”En av våra bästa spelare nu”

Efter 5–1-segern mot Oskarshamn hyllas Anton Frondell för sin enorma utveckling i Djurgården.

– Det säger väl allt. Det (Nylander och Pastrnak) är två världsspelare som är kungar i NHL varje dag. Där kommer Frondell och Eklund vara en dag, säger Fredric Weigel till hockeysverige.se.

Under onsdagen gick hockeyallsvenskan ut med de tre finalisterna till Guldgallret. En 5–1-vinst mot Oskarshamn senare hade både Victor Eklund och Anton Frondell visat varför de är bland de tre bästa juniorerna i serien.



– De har varit väldigt bra en period och vi behöver någon som kliver fram. Sen om de är 17, 18, 19 eller 35, 37, det spelar inte så stor roll för oss, säger huvudtränaren, Robert Kimby, på presskonferensen och fortsätter:

– Ett väldigt bra jobb. De är helt klart loket idag.



Med 0–1 på tavlan klev Djurgården in i andra perioden och vände mötet. Målen kom från Eklund, Frondell och Eklund igen. Plötsligt var ställningen 3–1.



– Bra pass från Weigel. Sen försökte jag bara få en träff på den. Den blev lite fladdrig, men den gick in i alla fall. Jätteskönt, säger Frondell till TV4 efter perioden med både mål och en kylig assist.



– Jag har sett honom skjuta bättre skott, men så länge de går in kan man inte klaga. Han har ett jäkla bra skott och kommer göra mycket mål i framtiden. Det är kul att se att de går in för honom, säger Fredric Weigel till hockeysverige.se om Frondells mål efter matchen.



32-åringen som bildat kedja med 17-åringen och 18-årige Victor Eklund öser sedan beröm över juniorerna.



– De är jätteduktiga båda två. Vi hjälper varandra där ute, åker mycket skridskor. Jag tror inte vi behöver tänka så mycket. Vi har hittat en bra kemi. De är fantastiskt duktiga. Två riktigt, riktigt stora talanger som kommer att ha fantastiska karriärer båda två. Båda är ödmjuka och jobbar hårt, så det är enkelt att spela med dem. Vi har kul, det syns där ute tror jag, säger Weigel.



3–1 blev 5–1 i den tredje perioden efter två mål i tom bur, men i TV4:s sändning handlade mycket fortfarande om juniorerna.



– Vilka vitaminer att ha i ett slutspel i det här Djurgården som går från unga talanger till äldre rutinerade spelare. Det är det som ska vara Djurgårdens väg till SHL, säger experten Fredrik Söderström.

Jagar Nylanders rekord: ”Där kommer de vara en dag”

Poängen i matchen mot Oskarshamn var Frondells 23:e och 24:e för säsongen. Detta i endast 28:e matcher för säsongen. Siffror som innebär att han med en omgång kvar av grundserien nu är tre poäng ifrån William Nylanders U18-rekord i Hockeyallsvenskan (27) – och jämsides med David Pastrnak.



– Det säger väl allt. Det (Nylander och Pastrnak) är två världsspelare som är kungar i NHL varje dag. Där kommer Frondell och Eklund vara en dag. Så länge de fortsätter jobba så hårt som de gör, tror på sig själva och hamnar i en bra organisation, för båda kommer bli draftade. De ska bara fortsätta precis som de gör nu så kommer de ha fantastiska karriärer, säger Fredric Weigel till hockeysverige.se.



I detta ska det även noteras att Nylander spelade 35 matcher när han satte rekordet 2013/14. Sett till poäng per match är därmed Frondell (0.86) bästa U18-spelare genom tiderna – sett både över SHL och HA.



– Det är klart att den (utvecklingen) varit jättebra, men vi är inte förvånade. Det blir några struliga första månader för honom. Där är han väldigt lugn och sansad i sitt arbete och bara matar på. Gör man det så får man betalt. Det är kul att se, men jag tror inte att han har nått något tak än, säger huvudtränaren, Robert Kimby.



De struliga månaderna Kimby är inne på började redan för ett år sedan då skada satte stopp för spel i först U18-VM och sedan Hlinka Gretzky Cup. Trots detta har han över sina 28 allsvenska matcher varit Djurgårdens tredje bästa poängplockare (sett till snitt).



– Man ska börja med att säga att han är 17 år. Att vara 17 år och komma upp i ett lag där det är män, det är nervöst. Jag har själv varit där en gång i tiden och tog väl inte för mig tillräckligt bra då. Jag tycker att han har växt med uppgiften mer och mer för varje dag. Han vågar hålla i pucken, är stark på pucken och är bra på att täcka den, bra på att göra mål, läser spelet bra, säger Weigel och fortsätter:

– Victor spelade förra året så det kanske är lite enklare för honom, men Anton har tagit extremt stora steg, framförallt efter jul och nyår.



Går det att förstå att det är möjligt att ta så stora steg över en säsong?

– Ja, jag har spelat i lag med sådana talanger förut också. Det är klart att det går, annars skulle inte talanger komma upp i många lag. Det gäller bara att hitta rätt väg för dem och få dem att tro på sig själva. De tycker jag att Djurgården har gjort bra med Anton. Han fick vara nere och spela lite med J20 och få lite självförtroende, och sen har han bara växt med uppgiften och är en av våra bästa spelare nu tycker jag.



Vem förtjänar Guldgallret mest?

– Sett till hela säsongen så kanske det blir Victor, med tanke på att han varit bra från start. Frondell har varit extremt bra nu sista tiden, men ska man gå på hela säsongen så tycker jag Victor. Sen är båda lika mycket värda att vinna det. Jag kan inte avgöra, avslutar Weigel.