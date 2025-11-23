”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För två säsonger spelade han i J18 Regional. Nu är Felix Carell på väg att etablera sig i SHL med moderklubben Malmö.

— Jag trodde jag skulle få jobba J20 och kanske få chansen i A-laget, berättar talangen för Hockeysverige.se.

Felix Carell inför ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Frölunda den 9 oktober 2025 i Malmö.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Felix Carell har varit ett stort utropstecken i Malmö den här säsongen. Klubben har inte varit allt för bortskämda med att få upp juniorer från staden till sitt A-lag. Men redan på försäsongen imponerade backtalangen stort på tränarna.

Det blev sedan en utlåning till Kalmar i Hockeyallsvenskan, där han gick riktigt starkt. Nu är 19-åringen tillbaka i Malmö och försöker slå sig in i SHL-laget på allvar.

— Det har gått mycket snabbare än vad jag trodde, helt klart. Liksom att redan från start bli utlånad till Hockeyallsvenskan var inte det jag hade tänkt inför säsongen. Jag trodde jag skulle få jobba J20 och kanske få chansen i A-laget. Det var skitkul att få den chansen från start och att det gick så bra som det gjorde. Att sen komma tillbaka till Malmö och få speltid där.. det är det jag har drömt om hela vägen, berättar löftet.

Förra säsongen blev det, förutom en match i Hockeyettan, enbart spel med J20-laget i Malmö. Till den här säsongen fick han alltså chansen med A-laget redan på försäsongen. Och visade då att han var med i kampen om platserna.

— Ja, jag tror det var där min säsong tog fart. Jag fick från start på försäsongen köra med A-laget och lära känna gruppen redan där. Att kunna visa vad jag går för och jag tror att det var där och då jag köpte mitt förtroende hos ledarna.

Har fått debutera i moderklubben

Under säsongen har Felix Carell alternerat mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Den nionde oktober kom debuten för Malmö. En klubb han har representerat hela livet.

— Det är jättespeciellt. Jag har bott i Malmö hela mitt liv och sett upp till spelare. Alltid velat spela i Malmö Arena framför den här publiken. Det är helt fantastiskt.

Vilka är det du har sett upp till?

— Det är väl lite spelare från när jag var liten. Henrik Hetta spelade i Malmö och såna gamla lirare som inte är kvar. Sen Händemark som spelar nu har man haft koll på sen man var liten. Han varit i Malmö ett bra tag. Det är coolt att spela med sin idol.

Kaptenen Fredrik Händemark är en spelare Felix Carell ser upp till. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Just nu är junioren kvar i Malmö på obestämd tid. Det återstår nu att se om det blir en fortsättning i moderklubben eller om han fortsätter att alternera mellan ligorna.

— Det har känts bra men det är en omställning att skifta från lag till lag, det är inte helt lätt. Samtidigt har jag spelat i Malmö och systemet ett bra tag så det är inget konstigt. Grabbarna har varit välkomnande i laget.

Det är sagt nu: ”Det är det jag fått till mig”

I Hockeyallsvenskan inledde Felix Carell med att göra två mål och en assist på sina första fem matcher i elithockeyn. En rivstart som han sedan har ridit vidare på under säsongen.

— Det var skitkul att få en liten uppfattning om sin egen förmåga. Jag har bara spelat J20 och en match i Hockeyettan. Det var skitkul att få jämföra sig med den nivån och se var jag ligger. Jag fick stort förtroende och speltid.

Vad är sagt just nu?

— Det är att jag är i Malmö nu till att det i så fall händer någonting. Det jag har fått till mig är att jag är här tills vidare.

I Malmö har han nu fått spela runt fem minuter de senaste matcherna. Och vad som är målet framöver är väldigt tydligt: Att slå sig in i truppen högre upp i hierarkin.

— Det är att försöka få fler minuter. Att komma in i spelet på det sättet. Jag har varit med nu och fått lite mer och lite mindre speltid vissa matcher. Det är speltiden som gör att man kommer in i det. Det är just det jag känner.

Felix Carell om snabba resan till SHL

För två säsonger sedan spelade Felix Carell i Malmös J18-lag till vardags. Där blev det då 20 poäng på 27 matcher i J18 Regional. Efter att sedan ha imponerat i U20 Nationell är nu alltså talangen på väg att etablera sig på seniornivå.

En snabb och imponerande resa som har skapat eko i hockey-Sverige.

— Det är allt jobb man lagt ner som börjar sätta fart nu, helt enkelt. Jag börjar få rätt på grejerna. Det är alla timmar man lagt ner i ishallen och gymmet.

Felix Carell imponerade i Hockeyallsvenskan. Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Inför Juniorkronornas förra samling var det också snack om att backen skulle vara aktuell för att få chansen till en debut i j-landslaget. Så blev det inte den här gången. Men med en backsida som har stora frågetecken runt sig inför uttagningen till JVM finns det möjligtvis en liten, liten lucka.

Förra året såg vi exempelvis Dennis Altörn komma från ingenstans och ta sig in i truppen. Själv är det däremot inget Felix Carell går runt och tänker på.

— Det är faktiskt inget jag går runt och tänker på i och med att jag inte var med på nån landslagscamp. Nu fokuserar jag bara på att etablera mig i Malmö.

Source: Felix Carell @ Elite Prospects