Frölundas supertalang Ivar Stenberg förlängde sin fina poängsvit från åtta till nio raka matcher. 18-åringen tangerar nu rekordet för juniorer och hyllades från både experter och lagkamrater.

– Det är ju en jävla skön hyllning! Snällt, men jag vet inte om jag kan hålla med om det, säger Stenberg med ett leende till hockeysverige.se.

Ivar Stenberg och TV4:s Sanny Lindström. Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Succéjunioren Ivar Stenberg har varit Frölundas poängstarkaste spelare under hösten. I kvällens match mot Djurgården kunde 18-åringen även bli historisk.

Stenberg hade nämligen gjort poäng i åtta raka matcher där rekordet för en spelare som är 18 år eller yngre ligger på nio. Det tog bara drygt två minuter innan Stenberg slog till och satte Frölunda i en 1–0-ledning.

Därmed tangerar Stenberg nu Tomas Sandströms rekord, som stått i 43 år.

– Det är kul! Men det är inget jag lägger vikt vid nu. Det kanske blir något i framtiden som man kollar på, säger Stenberg till hockeysverige.se efter matchen.

Svarar på Sanny Lindströms fina ord: “En jävla skön hyllning”

Utöver att leda Frölundas interna poängliga har Stenberg även tagit plats i SHL:s. Inför kvällens match var 18-åringen på en delad åttonde plats i poängligan med 22 poäng (5+17).

I TV4:s sändning hyllades han som “den bästa spelaren i Europas bästa lag” av experten Sanny Lindström. Själv är Stenberg ödmjuk.

– Ja, det är ju en jävla skön hyllning! Snällt, men jag vet inte om jag kan hålla med om det, säger Stenberg med ett brett leende och fortsätter.

– Det är en rätt rejäl hyllning. Jag fokuserar mer på mitt spel och laget då.

Max Lindholm om Stenberg: “Kanonkille på alla sätt”

Stenberg har tillsammans med Theodor Niederbach och Max Lindholm varit en av SHL:s starkaste kedjor. Både Niederbach och Lindholm har stått för en del poäng vilket till viss del är Stenbergs förtjänst.

Efter matchen mot Djurgården hyllades Stenberg även av Lindholm, som uppskattar möjligheten att få spela med talangen.

– Ivar är jättebra! Han är ung och behöver lugn och ro här. Han har ett tufft år, han behöver hitta harmoni och ställa krav på sig. Samtidigt ska han få göra det han är bra på, säger Lindholm till hockeysverige.se och fortsätter.

– Så jag försöker hjälpa Ivar med det. Att han känner att när han spelar med mig så kan han spela ut så mycket han kan. Samtidigt försöker jag ställa högre krav på honom och han tar det grymt. Ivar är en kanonkille på alla sätt, så jag unnar honom allting här!

Kan slå rekordet på lördag: “Hoppas det”

Frågan är nu om Stenberg kan förlänga sin fina poängsvit ytterligare. Junioren får chansen på lördag när Brynäs gästar Frölunda i den sista matchen inför landslagsuppehållet.

Stenberg håller sig dock till spelet först och främst. Angående möjligheten att slå rekordet i Frölundas nästa match säger supertalangen följande.

– Vi får se! Jag hoppas det, säger Stenberg avslutande.

Lindholm höll med Stenbergs korta svar och lägger även han sitt fokus på laget.

Ska du hjälpa Ivar slå rekordet nästa match?

– (Skratt) Ja, det är ju en tuff match på lördag. Så länge man gör bra saker så kommer poängen. Man förtjänar det över tid och det är aldrig orättvist. Det gäller bara för Ivar att fortsätta göra jobbet så kommer det säkert, säger Lindholm.

Imorgon kommer dessutom JVM-truppen presenteras där Stenberg väntas ha en självklar plats. JVM drar igång den 26:e december, och Stenberg kommer då återigen ställas mot andra juniorer, efter att ha fått stora framgångar på seniornivån.

I nuläget återstår det att se ifall Stenberg lyckas slå till igen på lördag och ta vara på rekordet. Matchen mellan Frölunda och Brynäs drar igång klockan 15.15.