicklas Rahm:

— Jag tycker att vi är på en bra plats både landslags- och SHL-mässigt. Vi utvecklar våra ledare så att vi kan utveckla våra spelare.

Samspelet, ledare, spelare, funktionärer, domare, hur kan det bli bättre?

Martin Sandgren:

— Jag tror det är viktig att man har en bra dialog. Det har också inletts ett gott arbete där SHL jobbar både mot domarna och mot oss ledare. Där sitter Johan Hemlin på två stolar och förmedlar mellan parterna på ett bra sätt. Den bollen är i rullning, men det krävs ett fortsatt bra arbete.

Nicklas Rahm:

— Kommunikationen och ibland vänta med att ta konflikten eller mötet med domarna till det att man lugnat ner sig lite. Det är generella bilden. Men också att man kanske öppnar upp för lite mer kommunikation mellan ledare och domare.

— Hur man ska göra där får vi se lite, men jag tycker att det blivit bättre senaste åren. Domarna kommer ut till oss och transparanta i vad dom gör och vill ha.

Joakim Fagervall och Martin Sandgren är rivaler i båsen – men träffarna är nyttiga menar båda två. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är vi i media lite ”skurkar” där som gärna vill ha kommentarer i princip på slutsignalen?

— Det är naturligtvis ett av våra uppdrag. Ibland kanske man kan rikta in sig på laget som vinner och inte dom som förlorar där det hänt massa grejer runtomkring. Klart att det är tjusningen med journalistiken, att hitta det som är lite katastrof och kris.

Pressen som SHL-tränare: ”Väldigt stor skillnad den här säsongen”

Joakim Fagervall, hur tänker du kring hur pressen på er ledare har utvecklats med sociala medierna?

— Väldigt mycket. Det känns som en väldigt, väldigt stor skillnad den här säsongen. Framför allt har det drabbat sportcheferna på ett helt annat sätt. Nu var det senast ”Tjomme” (Thomas Johansson), som gick ut med det, men även det som hänt i HV71 under resans gång.

— Jag har inte upplevt det så tidigare utan att det har varit ganska lika under alla år. Det känns som det eskalerat i år. Framför allt har ledarna ovanför tränarna drabbats, vilket är en skrämmande utveckling.

Det blåste ganska hårt kring dig då du fick lämna Djurgården, hur hanterade du det?

— Det var speciellt i Djurgården. Vi låg i toppen av tabellen så det var egentligen inte något problem. Jag har aldrig brytt mig speciellt mycket om det där utan har avskärmat mig från den delen just av anledningen att jag tror att jag skulle bry mig mer om jag tog del av den.

— I stället har jag försökt fokusera på arbetet jag skall göra och trycka bort det andra.

Martin Sandgren, hur följer du det som skrivs i sociala medier?

— Jag försöker också avskärma mig från sociala medierna. Jag tror ändå det är viktigt att man lyfter dom här frågorna och ser till att vi har ett gott arbetsklimat för att det ska vara hållbart över tid.

Nicklas Rahm, hur hanterar ni uppkomna hat och hot på främst sociala medier?

— Det har naturligtvis eskalerat lite senaste åren. Jag tycker personligen man kan distansera sig från den. Man har det valet att göra, eller om man är lite nyfiken, vill gå in, läsa och plåga sig själv lite.

— Kanske att man också gör det då det går bra för att hylla sig själv genom att läsa bra kommentarer.

Hur gör du själv?

— Jag läser inte speciellt mycket.

HV71:s Nicklas Rahm är med och har synpunkter på utvecklingen inom svensk hockey. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Tycker att vi är rädda för det fysiska spelet”

Hur ser ni på domarnivån och i första hand utvecklingen bedömningarna av fysiska spelet?

Nicklas Rahm:

— Det fysiska spelet har blivit bättre och att hjärnskakningarna har gått ner. Jag tycker att man förstår spelet bättre, spelförståelse-mässigt, men också hur man tar tacklingarna.

— Mindre hjärnskakningar och avstängningar nu än för några år sedan. Annars kan det fysiska spelet rent generellt gå upp. Vi kan spela mer fysiskt och lära oss det spelet. Jag tycker att det är en viktig del av hockeyn.

Martin Sandgren:

— Jag tycker generellt sätt att vi har bra domare i svensk hockey. Domarna har ett otroligt svårt arbete och gör ett bra jobb, men det gäller att vi strävar åt samma håll tillsammans, spelare, ledare och domare.

Joakim Fagervall:

— Jag tycker att det blivit att vi är lite för rädda för det fysiska spelet. Vi tappar det riktigt fysiska spelet eftersom det blir så otroligt hårt bedömt. Fula smällar ska bort, men det fysiska spelet får vi inte tappa eftersom det är en del av tjusningen.

— Det handlar inte om att åka och köra ihjäl folk utan om att våga spela fysiskt utan att vara rädd för utvisning eller avstängning.

— Jag tror att vi blir klantigare i det fysiska spelet och det kommer hända fler olyckor om vi slutar med det helt. Det är den stora faran för det är ändå en del av sporten.

Effekten om vi inte tillåter mer fysiskt spel kan det på sikt bli att alla spelare blir stöpta i samma form, hur ska vi undvika det?

Joakim Fagervall:

— Det ligger mycket på ledarsidan, att man tillåter och hyllar det spelet också eftersom det är just en del av spelet. När vi kopplar på det och i ett slutspel och ska börja spela fysiskt då klarar vi inte av det eftersom vi inte har tekniken för det. I stället tar vi några dumma tacklingar och det blir fel.

— Lagen som har en fysisk spelstil åker ut mindre i ett slutspel eftersom dom har spelat så hela tiden. Jag tycker det är jättetydligt. Vi har exempelvis Christian Folin. Han sitter inte mer utvisad i slutspelet eftersom han har samma spelstil hela tiden.

— Jag tycker att vi måste vara rädda om dom spelarna också och inte bara dom som gör ”zorro-grejer”. Det blir man också less på efter ett tag. Att ha hela bredden tror jag är otroligt viktig.

Nicklas Rahm:

— Att vi vill utveckla killarna spelmässigt och även som individer. I den nya generationen som kommer upp, att gå ifrån den individuella utvecklingen lite till lagutvecklingen. Hur man vinner som ett lag mer än man ser till det individuella.

— Den nya generationen är lite att man vill framåt, framåt och framåt som individ.

Det var flera frågor som diskuterades under tränarmötet. Foto: Ronnie Rönnkvist

Martin Sandgren, är det här något ni pratar mycket om inom Frölunda?

— Jag tror det behöver vara en naturlig del i den vardagliga verksamheten, om vi pratar det fysiska spelet, att man tillämpar det i träningsmiljön. Annars blir det en onaturlig del utav spelet. Det dyker då lätt upp fel om man ska vrida upp det i ett slutspel.

— Vi förespråkar att vi tävlar otroligt hårt på träningarna och förhoppningsvis förbereder vi spelarna för att både dela ut och ta emot tacklingar.

Vad tar ni med er från dom här dagarna?

Martin Sandgren:

— Jag tycker att det är otroligt inspirerande varje gång man kommer hit och får träffa andra ledare från SHL-klubbarna. Byta lite erfarenheter och diskutera.

— Nu hade vi en examination den här svängen där vi fick reflektera lite över vår egna organisation. Det var också otroligt givande att höra från andra organisationerna.

Joakim Fagervall:

— Återigen lite ryggsäcken i det egna ledarskapet. När man varit med rätt länge reflekterar man över sitt eget, men också andras ledare runtomkring. Återigen påfyllning och förhoppningsvis blir jag lite bättre igen.

Nicklas Rahm:

— Det har varit jätteroligt att träffa alla andra ledarna. Verkligen ta lärdom av deras erfarenhet. Vi har haft bra samtal där inne och alla har varit väldigt öppna med vad dom känner och tycker. Då blir det bra diskussioner.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects