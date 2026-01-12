Frida Axell var förra säsongen en av SDHL:s bästa målvakter – men valde ändå att skriva på för Rögle i NDHL.

Där säsongen inte ens hann börja innan korsbandet gick av.

— Vi trodde inte att det var korsbandet som var av eftersom det ändå kändes så pass bra, så det blev en chock när jag fick reda på det, säger målvakten till Hockeysverige.se.

Frida Axell får vänta på sin debut för Rögle i NDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Landslagsmålvakten, Frida Axell, lämnade Luleå i våras för spel i SDHL för Rögle, men inledningen har inte blivit som hon velat. Skadad på försäsongen och rehabilitering i stället för att spela matcher.

— Jag hade fått ett gott intryck av Rögles organisation, laget, ledarna och träningarna i sig, så det var ett ganska enkelt beslut i slutändan, säger Frida Axell då hockeysverige.se möter upp henne på väg till en timmes rehabilitering i Rögles hemmahall och frågar om varför vi idag ser henne i Rögle.

— Jag har fantastiska minnen från Luleå, men jag är väldigt tacksam över att få vara här nu.

I en tidigare intervju med hockeysverige.se berättade Frida Axell om avskedet från Luleå:

— Det var absolut en stor besvikelse. I och med att det var några månader kvar fick jag omvandla det till en styrka i stället, bevisa hur fel dom har.

— Jag tycker ändå att jag gjorde så och, som sagt var, jag är väldigt tacksam över alla mina lagkompisar som har stöttat mig och gett mig jättemycket kärlek.

Frida Axell valde bort SDHL för Rögle och NDHL

När vi nu skriver januari 2026 så är hon inte speciellt besviken längre.

— Inte nu med facit i hand. Med tanke hur bra jag har det nu är jag glad över att få vara här.

Du valde NDHL före SDHL, hur kom du fram till valet att byta ner dig en division?

— Nu hade jag spelat i SDHL under några år och ville vara med på en annan typ av resa och mål. Samtidigt vill jag hjälpa klubben upp till SDHL.

Frida Axell med en av många vänner från tiden i Luleå, Sara Grahn. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hade du förfrågningar från SDHL-lag?

— Ja, jag pratade med några via min agent, men det är fantastiskt här.

Hur har första tiden varit i Rögle och Ängelholm?

— Den har varit jättebra. Jag har fått många goa vänner här, trivs jättebra och längtar att få komma hit till hallen varje dag.

— Ängelholm är en riktigt fin stad, liten och mysig. Sedan är det för min del nära hem till Göteborg, så det finns många fördelar med att få vara här.

Korsbandet gick av i träningsmatchen

Är du ofta ”hem”?

— Nu har det varit lite mer i och med att jag varit skadad. Det är om vi har en ledig helg som jag kan åka hem.

Under försäsongen drog alltså Frida Axell korsbandet.

— Det går framåt varje dag. Jag tränar mycket och försöker bygga tillbaka styrkan och allt det.

Det var i en träningsmatch olyckan var framme.

— En träningsmatch mot HV71 i början av säsongen. Jag tror att det var sju minuter in i matchen och jag gjorde en räddning. Då kände jag att det knäppte till lite. Jag kunde ändå fortsätta köra även om det kändes lite konstigt. I periodpausen tog vi beslutet att pausa.

— Vi trodde inte att det var korsbandet som var av eftersom det ändå kändes så pass bra, så det blev en chock när jag fick reda på det.

”Jag mådde dåligt några veckor efteråt”

Att komma hit som nyförvärv, landslagsmålvakt och med stora förväntningar på dig, hur var det då mentalt att inse att du har en lång rehabilitering framför dig?

— Det var riktigt tufft och som en mardröm. Jag mådde dåligt några veckor efteråt. Samtidigt har jag haft väldigt kul här med laget.

— På så sätt glömmer jag av hur tufft det är och varit då jag kommer hit samtidigt som jag har mycket stöd från klubben, vänner och familj. Jag får ändå vara med om mycket, åkt med på bortaresor och allt möjligt sådant. Det är kul att peppa laget, pusha och hjälpa till lite.

Rögles målvakt Frida Axell under en fotografering den 3 december 2025 i Ängelholm.

Foto: Christoffer Borg Mattisson / Bildbyrån.

När ser vi dig tillbaka på isen?

— Målet är nästa säsong. Det är vad jag siktat in mig på.

Hur mycket kan du träna idag?

— Jag kör nästan två, tre pass om dagen, men jag är inte på is ännu. Det är allt från kondition, styrka, överkropp… Jag får dela upp det lite för att hinna med, avslutar Frida Axell som tidigare har vunnit tre SM-guld med Luleå.

