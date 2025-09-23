Experten tonar ner krisen: ”Synd att man blir så dömd så tidigt”

Linköpings start på SHL-säsongen har inte undgått någon. Kritiken har haglat mot både spelare och ledare.

För Hockeysverige.se ger experten Håkan Loob sina tankar om Linköping.

– Då blir det lite obalans mellan förväntningar och vad man egentligen skulle kunna förvänta sig i det här skedet av Linköpings HC, säger ikonen.

Håkan Loob ger sina tankar om Linköping och deras usla start. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Fyra matcher. Noll poäng. Sex gjorda mål. 14:e och sista plats i SHL. Det är facit för Linköpings inledningen av SHL. Röster höjs på olika håll där man tycker att det ska göras både det ena och det andra kring laget och organisationen, men kan man verkligen tala om en kris redan efter fyra omgångar? Håkan Loob är idag expert hos SVT och har både som spelare och sportchef varit med om både framgångar och motgångar.



— Om man lyssnar på etablissemanget runtomkring är det en kris. Det är inte bara fyra förluster utan man får dissekera utan även hur man har förlorat matcherna, säger Håkan Loob till hockeysverige.se och fortsätter:

— Framför allt om man tittar på den fjärde matchen där Linköping sköt sju skott. Klart att det då började byggas upp en del snack.

— Men om du frågar mig ifall det är en kris internt i Linköping så tror jag inte det. Jag tror man har lite mer tro på sig själva än vad många andra har på laget.

”Det som nu fått det att eskalera”

Är bara sex gjorda mål på fyra matcher mer alarmerande än fyra förluster?

— Klart att det blir ytterligare press när man inte levererar. Framför allt då det jag var inne på, fjärde matchen och skottstatistiken. Laget kom hem och behövde vinna en match, men genererade då ingen offensiv.

— Det kan vara så att du gjort sex mål fast du har 40 skott per match, men då haft oförmågan att göra mål på bra chansen och bra skott. Men om du inte ens kommer till bra avslut eller skjuter mer än 15 skott per match börjar det såklart osa lite mer av den här oron.

— Då är det den stora grejen och inte att man har förlorat fyra av fyra utan på vilket sätt man förlorat.

— Jag tycker att det är lite synd att man blir så dömd så tidigt eftersom man i första matchen var ytterst nära att få med sig poäng från Göteborg. Alla sa då att man gjort en bra insats, man tryckte på och var ett stolpskott från att göra 2-2 på slutet.

— Efter den matchen fanns det egentligen ingen jätteoro. Utan det som nu fått det att eskalera är prestationen senaste tre matcherna och framför allt den senaste.

Peter Jakobsson och Jakub Vrana (bilden är från när han senast var i LHC) har båda varit ifrågasatta.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad tror du ligger bakom Linköpings svaga inledning?

— Jag tror att man har förväntningar den här säsongen att man ska lyfta lite extra och helst vara topp sex. Då förstår alla att ett lag som Linköping då behöver ha en bra start.

Att nya spelarna som kommer in och ska lyfta laget inledningsvis får en bra start.

— Det började med att man först fick Oscar Fantenberg långtidsskadad. Han kanske till och med blir borta resten av säsongen. Sedan har du Rasmus Rissanen. Han är en oerhört stabil och bra back som verkligen skulle hjälpa Linköping, men som inte har varit spelduglig.

— Dessutom kom (Jakub) Vrána in och som alla förväntar sig ska leverera mycket, men alla borde veta att han kommer från lite halvstök. Han kanske inte heller kommer riktigt preparerad och bestämde sig dessutom i stund att skriva på för LHC.

— Då blir det lite obalans mellan förväntningar och vad man egentligen skulle kunna förvänta sig i det här skedet av Linköpings HC.

Håkan Loob om Linköping: ”Pendeln är väldigt lös”

Ny tränare för Linköping den här säsongen är tidigare elitserie och VM-spelaren Mikael Håkanson som närmast kommer från fyra säsonger i Bern där han varit assisterande tränare.



— Jag förstår hur klubben tänkte då man anställde honom som huvudtränare. Han är ung, en frisk fläkt och den som skulle kunna få det här att verkligen lyfta. Man skulle få in energi och allt det här.

— På så vis är det inte fel att göra och tänka så, men risken att det som är nu skulle kunna uppstå funnits där. Då måste man nästan ha som ett skyddsnät ”Om det uppstår hanterar vi det på det här sättet”.

— Det är mycket möjligt Linköping har det internt, men som man inte behöver prata med alla andra om.

— Det är friskt vågat, men det fanns uppenbara risker att det skulle kunna ta emot litegrann. Det är också då man testas som organisation, men framför allt testas då även ”Musse”. Har man innan kunnat föreställa sig att tycket hade kunnat bli så här, klarar man det då och är stark mentalt kan man komma över den här knölen. Då har man tagit sig igenom något som bara ger bra erfarenheter. En erfarenhet som man kan lära sig att hantera.



Du känner Peter Jakobsson väl, tror du han är stressad över situationen?

— Jag skulle inte vilja säga att han är stressad. Klart att han är bekymrad. Inte så bekymrad över om han ska byta tränare eller köpa in en massa spelare. Utan mer att han vill hitta den här sansen och balansen hos alla han rår över, vilket man kan säga är hela sporten.

— Man vet, om man är i den positionen, att man har ett väldigt stort ansvar. Ansvaret bygger på att man måste få människor i sans och balans. Är du själv sansad och balanserad, ofta klarar du då av att äga mer energi.

— Om han nu skulle vara stressad skulle det tryckas ner i organisationen och då tappar man energi. Alla vet hur jämt det är i SHL idag. Kommer du ut till matcher och nästan försöker lura dig själv att du har en hög energinivå men inte har det då kommer du inte vinna speciellt många matcher.

— Det här blir en mentalprocess i det hela. Om det tar en match till, två eller tre är svårt att veta. När man nu ska spela mot Rögle kan det bli lite stolpe in. Helt plötsligt kanske man blir jätteeffektiv i powerplay och vinner med 3-2.

— Då kommer helt plötsligt alla känna ”Vänta lite, vad var problemen första matcherna? Det var ju inget problem.” Pendeln är väldigt lös och slår väldigt snabbt. Jag tror, som sagt var, inte Peter är stressad, men däremot mer bekymrad över att verkligen, verkligen hitta lösningarna, avslutar Håkan Loob.

SHL-tabellen efter fyra omgångar

Source: SHL League Page @ Elite Prospects