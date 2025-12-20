”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eddie Levin blev inlånad till HV71 och gjorde succé med 1+2 i segern mot Djurgården.

Då tycker TV4-experten Almen Bibic att HV borde behålla Levin.

– Han borde vara en julklapp till HV71 att värva in, säger Bibic.

– HV får ha mig på önskelistan i så fall, svarar Levin.

Eddie Levin gjorde ett succéinhopp i HV71, men blir han kvar? Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Innan landslagsuppehållet blev Eddie Levin inlånad av HV71 och spelade 7:51 minuter i en 4-1-förlust mot Malmö Redhawks.

Till lördagskvällens match mot Djurgården hade HV lånat in Levin igen och den här gången gick det betydligt bättre för 25-åringen från Vimmerby. Han satte sitt första SHL-mål och stod totalt för tre poäng i 5-2-segern mot Djurgården.

– Det var kul, väldigt kul. Jag fick pucken också, den är inne i omklädningsrummet, säger Levin till hockeysverige.se om sitt första SHL-mål.

Du var mycket mer involverad i dag, hade mer puck och kunde spela till dina styrkor jämfört med första matchen här i HV, vad skulle du säga att det beror på?

– Jag vet inte, det hjälper ju mycket när laget går bra såklart. Vi gjorde en jättebra match idag, och jag fick mycket tid i offensiv zon och det är ju där som jag har mina styrkor i spelet. Det är jättekul att få bidra och sedan spelar jag ju med två jättebra spelare med Ang och Rosuek också. De gör det enkelt för mig, säger Levin och fortsätter:

– Jag är en offensiv spelare och vill bidra offensivt. Det är jättekul att få möjligheten med mycket anfallstid och att få spela med två riktigt skickliga spelare.

Hyllas av Anton Blomqvist: ”Gör skillnad i dag”

HV-tränaren Anton Blomqvist var också nöjd med Eddie Levin och hans insats i matchen.

– Jag tycker att han vågar spela lite mer i dag än vad han gjorde sist han var här. Han är mer aktiv i spelet med pucken och vågar hålla i den och inte slänga iväg den. Det är bra självförtroende på honom och jag gillar hur han faktiskt vågar komma ut och faktiskt göra lite skillnad här i dag.

Eddie Levin utsågs till matchens lirare i HV71 efter matchen fick ta emot blommor på isen i Husqvarna Garden.

Det måste ju vara skönt att kunna visa att du klarar av att spela på SHL-nivå också och faktiskt bidra?

– Ja men absolut, jag gjorde väl inte en lika bra match förra gången. Men jag tycker att jag i dag verkligen visar att jag klarar av det här och gör en riktigt bra match. Det är som sagt skönt att vinna också.

Eddie Levin om framtiden i HV71: ”Får ha mig på önskelistan”

Detta är andra gången som Eddie Levin har blivit inlånad till HV71. Han tillhör dock Kalmar och har kontrakt med HA-klubben till 2027, där han har gjort 18 poäng på 23 matcher så här långt.

TV4-experten Almen Bibic var dock tydlig med vad han tyckte att HV borde göra efter Levins succélån.

– Han borde vara en julklapp till HV71 att värva in. Han har producerat och gjorde skillnad i matchen, säger Bibic i TV4:s sändning från matchen.

Anton Blomqvist var fåordig om chanserna att behålla Eddie Levin framöver.

– Han gör det jättebra… Vi behöver folk, men han gör det bra, jag är jättenöjd med honom, säger HV-tränaren.

Eddie, som du ser det, skulle det kunna vara aktuellt med en fortsättning i HV?

– Nej, de får ha mig på önskelistan i så fall, säger Levin med ett stort leende och fortsätter:

– Men nej, det är det inte. Det är klart att det är jättekul att spela här i dag men i morgon så är det liksom fullt fokus på Kalmar. Eller ja, nu är det lite julledigt, men sen är det fullt ös med Kalmar. Vi siktar på att ta oss riktigt långt i slutspelet och då gäller det att fokusera på det och jag vill bidra så mycket som möjligt där, avslutar Eddie Levin.

Source: Eddie Levin @ Elite Prospects