Föll på nytt: ”Vi ska vara ärliga och krassa…”

Tre Kronor Dam har inlett säsongen tungt nere i Schweiz.

Trots en pigg start föll man med 2–5 mot Finland under fredagen.

– – Du nämnde min time out vid 1–1 där. Där är det ”vargen kommer”, säger förbundskapten Ulf Lundberg till SVT efter matchen.

Ulf Lundberg (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

Första testet på säsongen för Tre Kronor Dam slutade i en tung 0–4-förlust mot Schweiz, men med det täta matchandet i Women’s Euro Hockey Tour lämnas inte mycket tid för återhämtning. Under fredagen, mindre än 24 timmar senare skrinnande Sverige ut mot Finland.



Det blev en positiv förändring och 1–0 på tavlan efter första, men till slut föll de svenska damerna mot rivalen med 2–5.



– Vi leder, det är ju bra. Jag tycker att vi gör det betydligt bättre idag än vi gjorde igår, men vi släpper till många farliga målchanser ändå. Det får vi städa upp, sade första målskytten Lina Ljungblom till SVT efter första 20 och fortsatte om stora skillnaden från Schweiz-matchen.

– Jag vet inte varför, svårt att säga. Det är alltid lite speciellt att möta Finland, sen ska väl inte det spela någon roll, men det är nog mycket revansch efter igår.



Den andra perioden blev inte som önskad för Ulf Lundbergs gäng. Finland dominerade perioden och satte tre raka mål bakom Ebba Svensson Träff innan Elin Svensson reducerade till 2–3.



– Vi börjar hoppa utanför punkter och fick 2-1:or emot oss, skulle jag säga. Då ringer det. Sen börjar vi tävla lite längre fram och då vänder vi mot dem i slutet, säger assisterande tränaren Dennis Bozic till SVT och fortsätter om anledningen till landslagets varierande prestationer tidigt på säsongen.

– Det finns inga ursäkter för det, men vi har större saker som kommer senare under säsongen och därför är det bra att se hur vi uppträder.

Lundberg: ”Vi ska vara ärliga och krassa…”

Den andra perioden blev i slutändan helt avgörande för mötet med Finland.



Sveriges plan var att matcha laget hårdare i inledningen av tredje perioden, men istället för att få utdelning framåt fick man se ytterligare två puckar trilla in i den egna buren.



– Jag tänker att vi ska vara ärliga och krassa. Det är ett antal individuella misstag som gör att det rinner till mål bakåt. Från en första period där vi lyckas spela strikt och också gör 1–0, till en andra period som är… på tal om det här med momentum, så går det helt över till Finland, säger förbundskaptenen Ulf Lundberg till SVT efter slutsignal och fortsätter:

– Du nämnde min time out vid 1–1 där. Där är det ”vargen kommer”. Man ser att vi måste börja tävla för att 2–1 ska utebli och att vi istället ska komma tillbaka till vårt spel. 2–3-målet i slutet av andra, då visar vi vad vi går för, men totalt sätt är de skickligare måste jag säga.



Imorgon, lördag, ställs Sverige mot Tjeckien. Nedsläpp sker 13.00.



Finland – Sverige: 5–2 (0–1, 3–1, 2–0)

Finland: Julia Liikala, Emilia Vesa, Viivi Vainikka (2), Noora Tulus.

Sverige: Lina Ljungblom, Elin Svensson.



