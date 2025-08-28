Svenske stjärnan spelade skadad: ”Fick ta en spruta”

Fjolårssäsongen blev ingen höjdare för Elias Lindholm.

Boston missade slutspelet och svensken kom inte upp i önskvärd nivå.

Dessutom brottades Lindholm med en skada som gjorde att han fick spela på sprutor.

– Det blev en säsong jag helst vill glömma, säger Lindholm till Hockeysverige.se.

Elias Lindholm är revanschsugen inför den nya säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Nick Wass/AP/Alamy

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en stark säsong med Brynäs 2012/13 valde Elias Lindholm att lämna Sverige för spel i NHL. Första stoppet blev Carolina. Efter det har resan gått vidare via fem och en halv säsong i Calgary och en halv säsong i Vancouver innan han inför säsongen 2024/25 flyttade tillbaka till USA och valde spel med Boston.

— Det är ganska mycket som hänt eftersom jag var ganska ung då, säger Elias Lindholm med ett leende då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Tegera Arena och frågar honom om vad den största skillnaden är på honom som hockeyspelare idag jämfört med 2013 då han kom över till NHL.

— Det har, som sagt var, hänt mycket. Jag har blivit pappa och skaffat familj. Som hockeyspelare är svårt att säga. Det har hunnit hända mycket när man varit borta tolv år. Man ändrar lite spelstil, hittar sin roll lite mer och jag har träffat på lite olika coacher.

— Jag har lärt mig mycket, tagit många lärdomar och fått med mig många erfarenheter.

Hur minns du debuten med Carolina för tolv år sedan?

— Jag blev skadad under försäsongen och fick inte spela jättemycket. Det blev fem, sju minuter i första matchen. Vi mötte Detroit hemma. Jag fick sitta och titta på då ”Zäta” (Henrik Zetterberg) och (Pavel) Datsjuk hade ”stuga” och slog många fina passningar, säger 30-åringen med Gävle GIK som moderklubb med ett skratt.

— Det var njutbart och skönt att spela så pass lite så jag sedan kunde sitta och kolla på dom två.

En ung Elias Lindholm i Carolinas färger.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tuff debutsäsong i Boston: ”En säsong jag helst vill glömma”

Elias Lindholm kommer från sin första säsong i Boston-tröjan. Där svarade han för 17 mål och totalt 47 poäng på 82 matcher.

— Säsongen var inte jättebra. Jag fick ingen kanonstart, hade problem med min rygg och missade hela campen. För att kunna spela från första början fick jag ta en spruta och det tog några veckor innan den hjälpte. Jag hade inte kunnat göra något på en eller två månader så jag kände att jag låg efter och fick jobba i kapp.

— Det var ingen höjdarstart, men jag hoppas att den här säsongen kan bli bättre.

Givetvis var det en stor besvikelse att hans Boston inte tog sig till slutspel.

— Ja, så är det alltid. Innan säsongen kändes det som att vi hade ett lag som kunde göra det, men det var mycket som hände. Ingen visste riktigt vad det skulle hända med (Brad) Marchand och sedan hade vi även coachbytet (Jim Montgomery fick lämna medan Joe Sacco tog över).

— Det var många störningsmoment och vi trejdade bort rätt många, så det blev som det blev. Det blev en säsong jag helst vill glömma.

Elias Lindholms första säsong i Boston blev ingen höjdare.

Foto: Stan Szeto/Imagn Images/Bildbyrån

”Känslan är att vi fått in mer Boston-stuk”

Hur trivs du med allt runtomkring i Boston, vilket också är viktigt för att kunna prestera?

— Det är bra. Precis innan säsongen började fick vi en till liten grabb där hemma så vi lämnar inte huset allt för ofta, säger Elias Lindholm med ett leende och fortsätter:

— Det var fullt sjå där hemma, men Boston är bra stad. Mycket sport och det finns en hel del att göra.

Med tanke på att du vill glömma senaste säsongen, vilka förväntningar har du på den kommande?

— Det ska bli en intressant säsong. Vi har fått in lite spelare, mer grovjobbare, så känslan är att vi fått in mer Boston-stuk i vårt spel.

— Sedan har vi ”Pasta” (David Pastrnak) och förhoppningsvis ska jag hitta tillbaka till mitt spel. (Charlie) McAvoy var lite skadad och missade större delen av förra säsongen. Nu får tillbaka honom.

— Viktor (Arvidsson) kommer. (Jeremy) Swayman hade kanske inte sin bästa säsong… Det var mycket som gick fel, men som förhoppningsvis kan gå bättre den här säsongen och som gör att vi kan ta oss till slutspel i alla fall.

Viktor Arvidsson är ny i Boston.

Foto: Ronnie Rönnvist

En eventuell återkomst till Brynäs lär dröja

Du är en av äldre ”gubbarna” i laget…

— Det har gått snabbt. När vi trejdade bort en massa folk fick jag flytta längre och längre bak i bussen. Till slut satt jag längst bak. Då insåg jag att jag inte är så ung längre, säger Elias Lindholm med ett skratt.

Det vänder hem en hel del NHL-killar till Brynäs. Johan Larsson, Jakob Silfverberg, Oskar Lindblom, Erik Källgren, Robert Hägg, Axel Jonsson-Fjällby och Nicklas Bäckström är några av dessa. Även Christian Djoos har varit över till NHL och vunnit Stanley Cup, men tog vägen över Schweiz, men då det gäller Elias Lindholm får Brynäs vänta ett tag till.

— Jag har sex år kvar på kontraktet. Som kroppen känns nu och jag fortfarande känner suget gör att jag hoppas kunna spela kvar några år till där borta. Efter det får vi se, men det är svårt att säga något om det nu.

Hur ser du på Brynäs senaste säsong?

— En grym säsong. Att först ta steget ner och sedan steget upp för att vinna serien och vara i en SM-final är stort.

— Dessutom att nästan hela staden sluter upp och det är fullsatt varje match är imponerande. En stor eloge till Johan Alcén och tränarstaben som fått ihop ett grymt gäng som dessutom spelar en rolig hockey.

— Det var kul att kolla några matcher förra säsongen, vilket jag faktiskt inte brukar göra, men det passar lite bättre tidsmässigt nu då jag är på östra sidan, avslutar Elias Lindholm.