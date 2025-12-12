Guldduon skiljs åt efter tio år: ”Han är lätt att tycka om”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Gustaf Lindvall och Krister Holm har jobbat ihop i tio år och känt varandra i ytterligare tio.

När den förstnämndes hockeykarriär nu är över vill målvaktstränaren hylla sin adept – och lyfter fram möjligheten till en karriär i hans egna roll i framtiden.

– Han är väldigt analytisk och väldigt ödmjuk och väldigt positiv kille som är lätt att vara kring, säger Holm till Hockeysverige.se.

Krister Holm och Gustaf Lindvall skiljs åt efter tio år. Foto: Bildbyrån

Gustaf Lindvalls skadeproblem satte till sist stopp för en fortsatt karriär i sitt hjärtas Skellefteå AIK. En karriär som började i lagets pojk- och ungdomssektion, tog målvakten runt hela landet. Efter att ha gjort sina hår i i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan har han sedan 2016 spelat för Skellefteå.

Resultatet blev två silver, ett guld och på det individuella planet blev han 2020 utsedd till SHL:s bäste målvakt.

När Gustaf Lindvall i veckan meddelade att karriären nu är över, så kommer beskedet cirka åtta månader efter att målvakten senast stod en match för Skellefteå. Då i en semifinal mot Brynäs i våras.

En som har känt Lindvall i 20 år är Skellefteås målvaktstränare Krister Holm.

Det tråkiga beskedet tar inte Holm med chock.

– Nu har det ju gått några månader där vi ju sett hur ”Gurra” kämpar. Så vi har förstått vartåt det lutar och det kom ju inte som någon blixt från klar himmel. Han har kämpat på med sin rehab och då har det liksom inte blivit så mycket bättre tyvärr, säger han och fortsätter.

– Så vi har ju liksom förstått att det kanske inte kommer att bli något mer. Men det är tråkigt när huvudet vill och kroppen säger nej. Så det är mest tråkigt för ”Gurra”, sen är det tråkigt för oss också. Men det är klart att man tycker synd om honom.

Krister Holm har följt Lindvalls rehab nära.

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN / COP 117 / OW0162

Under de senaste åren har 34-åringen slitit med resterna av en operation.

– Han har ju kämpat på med sin rehab. Han hade det tufft i fjol också med till viss del skador också. Vi har sett den här rehaben under många månader och det har inte blivit så mycket bättre.

Möjlig karriär som bankman: ”Vill ha annat att göra”

Med tanke på att Lindvall redan är målvaktstränare för sin äldsta son i föreningen, så har han redan börjat på en ny bana inom hockeyn. Men han har fler strängar på sin lyra.

– Han har anlag för att bli en jättebra målvaktstränare, absolut. Han är väldigt analytisk och väldigt ödmjuk och väldigt positiv kille som är lätt att vara kring. Så han har alla förutsättningar att bli en jättebra målvaktstränare, säger han och fortsätter.

– Sen har han också förutsättningar att bli en jätteduktig bankdirektör. Han är väldigt intresserad av ekonomi och passar på att börja läsa lite kurser också. Även under den tiden han spelar så har han läst ekonomi och har även varit inne lite grann på någon större bank som trainee. Han vill ha annat att göra än att bara tänka på hockey också. Så han har nog ändå förberett sig för ett liv efter hockeyn.

Gruppens reaktion på beskedet menar Holm har varit ledsam.

– Det är klart att folk tänker att det är tråkigt för honom att han inte kan få sluta när han själv vill utan att det är kroppen som säger ifrån. Men jag tror gruppen också har känt att alla har sett över tid hur ”Gurra” har varit här och kämpat med sin rehab. De har kanske också förstått det eftersom han inte har gått på is i år.

– Så jag tror ändå att folk har förstått. Men han har ändå varit en viktig spelare i laget, han har varit klok och kommit med stöttande hejarop. Vi får hoppas att han även kan bidra med det framöver. Även om han inte har någon roll i laget längre.

Har följt varandra i 20 år: ”Aldrig vikt ner kepsen”

Det är inte bara de tio senaste åren i Skellefteå där Holm och hans målvaktsadept haft en relation till varandra. De träffades redan när en ung Lindvall var i pojklagen. Det är så länge som 20 år sedan.

När Gustaf senare gick igenom J18- och J20 var Holm nere och bekantade sig med honom på hockeygymnasiet. Men sedan följde en längre period med spel i andra klubbar.

Sundsvall, Västerås, Timrå, Tingsryd, Arlanda Wings och AIK. En resa som Holm beundrar.

– Det var ju jättehäftigt att se att han liksom hela tiden hade glöd och fortsatte att driva. Så det är väl det som kändes så häftigt när vi fick möjligheten att signa signa här för ett A-lagskontrakt. Han har verkligen aldrig vikt ner i kepsen utan han har kört på. Han är en sån person som när han får smak på något går han igenom vad som helst, säger han och fortsätter.

– Jag tror också att han var väldigt stolt av att få skriva på för sin moderklubb och spela i A-laget. Då hade han gjort det bra under många, många år. Från att han kom upp som allsvensk keeper och sen har han tagit sig hela vägen till landslag och fått utmärkelse som bästa målvakt och så vidare. Det är ju häftigt.

Gustaf Lindvall blev svensk mästare med sitt Skellefteå AIK. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN / kod PA / PA0800

”Är lätt att tycka om”

Gustaf Lindvalls personlighet är något som gjort att 34-åringen lämnar Skellefteå med starka relationer i ryggsäcken.

Det gäller inte bara med den senaste radarkollegan i raden, nämligen Linus Söderström.

– Hans första kollega, det blev väl Joni Ortio om jag minns rätt och Joni och ”Gurra” är än idag bra kompisar. Han är en sådan kille som är lätt att tycka om och många kollegor blir ju kompisar med honom.

– Sedan kom Mantas Armalis som han blev kompis med och så har Arvid Söderblom varit här och Strauss Mann därtill här. Så det är ju en sån kille som bygger relationer och är lätt att tycka om och en bra lagkompis.



