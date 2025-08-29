Olsson: ”Det är många nivåer som måste upp”

”Vi ska vara ärliga och krassa…”, började förbundskapten Lundberg kritiskt efter mötet med Finland.

Nu ger även Hanna Olsson sin syn på Tre Kronor Dams nya förlust under fredagen.

– Det sker många misstag, säger hon till hockeysverige.se om 2–5-mötet.

Det blev en ganska klar seger för Finland, 5–2, mot Sverige i Euro Hockey Tour. Svenska målskyttar: Lina Ljungblom och Elin Svensson. En match där det i övrigt brast rejält i defensiven.



– Finland är ett skridskostarkt lag och har betydligt fler skickligare spelare än Schweiz och alla formationer dom stoppar in på isen är farliga, svarar Hanna Olsson då hockeysverige.se får en intervju med henne efter matchen och frågar om största skillnaden mellan att möta Schweiz och Finland.

– Deras första kedja med (Michelle) Karvinen, (Elisa) Holopainen och (Susanna) Tapani är ett otroligt stort hot som man måste hålla koll på. Jämfört med Schweiz där jag tycker (Lara) Stalder och (Alina) Müller är dom som sticker ut otroligt mycket. Jag skulle säga att Finland är ett bra lag som även har spets.



Hur ser du på er match?

– Det är för mycket upp och ner. Jag tycker att vi startade matchen bra, sätter hård press över hela banan och gör det vi hade pratat om och vill göra. Vi fick även utdelning och tog ledningen med 1–0.

– Sedan sköljer dom över oss mer och mer i andra samtidig som det var långt till båset. Dom fick många långa anfall på oss. Till slut orkade vi inte stå emot. Det sker många misstag och när man möter så bra spelare släpper man då in mål.

– Vid fjärde målet tycker jag att det är en interference på Anna Kjellbin. Det kändes som luften gick lite ur där. En svajig match, men Finland vann välförtjänt.

”Många nivåer som måste upp”

Vad tar ni mer er för positivt från matchen?

– Det är väl starten på matchen. Första perioden. När vi satte en hård på deras backar lyckades vi pucken till deras mål. Där är ändå många nivåer som måste upp om vi ska ro på Finland.



Hur ser du på din prestation sett över inledande två matcherna?

– Jag tycker att jag har tagit kliv i början av säsongen och det har känts bra inledningsvis hemma i Frölunda också. Jag är också i en betydligt bättre form än vad jag var vid den här tiden förra säsongen. Delvis för att jag då hade lite skadebekymmer.

– Nu har jag fått kontinuitet i både träning och tajming och med allt vad det innebär. Jag ser ändå positivt på min insats även jag absolut vill vara mycket bättre. Det är en lång säsong och jag kommer bygga vidare på där jag börjat. Jag behöver vara lite hetare framför deras mål och slå in lite puckar, men stabilt ändå.



Nu väntar Tjeckien imorgon, hur går tankarna kring den matchen?

– Tjeckien har också många skickliga och luriga spelare som vi behöver hålla koll på. Flera av dom håller till i PWHL och gör det bra där.

– Tjeckien är likt Finland i sitt spel och spelade jämt mot dom så det krävs personbästa från samtliga av oss om vi ska gå vinnande ur den matchen, avslutar Hanna Olsson.



