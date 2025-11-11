Detaljen i nya anläggningen sågas: ”Det är förunderligt”

Stockholms Stad bygger två nya anläggningar som kommer att växa fram mot början av 2027 och väntas nyttjas av Hammarby..

Men gällande Hagsätra Ishall är Hammarby besvikna på utformningen.

– Det är förunderligt att man inte räknat in sådant som gör det till en matcharena, säger föreningens ordförande Lars Brandin.

Hammarby springer igenom Hockeytvåan och är på väg mot ett kval till Ettan. Men om det bli rnågon uppflyttning i år beror inte bara på det sportsliga. Det finns också ekonomiska faktorer som gör att det kan bli aktuellt att tacka nej till en plats i den högre serien.

I en tidigare intervju med Hockeysverige från förra veckan har föreningens ordförande Lars Brandin uttalat att ekonomin kan bli en anledning till att inte tacka ja till en uppflyttning om det blir aktuellt.

– Har vi inte en ekonomi som kan följa med upp säger vi också nej. Vi har börjat att försöka se till hur vi kan mobilisera en ekonomi, sade Lars Brandin då.

Det finns en annan existensiell fråga som Hammarby delar med de andra stockholmsklubbarna – en känsla av frustration kring hall- och arenafrågan i Stockholm. Tränings- och matchfaciliteter har länge varit undermåliga.

Två ishallsprojekt i södra Stockholm är på gång. Båda är kritiska för Hammarby Hockey – men på olika sätt.

• Sätra Ishall med plats för 1 200 åskådare på läktarna. En träningshall och en matchhall.

• Hagsätra Ishall med plats för 240 åskådare. Främst avsedd för ungdomshockey och konståkning.

Här ska Hagsätra Ishall byggas, i anslutning till Hagsätras bollplaner på idrottsplatsen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby Hockeys ordförande Lars Brandin kommenterar läget och hur dialogen med kommunen har gått.



– Det jag kan säga dig är att den senaste diskussionen skedde när vi träffade Stockholms hockeyförbund som är vår företrädare. Just då var det frågor om Stockholms stads hockeyklubbar och i övrigt så ingår även kranskommunerna. Hursomhelst fick vi då veta att Hagsätra Ishall är under konstruktion och blir klart slutet på 2026 eller början av 2027.

”Kommer inte vara en godkänd arena”

Men Hagsätra Ishall är inget som Hammarby räknar med att kunna nyttja i seniorsammanhang något vidare.

– Sen vill jag slänga in att ungefär detsamma gäller för Sätra och varför nämner jag det då. Som det ser ut nu enligt de planer som jag har fått till mig så kommer inte Hagsätra att vara en godkänd arena för NDHL eller Hockeyettan.

– För våra lag som då spelar i de här serierna kan vi inte räkna med att spela i Hagsätra Ishall, den kommer inte att vara godkänd. I så fall på dispens.

Hammarby behöver ta höjd för att kunna spela matcher i Hagsätra, menar han.

– Vi behöver hitta en lösning för det. Man kommer ju bygga den här hallen i Hagsätra som inte är en godkänd matcharena. Det är synd för vårt A-lag. Det är förunderligt att man inte räknat in sådant som gör det till en matcharena så den blir godkänd för matcher på den nivån när man bygger en ny hall.

Kommunens svar: ”Ganska bra kapacitet”

Men att Hagsätra Ishall kan användas fördelaktigt för ungdomshockey i Hammarby ser han dock som positivt.

– Jag säger inget om det per sé, det är klart att ungdomarna är viktiga. Det är ju därför vi bedriver breddidrott, de behöver bra ställen att vara på, det är helt givet. Vi ska inte förta det alls. Det är lite synd om man inte tar hänsyn till att det finns en klubb till i Stockholm med ambitioner, det finns många och vi vill inte förringa någon och vi vill jobba oss uppåt i seriesystemet. Nu får vi tugga i oss att vi inte kan spela matcherna hemma, vi får bara bortamatcher.

Maria-Elsa Salvo, ordförande för idrottsnämnden i Stockholm, berättar om processen.

– Det finns ju en behovsanalys som är framtagen 2022 och den pekade ut behovet av olika typer av anläggningar. Det finns ett jättebehov för ishallar. Det vi gjorde var att vi sköt till rejält till investeringar till idrottsanläggningar och vi lägger mycket pengar på att bygga nytt.

– Vi hoppas kunna ta ett första spadtag för Sätra i slutet av november och vi invigde Mälarhöjdens IP nyligen

Utöver det tycker Maria-Elsa Salvo att kapaciteten på Hagsätra Ishall kommer att fungera bra.

– Vi styr inte så mycket över verksamheten, men vi fördelar tiden mellan föreningarna som är aktiva lokalt. Så nu är det framförallt Hammarby och Bäverdalen som vill spela där. Sen är det ju en ishall med anslutning till idrottshall och det kommer vara ett idrottsnav på den här platsen. Det kommer att finnas läktarplatser, 240 stycken, så att det finns ju en ganska bra besökskapacitet för att vara en ishall.