”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med 37 matcher spelade har Djurgården plötsligt nio poäng ner till kvalplats i SHL. Nu svarar Ludvig Rensfeldt och Jacob Josefson på kritiken där Robert Kimby delvis pekats ut.

– Det är här vi vill vara och vi tillsammans ska vända det, säger Rensfeldt till hockeysverige.se.

– Jag tycker att vi gör en ganska bra match, hur dumt det än låter när man förlorar med 1–6, säger Kimby själv.

Ludvig Rensfeldt, Jacob Josefson och Robert Kimby ger svar kring formsvackan i Djurgården. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sett till de senaste fem, tio, 15 och 20 senaste matcherna är Djurgården sist i SHL. Formkurvan pekar rakt neråt och efter 1–6-mötet med Frölunda går det bara att konstatera att man plötsligt har nio poäng till kval med 15 matcher kvar att spela. Ändå menar både spelare och ledare att det finns positiva tecken.

På presskonferensen lyfter Robert Kimby insatsen den senaste tiden.

– Vi har haft en tung period, det kan man inte sticka under stolen med. Men sista matcherna har vi visat upp en annan ”fire”. Det är något som jag tycker att vi har saknat tidigare. En del av de här matcherna under den här tiden har vi alla gånger kunnat gå därifrån med vinst. Sen är det en del matcher där vi har fallit igenom lite. Jag tycker de här tre matcherna är en bra ”building block”. Sen får vi ta oss vidare. Det kommer vara ett krig varje match. Det är en situation som vi har förväntat oss att vara i. Sen att vi hade velat vinna mer på slutet, absolut, säger han.

”Är det någon som ska vända det så är det vi”

När både Ludvig Rensfeldt och Jacob Josefson ger sin syn för hockeysverige.se efter Frölunda-förlusten låter analysen likadant.

– Det känns bara trist. Hela första perioden är väl egentligen att vi reder ut det (utvisningarna). Sen får de göra tre i slutet av första och där är väl matchen över. Jag vet inte, det känns inte riktigt som vi fick chansen att köra idag. Det är synd, för det kändes som att vi var på gång. Det är det som känns tråkigt bara, säger Rensfeldt.

– Jag tycker att våra prestationer i de senaste matcherna har varit väldigt bra. Bortsett från att vi satt mycket i utvisningsbåset… spelar vi på det här sättet så har vi en god chans att vinna alla matcher, säger Josefson.

Ludvig, hur pratar ni för att ta er ur det här?

– Vi pratar ganska mycket. Vi är där tillsammans, och är det någon som ska vända det så är det vi som sitter där uppe. Det är vi på det klara med. Det är tufft nu, men jag tycker att vi haft bra snack senaste dagarna, och hade bra energi i början. Synd att vi inte fick ge Frölunda en match. Det är ett bra lag såklart, och när det blir en sådan här match är det jättesvårt. Tråkigt att vi inte fick göra upp i en ”fair fight”.

Svaret när det ropas ”avgå”: ”Tillsammans”

Men en sådan här situation och form ger även reaktioner.

Redan inför nedsläpp, och när Djurgården presenterade sitt lag där flera spelare saknades, kom kritik mot Robert Kimby. Huvudtränaren som för några månader lyfte upp klubben till SHL pekades av flera ut på sociala medier tillsammans med ordet ”avgå”.

– Han har gjort ett grymt bra jobb. Det är inget konstigt. Vi är i det här tillsammans. Alla är där och försöker bli bättre varje dag, och försöker vinna varje match. Vi ska vända det här. Gör man många bra prestationer så kommer segrarna, säger Josefson.

– Vi är i det här tillsammans, spelare, ledare, sportchef, materialare. Det är vi som ska vända det. Sen är det här en klubb där många bryr sig. Det är därför många vill spela i Djurgården, och det är därför jag älskar att spela i Djurgården. Det betyder mycket för många, och folk engagerar sig. Det är här vi vill vara och vi tillsammans ska vända det, säger Rensfeldt.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects