Det är nog inte många hemma i Sverige som har koll på Gustav Stjernberg. Backen lämnade Örebro för tre år sedan – och nu är han på god väg mot ett NHL-kontrakt.

– Det är klart att det har varit min dröm sen barnsben – jag har inte alltid trott att det skulle vara möjligt, berättar 22-åringen för Hockeysverige.se.

Foto: AP Photo/Rick Osentoski.

Efter två säsonger i NCAA börjar NHL-klubbarna nu få upp ögonen för Gustav Stjernberg. Backen lämnade Örebro för tre säsonger sedan för att gå college-vägen. Förra veckan var han sedan på camp med Los Angeles Kings.

Och det kan också bli så att han sajnar ett NHL-kontrakt kommande säsong. Kanske med LA Kings som fick se honom på nära håll under den gångna veckan.

– De har så pass många spelare där och de tackade av alla oss. Sen hade jag ett snack med deras ”development coaches”. Jag fick lite feedback över saker de tycker gjorde bra och sånt som jag kan ta med mig. De sa att de skulle hålla koll på mig under säsongen och ha kontakt med mina agenter, säger Stjernberg.

Hur är det att närma sig en sån milstolpe?

– Det är klart att det har varit min dröm sen barnsben. Jag har inte alltid trott att det skulle vara möjligt. Men nu på senaste tiden när jag haft ett bra år. Mina rådgivare tror att det kan vara mycket möjligt till nästa säsong om jag fortsätter på det här spåret. Det är det enda målet jag har nu.

Flera NHL-lag intresserade: ”12-13 lag som hörde av sig”

Det var efter en riktigt fin säsong i NCAA som Gustav Stjernberg fick frågan. Svensken hade då levererat 16 poäng på 30 matcher för Bowling Green State University. Något som gjorde att LA Kings fick upp ögonen för honom redan under hösten.

– När man inte är draftad kan man bli inbjuden och de har ett antal inbjudningar per lag. Tidigt på säsongen hörde LA av sig och frågade om jag ville gå på camp. Då hade inget annat lag hört av sig och då var det ett solklart ja. Sen under säsongen var det 12-13 lag som hörde av sig men då hade jag redan tackat ja till LA.

Sedan 22-åringen lämnade Örebro har det blivit spel i både USHL och NCAA. Men frågan är om något slår campen med Los Angeles.

– Det var en sjukt rolig och lärorik upplevelse. Det var världsklass rakt igenom, det är NHL . Alla var väldigt trevliga och det var sjukt lärorikt på isen. Vi backar var på is en timme per dag och sen spelade vi matcher på eftermiddagarna. Det var sjukt häftigt att gå ut på is med deras tränare som har över 1 000 matcher i NHL. Jag ställde så klart sjukt mycket frågor och försökte bara suga åt mig så mycket som möjligt.

Gustav Stjernberg lämnade Örebro för spel i USA

Det var sommaren 2022, för tre år sedan, som Gustav Stjenberg tog beslutet att lämna Sverige. Det efter fyra år i Örebros organisation. Där gick han från J18-laget till att få göra en match i SHL. Det var mot Malmö den åttonde december 2021.

Efter det har det alltså blivit tre raka säsonger i USA med först USHL och sedan NCAA.

Gustav Stjernberg är nöjd över sitt beslut att prova lyckan i NCAA.

Foto: AP Photo/Rick Osentoski.

– Det har varit helt fantastiskt. Det var så klart ett nervöst steg. Man visste inte mycket om college. Det var ovant i början med hockeyn men nu när jag har börjat college har det varit fantastiskt. Skitroligt. Hockeyn och omgivningen är otrolig. En toppentid än så länge.

Vad är det bästa?

– Atmosfären på matcherna. Det är inte alltid slutsålt men det är ofta det är det. Då är det 5 000 på läktarna. Många av dem är studenter och vi har ett band. Det blir en annan atmosfär här än i Sverige. Bara atmosfären och att alla uppskattar hockeyn så mycket. Jag känner inte att vi har det trycket här hemma i Sverige, i alla fall inte i juniorserierna. Det är mest det jag tycker är roligt med att spela matcher där borta.

Fick ett genombrott: ”Min bästa säsong i karriären”

Att svensken blev inbjuden till NHL-campen är inte speciellt konstigt. Under säsongen tog Gustav Stjernberg stora, stora steg och blev en toppback i NCAA.

– Det var min bästa säsong i karriären. Det kändes som att jag blommade ut och fick mycket förtroende från tränarna och tog för mig.

Kollar man istiden under den här säsongen går det att räkna matcherna med under 20 minuter per match på en hand. Samtidigt som det allt som oftast gick upp mot 25 minuter eller mer.

– Det är jättekul, så klart. Det är det man har strävat emot. Man nöjer sig aldrig utan man vill bara fortsätta spela mer och mer. Det är sjukt kul att få det förtroendet av tränarna och att de vill sätta ut mig i alla lägen.

Vad är det som gör att du får så mycket förtroende?

– Framför allt gillar de min fysiska förmåga. Att jag spelar fysiskt och är bra på att försvara. Jag är svår att spela mot och försöker spela så tufft som möjligt. Det som gjorde att jag hade framgång den här säsongen var att jag la extremt mycket tid under förra sommaren. Jag sa till mina föräldrar att jag inte kunde jobba för jag ville bara träna för hockeyn. Det var mest fokus på rörligheten som gjorde att jag fick ett bättre skär och blev mer rörlig på isen. Det är något många har noterat. Jag jobbade med spänst och explosivitet samt att jag jobbade med en skillscoach, Daniel Broberg. Han hjälpte mig sjukt mycket och hjälpte mig att få bättre flyt i mitt skär.

Source: Gustav Stjernberg