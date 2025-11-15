Efter bottennappet – nu väntar nytt ångestmöte

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mot Linköping blev det förlust med 1-6. Nu väntar en ny ångestmatch för Leksand – när de under lördagen gästar HV71, som nu bara är en poäng bakom masarna.

— Vi vill spela ett annat spel är det vi gjorde. Sedan måste vi vara bättre i våra avvägningar, säger Leksands huvudtränare Johan Hedberg till Hockeysverige.se.

Leksand ställs mot HV71 under lördagen.

Foto: Bildbyrån.

Leksand gick in i landslagsuppehållet med en go känsla. Vinst hemma med 2-0 mot då serieledande Rögle. När SHL startade upp igen stod Linköping för motståndet. En trepoängare där och Leksand skulle lyfta i tabellen. Men… Förlust 6-1 och stundtals fullkomligt utspelade.

— Riktigt bra tycker jag. Bra energi, positivitet och vi fick tillbaka lite spelare, svarar Leksands tränare, Johan Hedberg, då hockeysverige.se frågar honom om vilken känsla han upplevde att laget hade under landslagsuppehållet.

— Det kändes jättebra. Därför blev jag förvånad när resultatet blev som det blev mot Linköping.

Kan du ge en rimlig förklaring till varför det såg ut som det gjorde i er prestation?

— Nej, det kan jag inte. Vi slarvade med saker vi vanligtvis inte gör. Första fem minuterna började vi bra. Sedan fick dom ett mål i ”PP” (Powerplay) och vi blev lite små efter det.

— Det är inte så karaktäristiskt av oss att påverkas av sådant utan vi brukar bara köra på. Andra perioden var inte vår hockey alls.

”Det var en missräkning”

Från sidan upplevdes det som att energin var borta.

— Ja, vi kom inte åt dom. Vi slarvade mycket med pucken, sprätte puckar hit och dit och tog inte ansvar över det. Sedan vart vi fast under långa sekvenser i egen zon där dom tröttade ut oss.

— Då såg det rätt illa ut och kändes rätt illa att bli så tillbakatryckt. Vi fick inget tryck i spelet. Där allt började med slarviga puckbeslut och slarviga passningar.

Vad sa ni till varandra inför tredje perioden då ni trots allt stundtals lyfte upp spelet, men ändå släppte in en del mål?

— Jag sa till killarna att det positiva var att kunna gå ut efter vår sämsta period den här säsongen och ändå har en jäkla bra chans att ta tillbaka den här matchen.

— 3-1 kom som en invitation till tredje perioden. Jag tycker också att vi kom ut till tredje med rätt inställning. Vi skapade dock inte dom riktigt heta chanserna, men vi fick tryck på Linköping, skapade en utvisning, fick ett powerplay och jag tänkte att ”nu ska vi peta in den”, men det gick åt andra hållet (4-1) och ridå.

— Det var en missräkning, Både jag och killarna kände att fanns hopp för tredje perioden, men det gick inte vår väg.

Vad tar du med dig för positivt från matchen mot Linköping?

— Jag tror inte vi tar så mycket positivt av den här matchen, faktiskt. Vi har gått igenom lite saker från matchen och lära oss av det för att sedan stryka den.

— Vi vill spela ett annat spel är det vi gjorde. Sedan måste vi vara bättre i våra avvägningar när vi kan och inte kan gå i vår forecheck så vi inte bli långa i laget.

Leksand ställs mot HV71

Hur mycket bekymrar prestationen mot Linköping dig?

— Prestationen… Det var inte så att ingen försökte. Det hade varit värre om folk gick ut och inte brydde sig, men det har vi aldrig i det här gängen utan det är ett otroligt ödmjukt och hårt jobbande gäng.

— Killarna kan bättre och vill mer. Jag är övertygad att dom också kommer vara bättre imorgon (läs: idag). Det gäller att vi följer vår gameplan lite bättre så alla vet vad våra partners kommer göra där ute. Nu blev vi lite ”free basande” på vissa håll och kanter och kom i trubbel på så sätt.

Leksand och HV71 drabbar samman under lördagen. Foto: Bildbyrån/Christoffer Cederberg.

Vilka förväntningar har du på mötet med HV71?

— Att vi kommer ut med energi, positivitet och försöker spela vårt spel. Oavsett vad som händer i matchen ska vi försöka spela pucken i hög fart, intensivt och skapa långa anfall på dom. Sätta dom under press. Det är då vi är som bäst.

Handlar det om att se till er prestation i första hand och inte fundera så mycket över hur HV71 kommer att spela?

— Vi funderar egentligen bara på vår prestation. Vi kan bara påverka det vi kan påverka och det vi gör. Vad sedan dom gör får bli en frukt av hur vi hanterar matchen. Att dom får anpassa sig efter oss. Det är vår förhoppning.

— Sedan kommer dom säkert ha ett annat tänk och vill antagligen sätta press på oss. Vi får se vem som hanterar det bäst.

HV71 mot Leksand startar 15.15.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects