Förklaringen till nobben: ”Dök upp annat för Södertälje”

Viktor Liljegren, 31, har skrivit ett nytt ettårsavtal med Södertälje SK.



Men det var länge långt ifrån klart att det skulle bli en fortsättning i laget.



Nu berättar han om turerna kring sin framtid, korta tiden i moderklubben Tyresö/Hanviken och varför det till slut landade i ett nytt kontrakt med Södertälje.



– Vi hade lite dialog efter säsongen och sen blev det väl lite grann att det rann ut i sanden från bådas håll. Det dök upp lite annat för Södertälje och sådan är branschen, säger han till Hockeysverige.

Södertäljes Viktor Liljegren är tillbaka efter ett halvår isär från klubben. Foto: Bildbyrån

Att höra att Viktor Liljegren, 31, återvänder till Södertälje SK kanske låter lite märkligt. Men efter att inte ha fått ett nytt kontrakt i våras, står han nu som ”nyförvärv” inför den kommande säsongen. Sommaren har han spenderat tränandes för Hockeyettan-klubben Tyresö/Hanviken, vilket är hans moderklubb.

– Jag är uppvuxen i Tyresö och det är min moderklubb och jag tyckte att den här perioden var ett kanontillfälle för att träna där och se hur allting funkar där också.

Klubben har etablerat sig de senaste åren som Stockholmsområdets främsta utmanare om en plats i Hockeyallsvenskan, parallellt med Väsby.

En resa som gjort att man nu är ett etablerat lag på den nivån.

– Det är ju jätteroligt så klart att se det och nu är de ju verkligen en etablerad klubb där. Det är bra människor och allt runtomkring finns där med förutsättningar och en bra grupp och det är något man kommit långt på att försöka bygga på dessa delar genom åren.

”Det känns grymt”

Upplever du att det har funnits ett behov för en stark Ettan-klubb i Stockholm som Tyresö/Hanviken nu blivit?

– Det tror jag absolut att det finns ett behov för. Det gör en skillnad helt klart i Stockholmshockeyn att det finns de klubbarna också där. Man kan slussa ner spelare och fostra uppåt i serierna och hela den biten. Ju fler klubbar i Stockholmshockeyn som gör det bra i Ettan, det gör den lokala hockeyn bättre. Det är så klart positivt.

Men det blev inget tävlingsspel i Hockeyettan för Tyresö/Hanviken. I helgen gick klubben ut med att drömvärvningen hade gått i kras.

”Vi tackar Viktor Liljegren för de matcherna han spelade med oss under föregående vecka. Viktor får inte ihop livspusslet med spel i Hockeyettan. Vi önskar Viktor stort Lycka till med framtiden”, skrev klubben på Instagram.

I stället blev det på lördagen klart att han återvänder till Södertälje. En klubb som har blivit viktig för honom.

– Det betyder mycket så klart, förutom när jag var över i USA och spelade collegehockey i fyra år är det här man varit längst. På tre år knyter man mycket kontakter, inte bara med folk man spelar med utan även runtomkring. Hela den biten gör att det känns som hemma och det är ett ställe som jag tycker om att vara på. Det känns grymt bra.

Om det blir spel direkt vet han inte i nuläget.

– Jag känner mig redo och varit på is sedan i början av augusti, men sedan är det klart att det är lite annorlunda här och man får ge sig själv lite tålamod och tid att komma in i det, även om man varit med tidigare. Det är mycket nytt, nya spelare och ny tränarstab och så klart så sätter de sin touch på hur de vill spela och så där. Det finns att lära, men det bästa sättet att komma bra in i det är att gasa på från start.

Långa pendlingen: ”Fem mil är det allt”

Men att det dröjde så pass lång tid till innan han fick beskedet att han blir kvar i klubben, det var inget som han själv önskade.

– Vi hade lite dialog efter säsongen och sen blev det väl lite grann att det rann ut i sanden från bådas håll. Det dök upp lite annat för Södertälje och sådan är branschen. Men väldigt kul nu att det kunde gå i lås och att man får vara tillbaka och spela med SSK.

Han uppskattar verkligen att det är en riktig hockeystad.

– Hockey berör många människor, speciellt i Södertälje. Det är så det och det leder till att det är hög kravställning men det är också en av de roligaste platserna att spela matcher på. Ett fullsatt Scaniarinken ser man fram emot. När Scaniarinken hoppar och studsar är det magiskt.

Nya i laget är bland annat den rutinerad stjärnduo med mångårig SHL-erfarenhet i Patrik Zackrisson och Jonas Ahnelöv.

– Det är såklart två spelare som är väldigt meriterade och spelat många stora matcher och det ska bli väldigt kul att få vara en del av det också. Jag tror att deras erfarenhet kan bli viktig för oss men om man kollar på det finns det andra som har bra erfarenhet som Henrik Eriksson som har ett otroligt hockey-cv. Han står för att lägga ner jobbet och det är han bäst på och det betyder mycket så det känns som att det finns en del att ta av där.

Patrik Zackrisson och Jonas Ahnelöv spelade i Leksand tillsammans. Foto: Bildbyrån

För några år sedan i en intervju berättade du att pendlingen från Tyresö var frustrerande för dig. Var det en av anledningarna till att du hade tänka dig att spela för Tyresö?

– Ja, fem mil är det allt, det är en bit men man är van nu. Det går bra och jag har ju (Sebastian) Dyk som bor i närheten och hela föra året åkte vi tillsammans så det är fint.

”Tror inte man ska dra för stora växlar”

Bogren har bytts ut mot Andreas Johansson, vad har du för intryck av honom och säsongsstarten SSK haft?

– Det var första dagen i dag och bara positiva intryck och hela känslan är väldigt positiv. Även om det inte varit de resultat som man har velat finns mycket bra att trycka på. Så ska det nog lossna här framöver, säger han och fortsätter.

– Jag tror inte man ska dra för stora växlar, vi har inte haft några kanonstarter alla år heller innan och sedan är det ju så att de flesta lag går igenom halvdåliga perioder under säsongen så man får ha lite tålamod och inte dra för stora växlar. Det är bara att jobba på och se till att det kommer att ändra sig.