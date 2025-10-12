Rögle sköt väldigt mycket men pucken ville inte in i Frölundamålet.

Trots förlusten ser centern Fredrik Olofsson optimistiskt på matchen och Rögles framtid.

– Jag måste vara mer effektiv när jag får lägena – det är viktigt att få lärdomar längs vägen, säger Olofsson till hockeysverige.se.

Fredrik Olofsson är självkritisk, men inte orolig, efter Rögles förlust mot Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle föll under lördagen för första gången på fem matcher. Ängelholmsklubben gästade Frölunda och kunde trots ett spelövertag i två perioder inte få in mer än ett mål.

Inför den tredje perioden hade Rögle vunnit skotten på mål med 26-10. Ändå var det Frölunda som ledde med 3-1. Enligt Röglecentern Fredrik Olofsson var det just effektiviteten som låg bakom förlusten.

– Ja, speciellt i mitt spel! Jag måste vara mer effektiv när jag får lägena. Man måste våga bryta mönster. Göra lite matchavgörande spel. Pucken hoppade lite fel idag. Men det är ingen som tycker synd om sig själv, säger Olofsson till hockeysverige.se.

Hur ser du på erat powerplay, ni hade ändå fyra tillfällen men det kom inget mål där heller?

– Så kommer det vara. Vi har haft matcher där man har gjort mål på en, två och fått in några. Sen blir det inga. Man vill bara skapa momentum. Man tittar inte på resultaten varenda gång. Jag känner ändå att över de här 10-11 matcherna att vårt powerplay ändå har varit hyfsat.

– Så det är inget som vi tänker på. Men när man kommer väl ner till slutspelen och sånt så är det ändå PP som kan avgöra matcher. Så det är klart att vi vill få utdelning. Det kan hjälpa i tajta matcher där man kanske inte får studsarna.

Olofsson menar att det inte var en 4–1-match och att Rögle kan ta med sig mycket positivt från matchen. 29-åringen ser det som en bra utmaning att få spela mot andra topplag, framför allt när laget gör en bra insats.

Fredrik Olofsson tar med sig lärdomar från förlusten: “Jätteviktigt för gruppen”

Fredrik Olofsson har fått en stark inledning på säsongen och har hittills gjort nio poäng (2+7). Därmed ligger Rögles nyförvärv på en delad andraplats i den interna poängligan. Närmast kommer Olofsson från spel i Zug i Schweiz, samt två säsonger i Nordamerika – i både NHL och AHL.

Olofsson är däremot född i Helsingborg och har nu återvänt hem för sin första säsong med Rögle. Att lagets fina segersvit nu är över är inget centern lägger vikt på.

– Nej, inte alls. Det är en lång säsong. Frölunda kommer inte heller vinna varenda match resten av säsongen. Gör de det så hatten av till dem. Jag tror det är viktigt att få lärdomar längs vägen. Inse att vad gör vi när vi ställs mot väggen? Hur löser vi problem? Hur pratar vi med varandra? Hur bygger vi tillbaka momentum? Det är jätteviktigt för gruppen att få känna på sådana här förluster, säger Olofsson.

Sett över hela matchen mot Frölunda är Olofsson nöjd med Rögles insats och blickar nu framåt. Centern menar att laget såklart hade velat ta med sig tre poäng men att det kommer matcher där man har lite mer otur.

Bortsett från effektiviteten mot Frölunda ser även Rögletränaren Dan Tangnes väldigt positivt på lagets insats under säsongsinledningen.

– Vi måste ha mer än ett mål för att vinna generellt. Så effektiviteten är för låg. Sen är det också så att effektiviteten kommer att gå upp och ner under säsongen. Vi är bara elva matcher in. Det är för tidigt tycker jag att dra så stora slutsatser av det. Vi har väl gjort tredje eller fjärde flest mål såhär långt också, säger Tangnes till hockeysverige.se.

Dan Tangnes och Fredrik Olofsson blickar framåt efter att segersviten sprack. Foto: Bildbyrån

Rögle ser fram emot Skånederbyt: “Matcherna är skitroliga”

Rögles nästa match kommer på torsdag när ängelholmarna ska åka till Malmö för säsongens första Skånederby. Det brukar bli heta matcher med starka känslor från båda lagen och supportrarna.

Fredrik Olofsson känner sig revanschsugna efter förlusten mot Frölunda och ser nu fram emot matchen mot Malmö.

– Det känns jättekul. Matcher där det känns, det är då tycker jag att vi får ut det bästa ur killarna. De matcherna är skitroliga. Då får man ut mer av individen och laget och staden och klubben och allt. Så vi lär ha många fans där. Även här idag, vi har underbara fans som följer med och stöder, säger Olofsson.

Även Tangnes passar på att hylla supportrarna och väntar sig en bra match på torsdag.

– Jag måste berömma engagemanget och supporterkulturen vi har i Ängelholm. Det har varit helt fantastiskt. Även när vi åker upp till Scandinavium som är fullsatt så är det våra supportrar som låter mest, hörs mest.

– Det finns ju en fantastisk energi i hela klubben som vi hoppas kunna ge mycket tillbaka. Mot Frölunda blev det tyvärr inte så, men jag känner mig ganska trygg på att vi kommer skapa en fin inramning i Malmö på torsdag och det ser vi verkligen fram emot, avslutar Tangnes.

Efter lördagens förlust har tabelltvåan Rögle fem poäng upp till Frölunda. Samtidigt har Skellefteå och Timrå närmat sig andraplatsen där det nu skiljer en respektive tre poäng lagen emellan.

