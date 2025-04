”MoDo har en stor plats i mitt hjärta”

10 mars blev Fredrik Andersson MoDos krisdrag inför SHL-kvalet.

En nedflyttning senare ger tränaren nu svar kring sin egna framtid i klubben.

– Jag har lite olika alternativ, men… börjar 57-åringen berätta för hockeysverige.se.

Fredrik Andersson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Inför kvalet mellan MoDo och HV71 ringde Henrik Gradin upp Fredrik Andersson för att stärka upp på ledarsidan. Det såg inledningsvis ut ganska bra, men sedan vände allt och nästa säsong får vi se MoDo i Hockeyallsvenskan igen.



– Jag upplevde att det var ett lag som hade en ganska hög energi i gruppen ändå, berättar Fredrik Andersson då hockeysverige.se frågar honom om hur han upplevde laget han kom till.



Fredrik Andersson fortsätter:

– Jag tyckte att det var ett lag som kändes ganska stabilt då jag kom in. Ofta när man kommer till en klubb som gått dåligt och ska in i ett kvalspel, att man då känner att det kan vara en lite låg energi och sådana saker.

– Jag tyckte ändå att stämningen mellan killarna här var på ett bra sätt, så jag måste säga att det ändå var en positiv överraskning då jag kom in.



Vad ville Mattias Karlin få för support av dig?

– Det jag kom in för var att få in mer energi och se med lite nya ögon på vissa saker. Det fanns spelare som kanske inte hade levererat på högsta nivå, att då få dom att slappna av lite mer. Prata lite med dom om att jag hade varit med om den här situationen tidigare och med de ge energi till gruppen.

– Egentligen var det den stora grejen för mig och inte att komma in med några speltekniska grejer.



MoDo inledde kvalet bra med två raka vinster.



– Inledningen var riktigt bra. Jag kände, som jag sa, att den här energin i gruppen fanns där, men det var absolut lite spänt när vi kom ut till första matchen.

– Jag tycker att HV71 var minst lika bra som oss i första matchen, men vi hade ett bra powerplay och målvaktsspel som avgjorde.

– Andra matchen var vår klart bästa match. Vi var bättre än HV71 då. När vi fick den starten trodde jag verkligen att det här skulle vi kunna greja.

– Någonting hände. Speciellt i match fyra då vi förlorade i ”sudden”. Där tappade vi lite energi och momentum i det vi gjorde. Vi hittade aldrig tillbaka till vårt spel igen utan HV71 var bättre i sista matcherna.



Blev det mentalt stressigt för killarna då HV71 kvitterade matchserien?

– Jag tycker kanske att vi inte klarade av att nollställa oss. Vi försökte trycka på att det nu var bäst av tre och inte sju när vi kom till 2-2. Och att vi hade hemmaplansfördel och så vidare.

– I slutändan är det små grejer som avgör dom här matcherna. Vi hade kanske inte marginalerna med oss och var inte heller så effektiva i vårt anfallsspel. Jag tycker att toppspelarna för HV71 med André Petersson i spetsen var lite av skillnaden.



Hur tänker du kring HV71:s prestation i kvalspelet?

– HV71 gjorde en bra prestation. Det som kanske var nyckeln för HV71 var att dom fick upp målvaktsspelet med (Frederick) Dichow. Han gjorde en otrolig serie då han kom in. Jag måste säga att det var väldigt starkt av honom med tanke på den säsong han kom ifrån.

– Jag gillar det (Joona) Luoto gjorde, André, (Oscar) Engsund och så vidare. Dom här spelarna spelade på topp i viktigaste matcherna. All cred till HV71 och jag tycker att dom gjorde en bra finalserie.

Så ska MoDo ta sig tillbaka till SHL

Kan du klä ord på dina tankar då det var över?

– Det har varit ett par tuffa dagar och tog hårt när vi förlorar en sådan här matchserie. Framför allt när vi ändå hade 2-0 i matcher.

– Oerhört tung tid första fem, sex dagarna efter. Jag var inte på något bra humör, hade oerhört låg energi och så vidare. Man vill inte vara en förlorare.

– När jag hoppade in i det här hade jag bara ett mål framför mig. Det jag såg var att vi skulle klara oss kvar, så det blev oerhört tomt.



Kvalet för att hålla sig kvar i SHL kan kännas brutal för det lag som tvingas att lämna och Fredrik Andersson tycker att vi kanske borde fundera framåt hur vi vill att det ska se ut i svensk hockey.



– Jag tror att vi lite på sikt måste titta oss om vad vi ska göra och är bäst hockey i framtiden. Det handlar inte om att vi åkte ur nu utan om att rädda föreningar som tappar så otroligt mycket pengar.

– Också för att klubbarna ska kunna ha lite långsiktighet, men även för att kunna satsa mer på yngre spelare för svensk hockeys skull.

MoDo-spelarna deppar efter kvalförlusten mot HV71. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

Vad betyder det för en ort som Örnsköldsvik att ni inte har ett lag i högsta serien längre?

– Många är naturligtvis väldigt besvikna. Hockeyn är väldigt stor i ”Ö-vik” så det tar hårt på många här.

– Nu tycker jag att vi står lite bättre rustade det här året än när vi åkte ur 2016. Nu har MoDo en bättre ekonomisk situation. Jag tror också många var mer bredda här i ”Ö-vik” på att det kunde hända.

– När vi åkte ur mot Leksand trodde alla att vi skulle vinna eftersom vi dominerade den serien på ett annat sätt.

– Som sagt var, många besvikna personer, vilket dom naturligtvis ska vara. Jag hoppas att vi om ett år kan ha lite ljusare tider här upp i ”Ö-vik” igen.



Vad blir viktigt om MoDo snabbt ska ta sig tillbaka till SHL?

– Vi vill tillbaka direkt eller så fort som möjligt. Samtidigt vet vi hur små marginalerna är i den här sporten.

– Det är en sak att gå ut och säga att vi ska tillbaka, men vi måste spela våra kort rätt och ha en riktigt bra plan för hur vi ska ta oss dit.

Svaret om framtiden: ”Olika alternativ”

Kommer Fredrik Andersson stå i MoDo:s bås nästa säsong?

– Det är fortfarande oklart. Jag ska träffa (Henrik) Gradin under veckan. Vi ska sätta oss ner och prata lite om framtiden. Efter det vet jag lite mer, men ingenting är bestämt till dags dato. Jag har lite olika alternativ, men MoDo är absolut ett av dom.



Och du trivs med att bo hemma i Bjästa antar vi?

– (Skratt) Ja, jag trivs i Bjästa. Jag har varit ute under några. Bland annat i Norge under tre år och jag trivdes bra i Oslo.

– Hemma är alltid hemma och MoDo hockey har en stor plats i mitt hjärta eftersom jag haft så många år som både spelare och ledare i klubben. Att få vara med på resan tillbaka skulle också vara så otroligt stort för mig. Det vill säga om vi kan komma överens om att jag ska vara det.